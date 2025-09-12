Sociedad civil organiza recaudación para apoyar a víctimas de explosión en el Puente de la Concordia

Derivado de la volcadura de una pipa en el Puente de la Concordia, alcaldía Iztapalapa, se registró una explosión en la zona que FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM

Tras la explosión realizada el día de ayer en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, donde una pipa de casi 50 mil litros perdió el control, provocando un saldo de 8 personas muertas y 90 heridas, diversos miembros de la sociedad civil se han sumado para apoyar a las víctimas.

Desde las primeras reacciones que se dieron al intentar apagar el fuego con pipas privadas, o cubetas que llenaban desde las casas cercanas,

También hubo vecinos de la colonia Lomas de Zaragoza y calles aledañas quienes recogieron y resguardaron las pertenencias o auxiliaron a los heridos, brindándoles ropa o un medio de comunicación en el lugar.

Entre ellos, hubo un repartidor que se encargó de trasladar a los familiares, entre hospitales, para dar con el paradero de sus seres queridos.

Edson, repartidor que apoyo a víctimas del accidente en el Puente de la Concordia. Foto: x.com/@laadelita3

Durante la madrugada y esta mañana, también hubo diversos colectivos de personas que se organizaron para llevar alimentos y bebidas a los familiares mientras esperaban por información. Tal es el caso del Hospital Emiliano Zapata, en Iztapalapa, en donde atendieron a varias personas heridas; vecinos de la zona y personal de la SSC CDMX alimentaron a los familiares de los heridos; además del Hospital Balbuena, en Venustiano Carranza.

Personal del Sector Oasis de la SSC acudió al Hospital General Ignacio Zaragoza para entregar café, pan, galletas y agua a familiares de pacientes afectados por la explosión. (Crédito: X | @SSC_CDMX)

Ante la posibilidad de precariedad y falta de insumos en los hospitales, se realizaron colectas para recaudar material médico, indispensable en el tratamiento de las quemaduras. En el Hospital Rubén Leñero se congregaron grupos civiles para llevar alimentos y material de curación.

Asimismo la Fundación Michou y Mau puso a disposición su apoyo para trasladar a los heridos.

Fundación Michou y Mau ofrece ayuda a víctimas. Foto: x.com/@michouymau

Por la mañana, el albergue Casa Frida ofreció espacio para los familiares que no tuvieran donde descansar.

Casa Frida LGBT ofrece apoyo tras accidente en Puente de la Concordia. Foto: x.com/@CasaFridaLGBT

La funeraria “RB” ofreció sus servicios para las personas que hubieran perdido a algún familiar. La atención está disponible en dos sucursales:

Avenida del Árbol, El Triángulo, Iztapalapa, 09769 Ciudad de México

Prof. Otilio Montaño, Zona Urbana Ejidal Santa María Aztahuacan, Iztapalapa, 09570 Ciudad de México

RB Funerales ofrece servicios gratuitos. Foto: x.com/@perliestrellamx

Incluso se ofreció atención veterinaria para los perros, gatos u otro tipo de mascotas que hubieran resultado heridos

También en redes sociales los usuarios se han organizado para dar con el paradero de Ana Daniela Barragán Ramírez, quien hasta el momento sigue desaparecida.

La UNAM también ofreció atención psicológica para quien lo necesite:

La FES Zaragoza brindará apoyo a víctimas y familiares CRÉDITO: Facultad de Estudios Superiores Zaragoza Oficial/fb

Mediante el hashtag #EntreMexasSalimos se ha popularizado el apoyo brindado en varios frentes.

Donde se encuentran los centros de acopio

FES Zaragoza

El acopio se ubica en el Campus 1, anexo al auditorio, allí se reciben insumos médicos, alimentos no perecederos y se ofrece apoyo psicológico para quienes lo necesiten.

Algunos de los insumos requeridos son pañales para adultos, tela transport, llaves de tres vías, Tegaderm

FES Aragón

Asimismo, estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón también unieron, con un centro de acopio ubicado en el edificio de Gobierno, se reciben los mismos insumos dentro de estos horarios

11 de septiembre: de 12:00 a 20:00 horas

12 de septiembre: de 9:00 a 20:00 horas

Parque San Francisco (11 de septiembre a partir de las 9:00 horas)

Convocada por la enfermera Daniela Mata Moncayo, pide material médico entre el que se incluyen gasas, compresas, jeringas, vendas, Sulfadiazina de plata, pañales, abatelenguas, apósitos y agua estéril