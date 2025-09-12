“Marcial Maciel, El Lobo De Dios” lidera el top 10 de series en HBO Max para maratonear el fin de semana

Marcial Maciel, El Lobo De Dios. (Cortesía Max)

Las preferencias de los usuarios en las plataformas de streaming siguen cambiando, y HBO Max se ha convertido en uno de los servicios con mayor presencia en México. Gracias a su mezcla de producciones originales y contenido internacional, la productora cinematográfica ha logrado posicionar varias series entre las más vistas del país.

Durante las últimas semanas, ciertas series han logrado destacarse no solo por su calidad de producción, sino también por el impacto que han generado en redes sociales, foros y conversaciones cotidianas. Ya sea por sus tramas adictivas, giros inesperados o actuaciones destacadas, estas producciones han escalado rápidamente en los rankings de popularidad dentro del país. La combinación de historias potentes y estrategias de lanzamiento inteligentes ha sido clave para su éxito.

A continuación, te presentamos el top 10 de las series más vistas hoy 12 de septiembre en HBO Max. Esta lista refleja el comportamiento más reciente de los usuarios y permite identificar qué propuestas están marcando tendencia en el servicio de streaming.

Las 10 series más vistas en HBO Max hoy

Marcial Maciel, El Lobo De Dios

Docuserie que revela las décadas de abusos y engaños cometidos por el padre Marcial Maciel, el infame líder de los Legionarios de Cristo.

Task: Unidad Especial

Mark Ruffalo estelariza esta serie de HBO como un agente a cargo de una unidad especial creada para acabar con una serie de robos en Filadelfia.

Peacemaker

Tras los hechos acontecidos en la película El Escuadrón Suicida, Peacemaker se despierta en el Hospital después de curarse de sus heridas tras la lucha con la estrella de mar gigante

Peacemaker explora los orígenes del personaje de la película: “El Escuadrón Suicida”: hombre presumido que cree en la paz a cualquier precio.

Bahar

Tras recuperarse de una grave enfermedad, la ama de casa y madre Bahar decide completar la residencia médica que abandonó 20 años atrás.

Twisted Metal

Adaptación del videojuego donde un forastero atraviesa una tierra postapocalíptica para entregar un misterioso paquete a cambio de una vida mejor.

Jujutsu Kaizen

La vida de Itadori cambia para siempre cuando, para salvar a un compañero de clase, se come el dedo de Ryomen Sukuna y absorbe una maldición.

Las Chicas Gilmore

En Stars Hollow, Connecticut, conocemos a Lorelai Gilmore, de 32 años, y su hija adolescente, Rory.

Legado Salvaje

Narrado por Alfonso Herrera, conoce historias asombrosas de dedicación, ingenio y sacrificio mientras el mundo animal embarca en el mayor de todos los desafíos: la paternidad.

911: ¿llamó el asesino?

Tres horribles asesinatos. Tres llamadas al 911. Las tres personas afirman ser inocentes, averigua cuál de ellos es el verdadero asesino disfrazado.

Dune: la profecía

Ambientada en el universo cinematográfico de Dune, la nueva serie original de HBO revela cómo las Bene Gesserit comenzaron su ascenso al poder desde las sombras.

