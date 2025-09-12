México

Este será el nuevo límite de dinero que puedes transferir sin tener problemas

El nuevo esquema permite realizar un ajuste, pero hay una fecha límite

Por Mariana L. Martínez

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de octubre de 2025, todos los usuarios de banca digital en México deberán establecer un monto máximo para sus transferencias electrónicas, en cumplimiento con una nueva regulación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). En caso de no hacerlo, el máximo será de 12 mil 500 pesos mexicanos.

Esta medida, orientada a reforzar la seguridad de las operaciones digitales, exigirá que quienes utilicen aplicaciones bancarias o servicios en línea definan un límite personalizado para sus envíos de dinero.

Quienes no configuren este monto antes de la fecha límite enfrentarán restricciones automáticas impuestas por su banco. Cabe señalar que el límite de dinero para transferencias entre familiares y amigos para que el Sistema de Administración Tributaria no te multe es de 600 mil pesos mexicanos.

La Circular Única de Bancos, publicada por la CNBV en 2024, establece que a partir del 1 de octubre de 2025, todas las instituciones financieras deberán habilitar la opción del Monto Transaccional del Usuario (MTU) en sus aplicaciones móviles y plataformas digitales.

Los clientes tendrán hasta el 30 de septiembre de 2025 para definir su propio límite de transferencias. Si al concluir ese plazo el usuario no ha configurado su MTU, el banco asignará un monto predeterminado a partir del 1 de enero de 2026, fecha en la que la medida se vuelve obligatoria.

En caso de que el usuario no establezca su MTU antes de la fecha límite, la CNBV instruyó a los bancos a fijar un límite por transferencia equivalente a 1.500 Unidades de Inversión (UDIS), lo que representa aproximadamente 12 mil 500 pesos.

Una vez asignado este monto, el cliente podrá modificarlo en cualquier momento según sus necesidades financieras, sin necesidad de esperar plazos adicionales.

La regulación aplica a todas las personas que realicen transferencias a través de aplicaciones bancarias o banca en línea.

El MTU será requerido para operaciones como transferencias a otras cuentas mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), pagos de tarjetas de crédito a terceros —ya sea en el mismo banco o en otra institución—, así como para el pago de servicios e impuestos. Esta disposición abarca la mayoría de las transacciones digitales cotidianas.

Para servicios de baja cuantía, como Transferencias Express, CoDi y Dimo, el límite máximo seguirá siendo de 1.500 UDIS por transacción o acumulado diario, de manera independiente al MTU que el usuario haya configurado para el resto de sus operaciones. Esto significa que los topes para estos servicios no se verán afectados por el monto que el cliente defina para sus transferencias generales.

Una vez que los bancos activen la función del MTU en sus plataformas, los usuarios podrán modificar el monto tantas veces como lo consideren necesario.

