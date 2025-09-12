Oasis en México 2025: horarios, objetos permitidos, mapa y todo sobre su concierto en el Estadio GNP Seguros

La banda de britpop tendrá dos shows en la Ciudad de México . (X: @oasis)

La gira de reencuentro “Oasis Live 25” marca el regreso de Oasis a Ciudad de México después de más de una década, con dos conciertos esperados el 12 y 13 de septiembre en el Estadio GNP Seguros. La llegada de los hermanos Liam y Noel Gallagher al país fue confirmada el 10 de septiembre tras el paso de la banda por el aeropuerto capitalino y su presencia en un restaurante de Avenida Reforma.

La organización del evento ha comunicado los horarios oficiales. A partir de las 17:00 horas se habilitarán las puertas del Estadio GNP Seguros para facilitar el acceso y distribución del público en los diversos sectores del inmueble. La banda invitada, Cage the Elephant, abrirá el espectáculo, y más tarde se prevé el arranque del esperado show del grupo de britpop, que reunirá a miles de asistentes de distintos puntos del país.

Horarios oficiales para el concierto de Oasis en México 2025

Puertas: 17:00 horas

Cage The Elephant: 19:30 a 20:15 horas

Oasis: 21:00 a 23:30 horas

Members of the British rock band Oasis, Liam Gallagher, Noel Gallagher and Paul "Bonehead" Arthurs perform during their Oasis Live '25 Tour at the Rose Bowl Stadium in Pasadena, California, U.S., September 6, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

Para garantizar la organización de los asistentes, OCESA difundió un listado de objetos permitidos y prohibidos en el recinto. Entre los artículos autorizados se encuentran identificaciones oficiales, lentes de sol y cámaras compactas, mientras que mantas, envases de vidrio, paraguas, mochilas grandes y cámaras profesionales quedan restringidos. Esta información fue confirmada en los canales oficiales de la promotora y en las redes sociales de los organizadores.

Las autoridades y organizadores compartieron un mapa detallado que incluye todas las puertas de entrada y salida, áreas de estacionamiento y las estaciones más cercanas del sistema Metro CDMX. Se recomienda a los asistentes planear su llegada con anticipación debido a la alta afluencia prevista en la zona.

El evento representa uno de los regresos musicales más significativos en el calendario cultural de la capital, con un operativo especial para recibir tanto a fanáticos veteranos como a nuevas generaciones seguidoras de la banda. La logística busca ofrecer una experiencia ordenada en el Estadio GNP Seguros durante las dos jornadas del esperado reencuentro.

Objetos permitidos

Lentes de sol

Baterías externas para celulares

Tapones para oídos

Toallas y tampones (pieza individual encerrada)

Medicamentos con receta

Binoculares sin láser (sujetos a revisión)

Maquillaje en polvo

Sombreros/gorras

Gel antibacterial (en envases de 100 ml)

Cámaras no profesionales (se pueden instantáneas y desechables)

Banderas sin asta (máximo 1m de largo)

Bloqueadores solar (en envases de 100 ml)

Estas son las bolsas permitidas y prohibidas para ingresar al concierto de Oasis. (@ocesa_rock)

Objetos no permitidos

Cámaras profesionales (incluye cualquier cámara

Con lente extensible o adjuntable)

Equipo profesional de grabación de video o audio

Accesorios para cámaras (incluye bastones para selfies, gopros, estuches, trípodes, etc.)

Pilas, a excepción de baterías externa para celulares

Dispositivos electrónicos grandes (laptops, ipads, tabletas y lectores)

Ropa, disfraces o artículos personales que puedan obstaculizar

La vista de los que están alrededor o detrás de ti

No cigarros, cajetillas abiertas o cerradas

No vapes, no encendedores

No comida, ni bebidas

No paraguas o sombrillas

Drogas o sustancias ilegales

Rayos láser y luces químicas

Medicamentos de venta libre

Armas

Aerosoles

Drones

Cadenas largas o joyería con picos