Jorge “Coque” Muñiz fue hospitalizado de emergencia por fuerte dolor de estómago: “Me empecé a sentir muy mal”

El cantante y presentador se alista para regresar a los escenarios tras haber estado en terapia intermedia

Por Jazmín González

Coque Muñiz dio a conocer
Coque Muñiz dio a conocer su estado de salud a través de una publicación de Instagram que fue eliminada horas más tarde. Crédito: Cuartoscuro.

Jorge “Coque” Muñiz alarmó a sus seguidores luego de que diera a conocer que en días recientes fue hospitalizado de emergencia tras un fuerte dolor de estómago.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el cantante compartió un video en el que habló sobre el procedimiento al que se había sometido y su recuperación; sin embargo, horas más tarde la publicación fue eliminada.

(RS: captura de pantalla)
(RS: captura de pantalla)

Jorge “Coque” Muñiz fue hospitalizado de emergencia por fuerte dolor de estómago

De acuerdo con lo que mencionó el hijo de Marco Antonio Muñiz, acudió al hospital después de presentar un dolor de estómago que fue incrementando con el paso de las horas, lo que lo llevó a ser operado de emergencia.

“Me empecé a sentir mal, me dolía la panza. Luego me empezó a doler más. Y ya en la noche decía yo: ‘put*’ algo debe de ser porque me duele en la boca del estómago, un dolor súper fuerte’. Luego en la mañana ya le hablé al doctor”, contó.

Una vez que su médico acudió a verlo, le indicó que lo mejor era realizarse algunos exámenes, como tomografía y eco, pues así podrían saber con exactitud lo que ocurría.

Tenía el colon, se volteó y entonces no dejaba caminar bien al intestino, y me tuvieron que operar el martes en la noche, como a las 7 de la noche. Gracias a Dios, porque había bajado de peso, me ayudó porque mis signos vitales estaban perfectos y eso me dio chance de tener una recuperación”, detalló.

El cantante se alista para
El cantante se alista para regresar a los escenarios tras ser operado de emergencia. FOTO: ALICE MORITZ/CUARTOSCURO.COM

Después de la cirugía, estuvo bajo observación en terapia media durante todo el miércoles, pero el jueves abandonó la sala, por lo que espera que hoy (viernes 12 de septiembre) sea dado de alta para retomar sus compromisos.

“Ya me voy a chambear, ni modo. Nosotros no nos podemos enfermar porque hay que pegarle a lo que más nos gusta, que es el zarandeo y el show”, concluyó.

Jorge “Coque” Muñiz asegura que bajar de peso le ayudó para su recuperación

Pese a los problemas de salud que ha enfrentado el artista en los últimos años, se mantiene activo en su carrera y bajo supervisión médica, pues durante el mismo video también habló sobre la importancia de bajar de peso.

“Una cosa sí les voy a decir, bajar de peso es necesario. No lo hagan por verse bien, o sea, los que somos feos vamos a ser feos siempre, pero híjole, como te cambia la vida con bajar de peso”, expresó.

