México

Oasis comparte una emotiva reacción en redes sociales tras su primer concierto en México en 17 años | VIDEO

Un video especial publicado en redes muestra la vibra cinematográfica del reencuentro entre la banda y su público mexicano después de casi dos décadas

Por Luis Angel H Mora

Guardar
Oasis comparte una emotiva reacción
Oasis comparte una emotiva reacción en redes sociales tras su primer concierto en México en 17 años. (Instagram)

La euforia que envolvió el regreso de Oasis a la Ciudad de México continúa en el ambiente, amplificada por la publicación de un video en las redes sociales de la banda. La agrupación británica compartió un clip de poco más de un minuto, donde se presenta el instante exacto en el que los miembros del grupo salen al escenario frente a 65 mil fanáticos durante su primera noche en el Estadio GNP Seguros.

El video, de marcado estilo cinematográfico, ofrece una mirada privilegiada al backstage del recinto: desde el recorrido de Liam y Noel Gallagher junto al resto de la banda, partiendo de su camerino, cruzando los pasillos, bajando y subiendo escaleras hasta el momento cumbre en que pisan el escenario.

La banda británica comparte imágenes
La banda británica comparte imágenes inéditas del backstage previo a su primer concierto en 17 años ante 65 mil personas en el Estadio GNP Seguros. (Instagram)

Todo ello está acompañado por la emblemática “Fuckin’ in the Bushes”, tema insigne con el que inician sus presentaciones en vivo. La intensidad de dicha canción enmarca perfecto la épica del reencuentro y la potencia emocional de una noche esperada por millones.

En la publicación oficial, Oasis acompañó el video con el mensaje “MEXICO CITY VIBES IN THE AREA” y el emoji de la bandera mexicana. Dicha frase fue también la misma que dijo al micrófono, la primera vez que Gallagher habló ante miles de personas mexicanas en 17 años.

El tuit y el video sumaron miles de interacciones en las primeras horas, evidencia del fervor con el que los fans experimentan este histórico retorno.

¿Cuándo fue la anterior visita de Oasis a México?

El grupo liderado por los
El grupo liderado por los Gallagher documenta el trayecto de camerino a escenario, con la atmósfera única que marcó su histórica noche en la capital mexicana. (Instagram)

La última visita de Oasis a México remontaba a 2008, cuando la banda ofreció una serie de shows que consolidaron su estatus de culto entre las audiencias nacionales.

Tras la separación de los hermanos Gallagher, enfrentarse de nuevo al escenario mexicano parecía una meta improbable; la gira Live 25 les ha dado una nueva oportunidad de reencontrarse no sólo entre ellos, sino con un público que nunca dejó de corear “Wonderwall” y “Don’t Look Back in Anger”.

El Estadio GNP Seguros se transformó en epicentro del britpop, con 65 mil asistentes que vivieron el regreso de los Gallagher entre ovaciones y cánticos. El video publicado por la banda encapsula la tensión, la expectativa y la satisfacción de una jornada memorable.

Oasis revive la emoción de
Oasis revive la emoción de su regreso a México con un video que estremeció a sus fans. (Instagram)

Oasis reafirma así el vínculo con México y demuestra que, aunque hayan pasado 17 años, la magia y la intensidad que provoca la banda continúa tan viva como en sus mejores tiempos.

La agrupación dará su segundo concierto en México esta noche 13 de septiembre en el mismo lugar.

