TikToker francesa alaba el queso panela y critica que los mexicanos no lo valoren

El video viral destaca cómo disfrutar este queso con pan, tomate y huevo, al estilo casero. (TikTok / @aurorareportea)

La tiktoker y corresponsal francesa Aurore Bayoud causó sensación en redes sociales al compartir su reciente descubrimiento culinario: el queso panela mexicano. En un video que rápidamente se volvió viral en TikTok, Bayoud elogió las cualidades del lácteo y expresó su sorpresa de que muchos mexicanos aparentemente no lo valoren.

“Soy francesa, vivo en México y hay algo que les quería enseñar porque siento que ustedes los mexicanos no lo valoran lo suficiente. Ese queso panela, hasta mi gato se lo quiere comer. Esa cosa lo descubrí hace muy poco. Se puede asar… Ay, ¡qué rica! Lo pones en un pan Bimbo con tomate. Yo le echo un huevito porque sky is the limit. Y lista. Oh. No mamen, mexicanos, valoren su queso panela. Una maravilla”, comentó la creadora de contenido en su publicación.

En el video, Aurore mostró la preparación del queso panela asado y cómo disfrutarlo en una torta sencilla con pan y huevo, destacando su versatilidad y sabor. Su entusiasmo provocó la reacción inmediata de los usuarios mexicanos, quienes compartieron opiniones divididas sobre la percepción que tiene la francesa de este alimento tan popular en México.

La creadora de contenido destaca la versatilidad del queso asado en tortas y pan con huevo. (TikTok / @aurorareportea)

Entre los comentarios, algunos defendieron el queso panela asegurando que sí se valora en el país: “Pero si lo valoramos!, así asadito en una torta muaaa, chulada”; “No lo valoramos?? Ese queso es parte de la comida mexicana, no digas tonterías”; mientras que otros compararon con otros quesos tradicionales como el Oaxaca o quesillo: “O sea sí, pero el Queso Oaxaca/Quesillo es superior”.

La publicación también sirvió para poner en evidencia la diversidad de quesos que existen en México, incluyendo versiones ahumadas, saladas o con chipotle. Muchos usuarios aprovecharon para recomendar que se disfrute con pan tradicional, como complemento de la experiencia gastronómica.

La tiktoker de nacionalidad francesa, asegura que el queso panela de México es el más rico de todo el mundo, por lo que los mexicanos lo desaprovechan en hacer grandes cosas en la gastronomía mexicana. Crédito: TikTok / @aurorareportea

El video de Bayoud no solo resaltó la calidad del queso panela, sino que también abrió un debate sobre la valoración de los productos locales y cómo los extranjeros a veces reconocen aspectos de la gastronomía mexicana que los propios habitantes podrían pasar por alto. La publicación superó rápidamente las cientos de miles de reproducciones y generó un diálogo entre internautas sobre tradiciones culinarias y sabores nacionales.