Revelan la identidad del segundo confirmado en La Granja VIP: esta es la estrella que se une al reality de TV Azteca

La primera temporada de este programa iniciará muy pronto

Por Armando Pereda

La producción del reality dio a conocer el nombre del participante - Foto: Azteca

El misterio terminó: Jawy Méndez se convierte en el segundo famoso confirmado para La Granja VIP, el nuevo reality de TV Azteca que promete exponer a las celebridades fuera de sus lujos y bajo la disciplina del campo. La revelación se realizó en plena transmisión del partido México vs. Corea del Sur por Azteca 7, lo que sorprendió a los televidentes y agitó las redes sociales.

Con una declaración contundente, Jawy dejó clara su postura antes de pisar el terreno en este programa que empezará muy pronto en la televisión.

“Con los míos soy leal hasta la muerte, pero si me traicionan, saco mi lado animal”. Su frase no solo definió el tono con el que entra a la competencia, también encendió la expectativa sobre el tipo de dinámicas que podría protagonizar durante las 10 semanas de encierro.

Azteca estrenará muy pronto este reality show Crédito: La Granja VIP

De los reflectores al campo

La producción presentó al exintegrante de “Acapulco Shore” con un mensaje que sintetiza el reto: “¡#JawyMéndez llega a #LaGranjaVIP! De los reflectores a la vida en el campo… está listo para enfrentar el encierro, la convivencia y todo lo que la granja le ponga en frente”. La apuesta es clara: confrontar la imagen de un hombre habituado a la fiesta con la rudeza de una vida rural.

Entre bromas, el también cantante confesó su nerviosismo: “Qué nervios, ya me moría por contar pero no me dejaban hacer nada ustedes”.

En otro momento, con sarcasmo, respondió a una pregunta sobre si preferiría dormir en estiércol o regresar con su ex: “¿No es lo mismo? No es cierto, no es cierto”, soltando una carcajada.

Un reality como reto personal

Lejos de asumirlo como un simple juego, Jawy planteó su ingreso a La Granja VIP como un desafío vital:“Mucha gente entra con estrategia y lo mejor es no llevar una definida, porque todo cambia diario. Más que un reality, lo voy a tomar como un reto de vida. He fallado en muchas ocasiones y éste es un lugar en donde voy a demostrar que se puede salir adelante. Nunca he estado en un 24/7 y eso va a ser muy interesante para quienes creen conocerme”.

El artista incluso lanzó una advertencia sobre lo que podría ocurrir dentro: “Ya sé de una celebridad que, cuando se quiera meter conmigo, puedo sacarle todos los trapitos al sol y va a terminar muy mal. Entonces, espero que sea la fiesta en paz”.

El influencer será parte de este desafío - Foto: Azteca

¿Qué participante ha sido confirmado para La Granja VIP?

Con Jawy Méndez confirmado, la lista de figuras comienza a tomar forma. El primero en ser anunciado fue Alfredo Adame, mientras que Adal Ramones conducirá el programa acompañado de Kristal Silva como coconductora y Mallezza en la parte digital. El jurado estará integrado por Linet Puente, Flor Rubio y Lola Cortés, quienes evaluarán el desempeño de los participantes en tareas de campo y convivencia.

El estreno de La Granja VIP está programado para el 12 de octubre por Azteca Uno. Diez semanas de aislamiento, sin comodidades, pondrán a prueba la resistencia y el carácter de los famosos que aceptaron transformarse en granjeros frente a millones de espectadores.

Con esta segunda confirmación, el reality perfila un arranque cargado de tensión, humor y, sobre todo, la promesa de mostrar a las celebridades sin filtros, obligadas a enfrentar una rutina diametralmente opuesta a la fama y el confort.

Tentativamente, La Granja VIP se estrenaría el último trimestre de 2025. (Foto: TV Azteca)

Garitas de Tijuana: cuál es

EEUU acusa a Naasón Joaquín,

Extranjero causa indignación al saltar

Dalilah Polanco es regañada fuertemente

Con desaire a la prensa,
Con desaire a la prensa,

Dalilah Polanco es regañada fuertemente

Otra potencia mundial: México podría

