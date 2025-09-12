México

¿Se unirá a ‘La Granja VIP’? Paty Navidad aclara rumores sobre su llegada al reality de TV Azteca

La actriz decidió poner fin a los rumores a través de un contundente mensaje en X, donde compartió detalles de sus futuros proyectos

Por Víctor Cisneros

Navidad decidió poner fin a
Navidad decidió poner fin a los rumores a través de un contundente mensaje en X, donde negó su participación en el reality. (La Granja VIP, Facebook / @patricianavidad_oficial, Instagram)

Paty Navidad acaparó titulares tras la difusión de reportes que la colocaban dentro de TV Azteca para sumarse a un ambicioso proyecto.

La especulación apuntaba a que la actriz podría integrarse a La Granja VIP, el nuevo reality de la televisora del Ajusco que busca repetir el éxito de La Casa de los Famosos All Stars de Telemundo.

La noticia generó revuelo, ya que Navidad es considerada una de las personalidades más polémicas de la televisión, conocida por su carácter directo y su participación en distintos formatos de entretenimiento. Su supuesto ingreso habría sido una carta fuerte para garantizar el rating del proyecto.

Paty Navidad rompe el silencio

Sin embargo, fue la propia actriz quien se encargó de poner fin a los rumores con un contundente mensaje en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

“¡NO MIENTAN MÁS SOBRE MÍ! Esto es una gran mentira, no he visitado TV Azteca, no he firmado contrato con nadie y hoy por hoy, tampoco tengo interés de formar parte de ningún reality. De momento estoy enfocada en la música, varios temas musicales por salir en lo que resta del año y a punto de estrenarse el primero de estos en todas las plataformas digitales. ¡Feliz y emocionada con lo que está por darse a conocer en mi vida con respecto a la música! ¡Gracias, y ya no inventen, por favor!”, escribió la actriz y cantante.

El mensaje fue suficiente para frenar las especulaciones, aunque entre los fans del reality quedó la pregunta de si en el futuro cambiará de opinión.

Paty Navidad negó que participará
Paty Navidad negó que participará en la Granja VIP. (@patricianavidad_oficial, Instagram / Captura de pantalla, X)

El reality que ha despertado expectativas

La Granja VIP es uno de los proyectos más ambiciosos de TV Azteca para la temporada, pues reúne a un grupo de celebridades en un entorno rural para ponerlos a prueba en actividades de campo, cuidado de animales y retos físicos que ponen a prueba su resistencia y trabajo en equipo.

Cada semana los participantes se enfrentan a nominaciones y eliminaciones, lo que genera alianzas, conflictos y momentos de tensión que mantienen enganchada a la audiencia. El casting de la nueva temporada ha sido uno de los temas más comentados en redes sociales.

Hasta el momento, Alfredo Adame y Jawy Méndez han sido los dos primeros ‘granjeros’ confirmados.

Tentativamente, La Granja VIP se
Tentativamente, La Granja VIP se estrenaría el último trimestre de 2025. (Foto: TV Azteca)

Paty Navidad, enfocada en la música

Por ahora, Paty dejó claro que sus planes están lejos de los sets de reality shows y más cerca de los estudios de grabación. La artista adelantó que en los próximos meses lanzará varios sencillos, siendo el primero de ellos el inicio de una nueva etapa en su carrera musical.

Con esta declaración, la actriz cerró la puerta —al menos de momento— a su participación en La Granja VIP, pero su nombre sigue en boca de los fans que no descartan verla en algún reality en el futuro.

