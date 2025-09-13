México

Héroes patrios con 6 dedos, escudos modificados y águila similar a la de EEUU, esto costaron los murales retirados en Tlaxcala

“El error se detectó y fueron retirados de inmediato”, dijo Fabricio Mena Rodríguez, secretario de Turismo

Por Jaqueline Viedma

Guardar
El secretario de Turismo de
El secretario de Turismo de Tlaxcala justificó que los murales fueron retirados en menos de 30 minutos. (FOTO: ALAÍN HERNÁNDEZ /CUARTOSCURO.COM)

El pasado 10 de septiembre el secretario de Turismo de Tlaxcala, Fabricio Mena Rodríguez, dio a conocer el costo de cada uno de los murales patrios con errores que se viralizaron en redes sociales en días pasados, debido a que distintas versiones destacan que fueron hechos con IA, situación que fue cuestionada por internautas.

En uno de los murales se encontraba el escudo nacional donde el águila y la serpiente aparecían distorsionadas y, para rematar, otro mural mostraba un águila calva, ave nacional y símbolo oficial de Estados Unidos, en lugar del águila real mexicana. Adicional a esto, los héroes patrios mostraban 6 dedos, hecho que aumentó las burlas y criticas hacia el gobierno tlaxcalteca.

Estas imágenes fueron instaladas en dos de los inmuebles más emblemáticos del patrimonio de Tlaxcala: El Palacio de Gobierno y la Cámara de Diputados del Estado.

El Gobierno de Tlaxcala, a través de la Secretaría de Turismo, destinó en total 381 mil pesos para estos tres murales patrios de gran formato, los cuales incluirían figuras alusivas a la Independencia de México y fueron hechas por la empresa “Atayde”, según la versión ofrecida por el secretario.

Los murales patrios de Tlaxcala
Los murales patrios de Tlaxcala estaban distorsionados y presentaban manos con seis dedos y águilas pelonas. (FOTO: ALAÍN HERNÁNDEZ /CUARTOSCURO.COM)

Ante los cuestionamientos de la prensa durante la conferencia, Mena Rodríguez no dio nombres sobre quién habría sido la persona encargada de supervisar y autorizar las lonas previo a su colocación, “este fue un error de la empresa que llevó a cabo la impresión de estos murales de gran formato. Ellos nos dan a conocer, para la autorización, el render, se autoriza el render. Cuando ponen el gran mural tienen estos errores”.

Presuntamente, el secretario de Turismo argumentó que la empres envió un boceto digital en tamaño carta, que según su versión no presentaba errores, pero los errores vinieron después, mencionó que a él no le toca juzgar si fue incorrecto la realización de los murales usando IA, aun cuando el costo rondo casi los 400 mil pesos.

“Se está viendo administrativamente la sanción porque esto no puede suceder, es como si se hace una obra y el techo tiene una grieta, entonces debe haber sanciones. Hay fianzas y se va a generar la parte administrativa. Fue incorrecto el error que tuvo esta empresa”, detalló ante los cuestionamientos sobre la aplicación de sanciones, señalando que la empresa no cobro mayor cantidad por la corrección de los murales.

Cada mural patrio costó 127
Cada mural patrio costó 127 mil pesos, la secretaría de Turismo en Tlaxcala admitió el "error" de la empresa. (FOTO: ALAÍN HERNÁNDEZ /CUARTOSCURO.COM)

“No, ahí no venían, insisto, a nosotros nos mandan los rendes y se aprueban. Ahí no venían esos errores, pero cuando ellos mandan a hacer y ocuparon inteligencia artificial, vienen esos errores”, por lo que Mena Rodríguez también dio a conocer el precio de cada mura el cual fue de 127 mil pesos.

Temas Relacionados

Niños HéroesTlaxcalaáguilaEEUUMéxicoFabricio Mena RodríguezSecretaría de Turismomexico-noticias

Más Noticias

Los síntomas que indican que tienes el azúcar elevada al despertar

Valores por encima de lo normal pueden indicar principios de diabetes

Los síntomas que indican que

Gobierno de la CDMX fija cifra inicial de entre $20 y $50 mil por reparación integral a víctimas de explosión de pipa

Gobierno de la Ciudad apoyará para que se haga justicia, eso significa que pueda haber una reparación del daño integral a todas las víctimas que va más allá de las pólizas

Gobierno de la CDMX fija

Cómo preparar jugo de granada y piña con proteína para ganar masa muscular y volverse más fuerte

Esta bebida refrescante es ideal para beber tras una rutina de gimnasio

Cómo preparar jugo de granada

Novia de “El Choko” trabajaba en Fiscalía del Estado de México, ya se encuentra detenida

La detención se realizó durante un operativo organizado por distintas corporaciones de seguridad en Edomex

Novia de “El Choko” trabajaba

Camión de refrescos cae en socavón de colonia Renovación en Iztapalapa |Video

Alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, dio a conocer que no se reportaron personas lesionadas, sin embargo, el vehículo terminó por hundirse más

Camión de refrescos cae en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Novia de “El Choko” trabajaba

Novia de “El Choko” trabajaba en Fiscalía del Estado de México, ya se encuentra detenida

Presuntos sicarios del CJNG niegan realizar extorsiones en Ensenada

¿Dónde está preso “El Choko”? Este el penal del Edomex donde fue trasladado el líder de ”La Chokiza"

Reportan 60 viviendas recuperadas presuntamente tomadas por Los 300 en Los Héroes Ecatepec

Un ariete, armas largas y 12 hombres: así detuvo la policía a Hernán Bermúdez, presunto líder de “La Barredora” | VIDEO

ENTRETENIMIENTO

Gen V: la serie derivada

Gen V: la serie derivada de ‘The Boys’ que no puedes perderte en los estrenos de la semana del 15 al 21 de septiembre

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: sigue a los habitantes la tarde de hoy 13 de septiembre

De qué murió Marian Izaguirre, influencer que fue reportada como desaparecida en Michoacán y localizada cinco días después

‘La Casa de los Famosos México’ se sacude: acusan presuntos nexos de habitantes con sectas y crimen organizado

Oasis comparte una emotiva reacción en redes sociales tras su primer concierto en México en 17 años | VIDEO

DEPORTES

Canelo Álvarez vs Terence Crawford:

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: minuto a minuto de la pelea hoy sábado 13 de septiembre en Las Vegas

Nocaout técnico controversial en la pelea entre Marco Verde y Sona Akale

Revelan al que podría ser el siguiente rival de Canelo Álvarez si vence a Terence Crawford: “Sería una decisión obvia”

El Luchador Andrade mejor conocido como La Sombra en México, fue despedido de WWE

América vs Chivas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el Clásico Nacional varonil y femenil