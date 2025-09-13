Aldo de Nigris besa a Aarón Mercury en La Casa de los Famosos México y redes estallan: “Se veía venir” | VIDEO

Aldo de Nigris y Aaron Mercury. (ViX)

La Casa de los Famosos México ya se enfila para su recta final y aunque los desacuerdos, las tensiones, los momentos de lágrimas y las bromas han sido protagonistas, también lo ha sido la amistad entre Aldo de Nigris y Aarón Mercury. Sin embargo, para un gran sector de las redes sociales, entre ellos dos pareciera existir algo más que una simple conexión de camaradas, de hecho ya son el shippeo más famoso de la temporada.

Desde hace semanas los espectadores del reality no han parado de “emparejar” a los dos participantes tras compartir numeros clips en plataformas digitales donde se exhiben supuestos acercamientos entre ambos que muchos califican de “cariñosos” o “románticos”.

Al inicio de esta corriente creada por los fans, estos incluso jugaban afirmando que se trataba simplemente de un deseo del fandom. Sin embargo, durante los últimos días y especialmente en la fiesta del viernes 12 de septiembre, bautizada como “Noche Mexicana”, tanto Aldo como Aaron protagonizaron diversos momentos que parecieran probar y poner a discusión las teorías de los fans.

Desde comentarios y pláticas entre ambos con indirectas que, según los internautas incluso desconciertan a otros participantes del reality como Alexis Ayala o Mar Contreras, hasta un beso y una escena de baile, el internet por ahora ya considera que Aldo de Nigris y Aaron Mercury son la pareja perfecta.

Un ejemplo reciente es una conversación entre ambos mientras comían todos en el comedor. Aldo bromea con Aarón mientras le hace un supuesto “berrinche” por haber faltado a los compromisos alimentarios que complementan su rutina de gimnasio. “¿Ya desististe de mi, de mis recaídas?“, le pregunta Mercury al regiomontano. ”Ya, yo me retiré de tus recaídas". “Solo hay una forma de convencerme”, le responde de Nigris y todos ríen, mientras él completa: “Llevo mucho tiempo aquí encerrado”, lo que desata risas más fuertes y gritos de todos en la mesa.

Al final Aldo le dice “Tu sabes” y Aaron bromea: “Yo por eso no quiero tener novia, ya tengo a Aldo lo suficientemente así que me trata igual”.

Durante la fiesta

Previo a la fiesta del viernes por la noche, se originó el clip que es viral en redes sociales. Todos estaban sentados en el sillón, pero Aldo y Aaron jugaban entre ellos bromeando sentados uno a lado del otro. De pronto De Nigris comienza a hablar de su perfume y se acerca a Abelito para que lo pueda oler.

Luego se acerca a Aaron para que hago lo mismo, pero cuando éste se agacha a oler su cuello, Aldo aprovecha y le da un beso rápido en la cabeza. Todos reaccionan y ríen, mientras que Alexis dice: “Se veía venir”.

Más adentrada la noche durante la fiesta, hay música de fondo y Aaron comienza a hacer un número de baile estilo stripper a Abelito que está sentado en una silla. En eso Aaron le grita: “Bailame a mí, bailame a mí”. “Asupinchemadre”, le dice Aldo, mientras el influencer le baila.

En redes sociales estas interacciones y otras más, han sido suficientes para generar controversia, emoción de varios y memes acordes a este shippeo.

“Antes sólo se lo cuestionaba ABELITO, ahora se lo cuestionan todos“, ”Neta que trae Aldo hoy, siento que en cualquier momento se besa a Aarón así bien puerco", “Aldo no deja de acariciar a Aarón y le dijo ‘concentrado hermoso’. Este arroz ya se coció”, “Te entiendo Aldo, yo tambien veria asi a Aaron si lo tuviera enfrente”, “Entre repegones y dedicación de canciones, Aldo anduvo desatado con Aarón uff, hoy las shippers de Aldron duermen felices”, “Que Aarón se vaya a dormir a la sala porque a este paso, si duermen en el mismo cuarto lo va a embarazar el Aldo”, fueron algunos comentarios en redes.

El shippeo entre ambos cada vez es más intenso en redes sociales Crédito: 130Kriss (X)