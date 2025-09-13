México

Cuál es la alternativa legal para evitar el abandono de bebés

En México existe un procedimiento legal para que las madres, o ambos padres, que no desean o no pueden mantener la patria potestad de un bebé, entreguen de manera formal al menor a una institución autorizada

El Estado mexicano busca garantizar el interés superior de la niñez en todo momento. REUTERS/Victor Ruiz Garcia

La noche del viernes 5 de septiembre en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, una mujer embarazada descendió de un automóvil y en apenas dos minutos dio a luz a una niña, a la cual abandonó sobre la calle para de inmediato, emprender la huída.

El cuerpo de la recién nacida fue encontrado poco después por un ciclista que circulaba por la calle. El hombre la cobijó y protegió con su chamarra, mientras otra mujer llamó al 911 para reportar el hallazgo.

La notificación al agente del Ministerio Público activó las investigaciones necesarias para asegurar la protección de la bebé en las instituciones designadas.

Es caso se suma a la lsita de bebés recién nacidos que han sido abandonados en los últimos meses en espacios públicos de la Ciudad de México y el área conurbada del Estado de México.

¿Es posible entregar a un bebé a las autoridades y no sólo abandonarlo?

En México existe un procedimiento legal para que las madres, o ambos padres, que no desean o no pueden mantener la guarda y custodia de un bebé, entreguen de manera formal al menor a una institución autorizada.

Este proceso se denomina “entrega voluntaria” y está regulado por las leyes de cada estado, aunque tiene lineamientos generales en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en los códigos civiles locales.

El DIF del Estado de México ofrece ayuda para garantizar la seguridad del menor de edad. FOTO: Especial

Por ejemplo, en el Estado de México existe un procedimiento para la entrega legal de un menor de edad.

“En el estado de México puedes: Realizar entregas voluntarias al DIFEM se encuentran previstas en la Ley que Regula los Centros de Asistencia Social y las Adopciones del Estado de México”, señala la institución en su página en línea.

Para iniciar el procedimiento, la parte interesada debe presentarse en las instalaciones de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes con los documentos de identidad del menor.

Posteriormente, la adopción es una figura jurídica mediante la cual se termina el vínculo de una niña, niño y adolescente con su familia biológica para ser trasladado a la familia adoptiva que vele por su bienestar.

Agentes de la SSC protegieron a la recién nacida del frío mientras llegaban los servicios de emergencia. (@miguelrodrigue1905/SSC/@c4jimenez)

El procedimiento suele contemplar los siguientes pasos

Solicitud formal: La madre, o ambos padres, presentan una solicitud ante el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes correspondiente.

Valoración: Autoridades realizan valoraciones psicológicas y socioeconómicas para asegurarse de que la entrega es voluntaria, consciente y sin coacción.

Acta de entrega voluntaria: Se firma un documento oficial en el que los padres expresan su voluntad de entregar al bebé a la custodia del Estado.

Institucionalización y tutela: El menor queda bajo la custodia del DIF o una institución autorizada, donde se le dará protección y atención mientras se resuelve su situación legal y, en su caso, se inicia un proceso para su adopción.

Esta entrega no significa necesariamente que los padres pierdan la patria potestad de inmediato, ya que se requiere un procedimiento judicial posterior para suspenderla o perderla definitivamente, especialmente si se busca que el menor sea adoptado.

El proceso está diseñado para proteger los derechos del menor y garantizar que la decisión se tome con responsabilidad y supervisión judicial.

