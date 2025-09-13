Héctor cargó y le salvó la vida a Karla, quien no pudo correr antes de la explosión en Iztapalapa: lo buscan para agradecerle

Buscan a joven que salvo a padre e hija segundos antes de la explosión en puente La Concordia FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM

En medio de la tragedia ocurrida tras la explosión de una pipa de gas en el Puente La Concordia, otra historia de solidaridad y valentía ha comenzado a circular en redes sociales.

Se trata de Héctor, un joven motociclista que arriesgó su vida para poner a salvo a Karla, una joven con discapacidad motriz que resultó afectada junto con su padre durante el siniestro.

De acuerdo con el testimonio difundido por familiares y testigos, el señor Julio y su hija Karla viajaban en un microbús cuando comenzó a percibirse el olor a gas.

El conductor pidió a los pasajeros descender y correr, segundos antes de que se registrara la primera explosión.

Karla junto a su padre intentaron huir

Aunque ambos lograron salir, Karla enfrenta dificultades para desplazarse debido a una condición en su pierna derecha, lo que complicó su escape.

En ese momento, Héctor, un joven repartidor que circulaba en motocicleta, se percató de la situación. Al ver que la niña perdió su zapato ortopédico en la huida, la auxilió y la subió a su vehículo, mientras el padre corría detrás de ellos, perdiéndolos de vista por el caos generado.

Sin embargo, el calor de la explosión afectó las llantas de la motocicleta, lo que obligó a Héctor a detenerse y cargar en brazos a la menor.

La llevó a resguardarse en un local cercano de venta de llantas, donde la dejó a salvo antes de ir en busca de su padre, a quien logró reunir con su hija horas más tarde.

Perdió su motocicleta pero salvo dos vidas

Durante ese tiempo, ambos permanecieron incomunicados al no saber dónde quedaron sus teléfonos celulares.

Tanto Julio como Karla resultaron con quemaduras leves que fueron atendidas en el lugar. No obstante, la familia ahora busca localizar a Héctor para agradecerle y ofrecerle apoyo, pues desconocen si logró recuperar su motocicleta, la cual resultó dañada en el rescate.

Según la información proporcionada por Karla, Héctor vive en la colonia Santa Cruz Meyehualco, trabaja como mensajero y es padre de una bebé de apenas un mes de nacida.

La familia hace un llamado a la ciudadanía para ayudar a dar con su paradero y poder reconocer públicamente su acto de valentía.

Si alguien conoce al joven Héctor o tiene pistas de su paradero, deberán escribir a la cuenta de Facebook de Mónica Saldana y así se puedan reunir padre e hija con su salvador en un día donde hubo varios muertos, 13 hasta ahora, y lesionados.