México

¿Cómo sanar una infección urinaria en casa y naturalmente?

Descubre cómo aliviar y prevenirlas sin necesidad de medicamentos fuertes

Por Eduardo Marsan

Guardar
Mujer sentada en el inodoro
Mujer sentada en el inodoro con dolor por infección urinaria (Belleza Estética)

Las infecciones urinarias son una afección común que puede generar molestias como ardor al orinar, necesidad frecuente de ir al baño y dolor en la zona abdominal baja. Aunque algunas infecciones requieren atención médica, existen métodos naturales que pueden ayudar a aliviar los síntomas y favorecer la recuperación en casa.

Algunos métodos naturales pueden ayudar a controlar una infección urinaria leve, no obstante, es importante estar atento a los síntomas ya que si estos persisten, empeoran o se presentan fiebre y malestar intenso, se debe buscar atención médica inmediata para evitar complicaciones graves.

Hidratación constante

Beber suficiente agua es fundamental para mantener las vías urinarias limpias. La ingesta adecuada de líquidos diluye la orina y facilita la eliminación de bacterias, reduciendo la posibilidad de que se multipliquen. Se recomienda beber entre 8 y 10 vasos de agua al día, distribuidos de manera uniforme, para mantener la función renal óptima y prevenir complicaciones.

Jugo de arándano

Beberlo sin azúcar es uno de los remedios naturales más conocidos para las infecciones urinarias. Contiene compuestos que pueden dificultar que las bacterias se adhieran a las paredes del tracto urinario, disminuyendo el riesgo de infección. Es importante consumirlo con moderación y evitar versiones azucaradas, ya que el exceso de azúcar puede favorecer la proliferación bacteriana.

Alimentación rica en vitamina C

Consumir alimentos con alto contenido de vitamina C, como naranjas, kiwis, fresas y pimientos, puede contribuir a acidificar la orina. Este cambio en el pH hace que el ambiente sea menos favorable para la multiplicación de bacterias, ayudando a prevenir y controlar las infecciones urinarias. Se recomienda no exceder la dosis diaria recomendada para evitar molestias digestivas.

(Freepik)
(Freepik)

Probióticos y equilibrio bacteriano

Los probióticos presentes en alimentos fermentados como el yogur, el kéfir o algunos suplementos, ayudan a mantener un equilibrio saludable de bacterias en el cuerpo, incluyendo el tracto urinario. Su consumo regular puede fortalecer el sistema inmunológico y disminuir la probabilidad de infecciones recurrentes.

Remedios herbales

Algunas plantas y tés, como el de diente de león o la cola de caballo, tienen propiedades diuréticas que pueden favorecer la eliminación de bacterias a través de la orina. Estas infusiones también pueden aliviar la inflamación y mejorar el bienestar general durante la infección. Es recomendable consultar con un especialista antes de incorporarlas, sobre todo si se toman otros medicamentos.

Higiene adecuada

Mantener buenos hábitos de higiene es clave para prevenir la propagación de bacterias. Limpiarse de adelante hacia atrás después de usar el baño y orinar cuando se siente la necesidad son prácticas esenciales. Vaciar completamente la vejiga ayuda a eliminar bacterias que podrían multiplicarse y causar infección.

Estreñimiento, constipación, ir al baño,
Estreñimiento, constipación, ir al baño, papel higiénico - Perú - 12 de marzo (CuídatePlus)

Compresas de calor

Aplicar una compresa tibia en la zona baja del abdomen puede aliviar el dolor y la presión asociados con las infecciones urinarias. El calor relaja los músculos, mejora la circulación y proporciona un alivio temporal de los síntomas.

Temas Relacionados

Infección urinariaRemedios caserosVías urinariasSalud humana

Más Noticias

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: sigue a los habitantes la tarde de hoy 13 de septiembre

Minuto a minuto del reality show

La Casa de los Famosos

Aumenta desempleo en jóvenes con estudios universitarios en México, según la OCDE

Mientras en la mayoría de países de la OCDE los universitarios tienen más empleo y mejores ingresos, en México el fenómeno es inverso

Aumenta desempleo en jóvenes con

‘La Casa de los Famosos México’ se sacude: acusan presuntos nexos de habitantes con sectas y crimen organizado

Dalilah Polanco y Aaroón Mercury están bajo el escrutinio de las redes sociales

‘La Casa de los Famosos

Beca Rita Cetina 2025: ¿Cómo pedir apoyo y orientación en Educatel?

Padres de familia que buscan inscribir a sus hijos pueden contar con un servicio de atención telefónica

Beca Rita Cetina 2025: ¿Cómo

Héctor cargó y le salvó la vida a Karla, quien no pudo correr antes de la explosión en Iztapalapa: lo buscan para agradecerle

Sube el número de personas fallecidas a 13

Héctor cargó y le salvó
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Dónde está preso “El Choko”?

¿Dónde está preso “El Choko”? Este el penal del Edomex donde fue trasladado el líder de ”La Chokiza"

Reportan 60 viviendas recuperadas presuntamente tomadas por Los 300 en Los Héroes Ecatepec

Un ariete, armas largas y 12 hombres: así detuvo la policía a Hernán Bermúdez, presunto líder de “La Barredora” | VIDEO

Captura de Hernán Bermúdez Requena “significa cero impunidad en Tabasco”, según “Pepín” López Obrador

Interpol emite ficha roja contra contralmirante Fernando Farías Laguna tras acusación por red de huachicol fiscal en México

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: sigue a los habitantes la tarde de hoy 13 de septiembre

‘La Casa de los Famosos México’ se sacude: acusan presuntos nexos de habitantes con sectas y crimen organizado

Oasis comparte una emotiva reacción en redes sociales tras su primer concierto en México en 17 años | VIDEO

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 13 de septiembre?

Bellakath recauda 121 mil pesos y compra material de curación para víctimas de explosión en Iztapalapa

DEPORTES

América vs Chivas: cuándo, a

América vs Chivas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el Clásico Nacional varonil y femenil

Mina Shirakawa promete conquistar el Grand Prix de Amazonas del CMLL para ser pionera e inspirar a luchadoras japonesas

Liga MX Jornada 8 al momento: dónde ver El Clásico Nacional y todos los partidos de este fin de semana

André Jardine, DT del América cumple su sueño de infancia: asiste a concierto de Oasis en CDMX

Por qué responsabilizan a Pedro Pascal de que Álvaro Morales pueda salir de ESPN