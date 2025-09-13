Hombre se disfraza de mujer y recibe paliza por acosar a usuarias en vagón exclusivo en Metro CDMX: “No lo dejen bajar”

El video viral muestra cómo las usuarias impidieron que el hombre bajara del vagón mientras gritaban su molestia.

Un hecho que generó indignación entre las usuarias del Metro de la Ciudad de México ocurrió este jueves 11 de septiembre, cuando un hombre, aparentemente vestido de mujer, ingresó al vagón exclusivo para mujeres en la línea A y presuntamente acosó a varias pasajeras.

La situación provocó una reacción inmediata de las afectadas y se viralizó en redes sociales, especialmente en X (antes Twitter), donde el video alcanzó gran difusión.

El material audiovisual muestra el interior del vagón durante la hora pico de la mañana, con gran afluencia de usuarias. En las imágenes se observa a varias mujeres confrontando al hombre, quien se encontraba llorando y alegaba que no era un acosador.

El STC confirmó que la persona señalada fue atendida por seguridad y que se determinará su situación jurídica.

“Se estaba bajando el cierre”, “Se le estaba acercando mucho a la muchacha”, “A ver estúpido”, “Muestra tu cara, cabrón”, “Maldito puerco” y “No lo dejen bajar”, fueron algunas de las frases que se escuchan mientras intentan retener al individuo.

La indignación de las pasajeras se centró en la presunta acción de que el hombre tomara fotografías sin consentimiento y realizara acercamientos inapropiados, provocando un ambiente de alarma y desconfianza entre las usuarias del vagón exclusivo. La viralización del video provocó un debate inmediato en redes sociales sobre la seguridad en el Metro, el respeto a los espacios exclusivos para mujeres y la efectividad de los protocolos de atención ante acoso.

Un video viral muestra la confrontación de pasajeras con el presunto acosador en la línea A durante la mañana del 11 de septiembre. Crédito: TikTok / Metro_Viral

Inicialmente, algunos reportes señalaron que los oficiales del Metro no habían intervenido y que el hombre había quedado libre. Sin embargo, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) aclaró la situación a través de su cuenta oficial, informando que elementos de seguridad sí atendieron el auxilio de las usuarias y que la persona señalada fue trasladada a la agencia especializada correspondiente, donde se determinará su situación jurídica.