México

TikToker francesa alaba el queso panela y critica que los mexicanos no lo valoren

La creadora de contenido y periodista Aurore Bayoud muestra en un video viral cómo disfrutar este tradicional lácteo mexicano

Por Jesús F. Beltrán

Guardar
El video viral destaca cómo
El video viral destaca cómo disfrutar este queso con pan, tomate y huevo, al estilo casero. (TikTok / @aurorareportea)

La tiktoker y corresponsal francesa Aurore Bayoud causó sensación en redes sociales al compartir su reciente descubrimiento culinario: el queso panela mexicano. En un video que rápidamente se volvió viral en TikTok, Bayoud elogió las cualidades del lácteo y expresó su sorpresa de que muchos mexicanos aparentemente no lo valoren.

“Soy francesa, vivo en México y hay algo que les quería enseñar porque siento que ustedes los mexicanos no lo valoran lo suficiente. Ese queso panela, hasta mi gato se lo quiere comer. Esa cosa lo descubrí hace muy poco. Se puede asar… Ay, ¡qué rica! Lo pones en un pan Bimbo con tomate. Yo le echo un huevito porque sky is the limit. Y lista. Oh. No mamen, mexicanos, valoren su queso panela. Una maravilla”, comentó la creadora de contenido en su publicación.

En el video, Aurore mostró la preparación del queso panela asado y cómo disfrutarlo en una torta sencilla con pan y huevo, destacando su versatilidad y sabor. Su entusiasmo provocó la reacción inmediata de los usuarios mexicanos, quienes compartieron opiniones divididas sobre la percepción que tiene la francesa de este alimento tan popular en México.

La creadora de contenido destaca
La creadora de contenido destaca la versatilidad del queso asado en tortas y pan con huevo. (TikTok / @aurorareportea)

Entre los comentarios, algunos defendieron el queso panela asegurando que sí se valora en el país: “Pero si lo valoramos!, así asadito en una torta muaaa, chulada”; “No lo valoramos?? Ese queso es parte de la comida mexicana, no digas tonterías”; mientras que otros compararon con otros quesos tradicionales como el Oaxaca o quesillo: “O sea sí, pero el Queso Oaxaca/Quesillo es superior”.

La publicación también sirvió para poner en evidencia la diversidad de quesos que existen en México, incluyendo versiones ahumadas, saladas o con chipotle. Muchos usuarios aprovecharon para recomendar que se disfrute con pan tradicional, como complemento de la experiencia gastronómica.

La tiktoker de nacionalidad francesa, asegura que el queso panela de México es el más rico de todo el mundo, por lo que los mexicanos lo desaprovechan en hacer grandes cosas en la gastronomía mexicana. Crédito: TikTok / @aurorareportea

El video de Bayoud no solo resaltó la calidad del queso panela, sino que también abrió un debate sobre la valoración de los productos locales y cómo los extranjeros a veces reconocen aspectos de la gastronomía mexicana que los propios habitantes podrían pasar por alto. La publicación superó rápidamente las cientos de miles de reproducciones y generó un diálogo entre internautas sobre tradiciones culinarias y sabores nacionales.

Temas Relacionados

Francesaqueso panelagastronomía mexicanaviralAurore Bayoudextranjeramexico-virales

Más Noticias

Popocatépetl lanza 41 exhalaciones en el último día

Al ser un volcán activo y uno de los de mayor riesgo en todo el país, el estado del Popocatépetl es de principal preocupación para pobladores de zonas vecinas en Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl lanza 41 exhalaciones en

Accidente en Sale el Sol: interrumpen transmisión en vivo tras flamazo en la cocina | Video

La chef Ingrid Ramos intentó controlar la flama, pero no lo consiguió y la producción la auxilió

Accidente en Sale el Sol:

Carin León en Sphere: cuándo salen a la venta los boletos para sus conciertos en Las Vegas

El cantante sonorense anuncia tres fechas clave donde llevará la música regional mexicana a uno de los recintos más modernos del mundo, marcando un hito en la historia del espectáculo latino

Carin León en Sphere: cuándo

¿Quieres ver a Camilo Séptimo gratis? te decimos dónde y cuándo

La banda de rock alternativo mexicana se presentará como parte del arranque de los festejos patrios

¿Quieres ver a Camilo Séptimo

Novio de Ana Daniela Barragán revela última petición de cómo recordarla tras ser víctima de la explosión en Iztapalapa

Bryan Ramos dedicó un emotivo mensaje a su pareja en redes sociales después de que autoridades de la UNAM y la FES Cuautitlán confirmaran su deceso la noche del 11 de septiembre

Novio de Ana Daniela Barragán
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caso Naasón Joaquín: incautan más

Caso Naasón Joaquín: incautan más de 1 mdd y evidencias en casas de líderes de La Luz del Mundo

Defensa de Naasón Joaquín, líder de La Luz del Mundo, rechaza acusaciones de EEUU: “Es una campaña imprudente”

Sheinbaum reitera que hay cero impunidad ante casos de huachicol en México: “Erradicaremos por completo el robo de combustible”

“El Z-40″ y “El Z-42″ libran la pena de muerte en EEUU: fiscalía no pedirá la medida para los exlíderes de Los Zetas

Intervención de la CIA para combatir a cárteles del narcotráfico en México “es falsa”, aclara Sheinbaum

ENTRETENIMIENTO

Carin León en Sphere: cuándo

Carin León en Sphere: cuándo salen a la venta los boletos para sus conciertos en Las Vegas

¿Quieres ver a Camilo Séptimo gratis? te decimos dónde y cuándo

Carmen Campuzano rechaza a Peso Pluma como embajador de la moda en Nueva York: “Hay cosas que van con la clase”

Dalílah Polanco confiesa que fue víctima de la secta NXIVM | Video

“Marcial Maciel, El Lobo De Dios” lidera el top 10 de series en HBO Max para maratonear el fin de semana

DEPORTES

¿Traicionó al Canelo? Este es

¿Traicionó al Canelo? Este es el pronóstico de Julio César Chávez sobre la pelea entre Álvarez y Terence Crawford

Canelo Álvarez explica por qué no será acompañado de artistas en su pelea contra Terence Crawford

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: todos los títulos que estarán en disputa en Las Vegas

Quiénes son los mexicanos que buscan hacer historia en el Campeonato Mundial de Atletismo 2025

Difunto pierde la ‘cabeza’ ante Atlantis Jr. y le cuesta la victoria a su equipo en la Arena Puebla