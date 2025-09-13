México

Liberan a Azahara “N”, acusada por la muerte de Norma Lizbeth, tras golpearla con una piedra en la cabeza en 2023

La jueza del Estado de México redujo la pena al reclasificar el delito de homicidio como riña

Por Miguel Flores

Norma Lizbeth falleció tras ser
Norma Lizbeth falleció tras ser golpeada por una compañera a las afueras de su escuela. (Impresión de pantalla video)

La adolescente Azahara “N”, señalada como responsable de la muerte de Norma Lizbeth, fue puesta en libertad luego de que una jueza del Poder Judicial del Estado de México reclasificó el delito de homicidio a riña, lo que redujo su condena a dos años y tres meses de internamiento, tiempo que ya había cumplido en el Centro de Internamiento Quinta del Bosque, en Zinacantepec.

El caso de Norma Lizbeth, quien tenía 14 años de edad, generó indignación nacional en 2023, luego de que se hiciera viral un video en redes sociales donde se observa cómo fue golpeada por su compañera afuera de la Secundaria Oficial 518 Anexa a la Normal de Teotihuacán “Los Jaguares”, en el Estado de México.

La agresión ocurrió el 21 de febrero de 2023, cuando ambas estudiantes sostuvieron una pelea grabada por otros alumnos. En el video se muestra a Azahara Aylín golpeando repetidamente a Norma con el puño, y posteriormente con una piedra, mientras otros compañeros alientan la violencia en lugar de intervenir.

Norma Lizbeth comenzó a presentar complicaciones médicas días después de la agresión. El 13 de marzo, falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico, según el reporte médico oficial. La adolescente había sido víctima de acoso escolar, según declaró su madre, quien explicó que su hija sufría bullying por su apariencia física y por ser aplicada en sus estudios.

El caso de Norma Lizbeth
El caso de Norma Lizbeth desató protestas y debates sobre el acoso escolar en México. Foto: X/@FernandoCruzFr7

Cinco días después del fallecimiento, Azahara “N” y su madre fueron detenidas en un domicilio de la colonia Santa María Cozotlán, en el municipio de Teotihuacán, tras rumores de que planeaban salir del país. La menor fue internada en Quinta del Bosque y vinculada a proceso por homicidio.

Sin embargo, en mayo de este año, tras la presentación de un juicio de amparo, el proceso judicial fue reabierto. La defensa de Azahara “N” alegó irregularidades en el proceso inicial, así como la omisión de pruebas. La jueza que resolvió el amparo reclasificó el delito, al considerar que se trató de una riña, lo que redujo la pena original y permitió su liberación inmediata.

La familia de Norma Lizbeth ha manifestado su inconformidad con la decisión y anunció que evalúa interponer un nuevo recurso legal, al considerar que la muerte fue consecuencia directa de los golpes recibidos. Además, insisten en que Norma era una víctima de violencia escolar y que su caso debe ser tratado como homicidio derivado de acoso.

El caso fue comentado en su momento por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien durante su conferencia del 17 de marzo de 2023 lamentó los hechos y pidió a los padres de familia reforzar los valores en el hogar.

