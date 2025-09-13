Miguel Bosé confirma concierto en Culiacán este 15 de septiembre tras exigir seguridad reforzada, dice Rocha Moya

02/07/2025 Miguel Bosé se ha reencontrado con su público madrileño 8 años después EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

El cantante español Miguel Bosé mantendrá su presentación gratuita en el Palacio de Gobierno de Culiacán para las fiestas patrias de este 15 de septiembre, pese a los comentarios en redes sociales que le pedían cancelar por motivos de seguridad.

Confirman a Miguel Bosé

Durante una reciente conferencia de prensa el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, despejó las dudas:

“Sí, sí viene. Está ratificado. Y me ha pedido que hablemos, que está volando hacia Colombia, pero que cuando llegue él va a dar un rol para hablar por teléfono. Pero ellos ya ratificaron lo que dijo al último él, que había dicho no, luego dijo que sí y ya está ratificado que aquí está. No tienen problema”, declaró.

(@miguelbose)

El mandatario agregó que el operativo de seguridad para la noche del Grito será amplio:

“Culiacán ahorita lo ratificamos, eso ya les dije. Se va a cuidar Culiacán con cordones próximos al evento retiradito tantito(...) No es extraordinario, eso ya lo hemos hecho en otras ocasiones, hoy lo vamos a hacer de nuevo”.

Rocha Moya explicó que se desplegarán 10 mil elementos de seguridad en la explanada del Palacio de Gobierno y recalcó que escucharán la opinión ciudadana en redes sociales:

“Es muy importante lo que diga la gente a través de un escaparate muy extraordinario y moderno que son las redes, (...) No me meto a alegar que si son reales, que si son bots, ni sé qué es eso. Lo único que sé es que la gente ahí se manifiesta y lo vamos a atender conforme se maneje”.

¿Por qué quería cancelar Miguel Bosé?

El espectáculo, anunciado por el secretario de Gobierno Feliciano Castro Meléndrez, conmemora el 215 aniversario del Grito de Independencia. Además de Bosé, se presentarán Marisela y El Coyote y su Banda Tierra Santa.

En redes sociales, varios internautas habían pedido al intérprete de Amante Bandido que no viajara a Sinaloa: “Por favor no vengas a Culiacán, no te arriesgues”, fue uno de los comentarios más repetidos.

El gobierno estatal adelantó que se reforzará la seguridad con un operativo especial.