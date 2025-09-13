México

José Gabriel Hernández, de 17 años, es el segundo estudiante víctima de la explosión de pipa en Iztapalapa, IPN lamenta muerte

La institución educativa indicó que el joven era alumno del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 7

Por Fernanda López-Castro

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) lamentó el fallecimiento de José Gabriel Hernández Méndez, un joven de 17 años que murió esta mañana en el Hospital Rubén Leñero, a casi cuatro días de que ocurrió la explosión de una pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa.

La institución académica expresó su estima hacia José Gabriel, quien es el segundo estudiante del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 7 (CECyT7) que ha fallecido a causa de la explosión, luego de que se reportó la muerte de su compañero Juan Carlos Sánchez Blas, de 15 años de edad.

En una esquela, el IPN destacó su acompañamiento “con respeto y solidaridad” a la familia de Hernández Méndez, así como a sus amigos y compañeros, deseando que el joven descanse en paz.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro querido alumno José Gabriel Hernández Méndez, del #CECyT7. Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, amistades y comunidad en este doloroso momento. Descanse en paz.

José Gabriel Hernández Méndez es el segundo estudiante del IPN y el segundo menor de edad que ha muerto por la explosión de una pipa que traslada gas LP, que ocurrió el miércoles 10 de septiembre pasado en el Puente de la Concordia, en los límites de Iztapalapa y el Estado de México.

Por el mismo incidente falleció Jorge Islas Flores, un hombre de 50 años, quien era profesor del CECyT número7.

El plantel se encuentra a poco más de 10 minutos del distribuidor vial La Concordia, zona donde ocurrió la explosión de la pipa, a lo que se suma que el incidente coincidió con la hora de salida de los estudiantes.

Con el fallecimiento de José Gabriel Hernández Méndez suman 13 personas fallecidas a casusa del accidente, de acuerdo con un informe que publicó la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, con corte de las 10:00 horas de hoy, en el cual también se señala que 40 personas continúan hospitalizadas y 30 más han sido dadas de alta.

