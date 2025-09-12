Oasis en México 2025: horarios, objetos permitidos, mapa y todo sobre su concierto en el Estadio GNP Seguros

La gira de reencuentro “Oasis Live 25” marca el regreso de Oasis a Ciudad de México después de más de una década, con dos conciertos esperados el 12 y 13 de septiembre en el Estadio GNP Seguros. La llegada de los hermanos Liam y Noel Gallagher al país fue confirmada el 10 de septiembre tras el paso de la banda por el aeropuerto capitalino y su presencia en un restaurante de Avenida Reforma.
La organización del evento ha comunicado los horarios oficiales. A partir de las 17:00 horas se habilitarán las puertas del Estadio GNP Seguros para facilitar el acceso y distribución del público en los diversos sectores del inmueble. La banda invitada, Cage the Elephant, abrirá el espectáculo, y más tarde se prevé el arranque del esperado show del grupo de britpop, que reunirá a miles de asistentes de distintos puntos del país.
Horarios oficiales para el concierto de Oasis en México 2025
- Puertas: 17:00 horas
- Cage The Elephant: 19:30 a 20:15 horas
- Oasis: 21:00 a 23:30 horas
Para garantizar la organización de los asistentes, OCESA difundió un listado de objetos permitidos y prohibidos en el recinto. Entre los artículos autorizados se encuentran identificaciones oficiales, lentes de sol y cámaras compactas, mientras que mantas, envases de vidrio, paraguas, mochilas grandes y cámaras profesionales quedan restringidos. Esta información fue confirmada en los canales oficiales de la promotora y en las redes sociales de los organizadores.
Las autoridades y organizadores compartieron un mapa detallado que incluye todas las puertas de entrada y salida, áreas de estacionamiento y las estaciones más cercanas del sistema Metro CDMX. Se recomienda a los asistentes planear su llegada con anticipación debido a la alta afluencia prevista en la zona.
El evento representa uno de los regresos musicales más significativos en el calendario cultural de la capital, con un operativo especial para recibir tanto a fanáticos veteranos como a nuevas generaciones seguidoras de la banda. La logística busca ofrecer una experiencia ordenada en el Estadio GNP Seguros durante las dos jornadas del esperado reencuentro.
Objetos permitidos
- Lentes de sol
- Baterías externas para celulares
- Tapones para oídos
- Toallas y tampones (pieza individual encerrada)
- Medicamentos con receta
- Binoculares sin láser (sujetos a revisión)
- Maquillaje en polvo
- Sombreros/gorras
- Gel antibacterial (en envases de 100 ml)
- Cámaras no profesionales (se pueden instantáneas y desechables)
- Banderas sin asta (máximo 1m de largo)
- Bloqueadores solar (en envases de 100 ml)
Objetos no permitidos
- Cámaras profesionales (incluye cualquier cámara
- Con lente extensible o adjuntable)
- Equipo profesional de grabación de video o audio
- Accesorios para cámaras (incluye bastones para selfies, gopros, estuches, trípodes, etc.)
- Pilas, a excepción de baterías externa para celulares
- Dispositivos electrónicos grandes (laptops, ipads, tabletas y lectores)
- Ropa, disfraces o artículos personales que puedan obstaculizar
- La vista de los que están alrededor o detrás de ti
- No cigarros, cajetillas abiertas o cerradas
- No vapes, no encendedores
- No comida, ni bebidas
- No paraguas o sombrillas
- Drogas o sustancias ilegales
- Rayos láser y luces químicas
- Medicamentos de venta libre
- Armas
- Aerosoles
- Drones
- Cadenas largas o joyería con picos