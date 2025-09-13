México

Héctor cargó y le salvó la vida a Karla, quien no pudo correr antes de la explosión en Iztapalapa: lo buscan para agradecerle

Sube el número de personas fallecidas a 13

Por Jorge Contreras

Guardar
Buscan a joven que salvo
Buscan a joven que salvo a padre e hija segundos antes de la explosión en puente La Concordia FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM

En medio de la tragedia ocurrida tras la explosión de una pipa de gas en el Puente La Concordia, otra historia de solidaridad y valentía ha comenzado a circular en redes sociales.

Se trata de Héctor, un joven motociclista que arriesgó su vida para poner a salvo a Karla, una joven con discapacidad motriz que resultó afectada junto con su padre durante el siniestro.

De acuerdo con el testimonio difundido por familiares y testigos, el señor Julio y su hija Karla viajaban en un microbús cuando comenzó a percibirse el olor a gas.

El conductor pidió a los pasajeros descender y correr, segundos antes de que se registrara la primera explosión.

Karla junto a su padre intentaron huir

Héctor Búsqueda explosión Puente La
Héctor Búsqueda explosión Puente La Concordia héroe (especial)

Aunque ambos lograron salir, Karla enfrenta dificultades para desplazarse debido a una condición en su pierna derecha, lo que complicó su escape.

En ese momento, Héctor, un joven repartidor que circulaba en motocicleta, se percató de la situación. Al ver que la niña perdió su zapato ortopédico en la huida, la auxilió y la subió a su vehículo, mientras el padre corría detrás de ellos, perdiéndolos de vista por el caos generado.

Sin embargo, el calor de la explosión afectó las llantas de la motocicleta, lo que obligó a Héctor a detenerse y cargar en brazos a la menor.

La llevó a resguardarse en un local cercano de venta de llantas, donde la dejó a salvo antes de ir en busca de su padre, a quien logró reunir con su hija horas más tarde.

Perdió su motocicleta pero salvo dos vidas

Peritos de la FGJCDMX revisan
Peritos de la FGJCDMX revisan el microbús que quedó calcinado luego de la volcadura de una pipa de gas FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

Durante ese tiempo, ambos permanecieron incomunicados al no saber dónde quedaron sus teléfonos celulares.

Tanto Julio como Karla resultaron con quemaduras leves que fueron atendidas en el lugar. No obstante, la familia ahora busca localizar a Héctor para agradecerle y ofrecerle apoyo, pues desconocen si logró recuperar su motocicleta, la cual resultó dañada en el rescate.

Según la información proporcionada por Karla, Héctor vive en la colonia Santa Cruz Meyehualco, trabaja como mensajero y es padre de una bebé de apenas un mes de nacida.

La familia hace un llamado a la ciudadanía para ayudar a dar con su paradero y poder reconocer públicamente su acto de valentía.

Si alguien conoce al joven Héctor o tiene pistas de su paradero, deberán escribir a la cuenta de Facebook de Mónica Saldana y así se puedan reunir padre e hija con su salvador en un día donde hubo varios muertos, 13 hasta ahora, y lesionados.

Temas Relacionados

ExplosiónPuente La ConcordiaIztapalapamicrobúsmexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: sigue a los habitantes la tarde de hoy 13 de septiembre

Minuto a minuto del reality show

La Casa de los Famosos

Aumenta desempleo en jóvenes con estudios universitarios en México, según la OCDE

Mientras en la mayoría de países de la OCDE los universitarios tienen más empleo y mejores ingresos, en México el fenómeno es inverso

Aumenta desempleo en jóvenes con

‘La Casa de los Famosos México’ se sacude: acusan presuntos nexos de habitantes con sectas y crimen organizado

Dalilah Polanco y Aaroón Mercury están bajo el escrutinio de las redes sociales

‘La Casa de los Famosos

Beca Rita Cetina 2025: ¿Cómo pedir apoyo y orientación en Educatel?

Padres de familia que buscan inscribir a sus hijos pueden contar con un servicio de atención telefónica

Beca Rita Cetina 2025: ¿Cómo

Oasis comparte una emotiva reacción en redes sociales tras su primer concierto en México en 17 años | VIDEO

Un video especial publicado en redes muestra la vibra cinematográfica del reencuentro entre la banda y su público mexicano después de casi dos décadas

Oasis comparte una emotiva reacción
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Dónde está preso “El Choko”?

¿Dónde está preso “El Choko”? Este el penal del Edomex donde fue trasladado el líder de ”La Chokiza"

Reportan 60 viviendas recuperadas presuntamente tomadas por Los 300 en Los Héroes Ecatepec

Un ariete, armas largas y 12 hombres: así detuvo la policía a Hernán Bermúdez, presunto líder de “La Barredora” | VIDEO

Captura de Hernán Bermúdez Requena “significa cero impunidad en Tabasco”, según “Pepín” López Obrador

Interpol emite ficha roja contra contralmirante Fernando Farías Laguna tras acusación por red de huachicol fiscal en México

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: sigue a los habitantes la tarde de hoy 13 de septiembre

‘La Casa de los Famosos México’ se sacude: acusan presuntos nexos de habitantes con sectas y crimen organizado

Oasis comparte una emotiva reacción en redes sociales tras su primer concierto en México en 17 años | VIDEO

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 13 de septiembre?

Bellakath recauda 121 mil pesos y compra material de curación para víctimas de explosión en Iztapalapa

DEPORTES

América vs Chivas: cuándo, a

América vs Chivas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el Clásico Nacional varonil y femenil

Mina Shirakawa promete conquistar el Grand Prix de Amazonas del CMLL para ser pionera e inspirar a luchadoras japonesas

Liga MX Jornada 8 al momento: dónde ver El Clásico Nacional y todos los partidos de este fin de semana

André Jardine, DT del América cumple su sueño de infancia: asiste a concierto de Oasis en CDMX

Por qué responsabilizan a Pedro Pascal de que Álvaro Morales pueda salir de ESPN