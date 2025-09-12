Belinda impacta a sus seguidores con fotografías al natural: “Hasta sin maquillaje eres hermosa”

Belinda apareció sin maquillaje en sus redes sociales.(Instagram)

Belinda sorprendió a propios y extraños al aparecer sin maquillaje en sus redes sociales. A través de una serie de fotografías, la cantante de éxitos como “Cactus”, “Bella traición” y “Ángel” se mostró al natural.

Rápidamente su publicación consiguió miles de ‘me gusta’ y varios comentarios de colegas y seguidores, donde se resaltó la belleza y el talento de la intérprete de 36 años.

"Me quedo impactada de que sin maquillaje parezcas aún más joven“, ”De verdad que eres la perfección humana“, ”Hasta sin maquillaje eres hermosa" y “Una verdadera Barbie humana”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en su cuenta personal.

(Captura de pantalla)

Dichas imágenes parecen haber sido tomadas en el mismo lugar en que la cantante se grabó para revelar un adelanto de su colaboración con Sebastián Yatra días atrás.

Belinda filtra adelanto de su colaboración con Sebastián Yatra

A través de su perfil de Instagram y TikTok, Belinda compartió un video en el que se puede escuchar un adelanto de su colaboración junto a Sebastián Yatra.

En el breve clip se le ve en un avión privado mientras que de fondo se aprecia el próximo sencillo que saldrá a la luz próximanente, aunque hasta ahora, se desconoce el título y la fecha de lanzamiento.

“Sebastián Yatra, no me mates por subir esto, no me pude aguantar”, colocó en la descripción.

Belinda comparte un fragmento de su nueva canción con Sebastián Yatra, Crédito: Instagram: Belinda

La respuesta por parte del intérprete de “Tacones rojos” no se hizo esperar, y en la sección de comentarios reaccionó con un: “No”, a lo que Belinda replicó con varios emojis de corazón.

Cabe recordar que el pasado 16 de agosto, “Beli-k”, como se autonombra la cantante, dio a conocer que se encontraba en un estudio de grabación e incluso reveló que colaboraría con el colombiano.

“Celebrando mi cumple haciendo lo que más me gusta, ¿Estás listo Sebastián Yatra?“, escribió. En ese entonces, Yatra se limitó a responder con ”C_PR", iniciales que fueron interpretadas como pistas sobre el título del sencillo.

Reacción de sus seguidores a su próxima colaboración con Sebastián Yatra

Desde que la artista regresó a la escena musical ha colaborado con varios colegas, pero su trabajo junto a Sebastián Yatra no deja de sorprender, pues en el adelanto se pueden leer comentarios como:

“Beli se viene un hitazo“, "Suena increíble. Te amamos", “Un hit para bailar está en camino”, y “Estás imparable, me encanta”.

(Instagram)

Cabe mencionar que Belinda también aparece sin maquillaje en el video, lo que sorprendió a varios de sus seguidores, quienes se percataron de que lucía un poco “despeinada”.