México

Belinda impacta a sus seguidores con fotografías al natural: “Hasta sin maquillaje eres hermosa”

La cantante volvió a emocionar a sus fans después de compartir un fragmento de su colaboración con Sebastián Yatra

Por Jazmín González

Guardar
Belinda apareció sin maquillaje en
Belinda apareció sin maquillaje en sus redes sociales.(Instagram)

Belinda sorprendió a propios y extraños al aparecer sin maquillaje en sus redes sociales. A través de una serie de fotografías, la cantante de éxitos como “Cactus”, “Bella traición” y “Ángel” se mostró al natural.

Rápidamente su publicación consiguió miles de ‘me gusta’ y varios comentarios de colegas y seguidores, donde se resaltó la belleza y el talento de la intérprete de 36 años.

"Me quedo impactada de que sin maquillaje parezcas aún más joven“, ”De verdad que eres la perfección humana“, ”Hasta sin maquillaje eres hermosa" y “Una verdadera Barbie humana”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en su cuenta personal.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Dichas imágenes parecen haber sido tomadas en el mismo lugar en que la cantante se grabó para revelar un adelanto de su colaboración con Sebastián Yatra días atrás.

Belinda filtra adelanto de su colaboración con Sebastián Yatra

A través de su perfil de Instagram y TikTok, Belinda compartió un video en el que se puede escuchar un adelanto de su colaboración junto a Sebastián Yatra.

En el breve clip se le ve en un avión privado mientras que de fondo se aprecia el próximo sencillo que saldrá a la luz próximanente, aunque hasta ahora, se desconoce el título y la fecha de lanzamiento.

“Sebastián Yatra, no me mates por subir esto, no me pude aguantar”, colocó en la descripción.

Belinda comparte un fragmento de su nueva canción con Sebastián Yatra, Crédito: Instagram: Belinda

La respuesta por parte del intérprete de “Tacones rojos” no se hizo esperar, y en la sección de comentarios reaccionó con un: “No”, a lo que Belinda replicó con varios emojis de corazón.

Cabe recordar que el pasado 16 de agosto, “Beli-k”, como se autonombra la cantante, dio a conocer que se encontraba en un estudio de grabación e incluso reveló que colaboraría con el colombiano.

“Celebrando mi cumple haciendo lo que más me gusta, ¿Estás listo Sebastián Yatra?“, escribió. En ese entonces, Yatra se limitó a responder con ”C_PR", iniciales que fueron interpretadas como pistas sobre el título del sencillo.

Reacción de sus seguidores a su próxima colaboración con Sebastián Yatra

Desde que la artista regresó a la escena musical ha colaborado con varios colegas, pero su trabajo junto a Sebastián Yatra no deja de sorprender, pues en el adelanto se pueden leer comentarios como:

“Beli se viene un hitazo“, "Suena increíble. Te amamos", “Un hit para bailar está en camino”, y “Estás imparable, me encanta”.

(Instagram)
(Instagram)

Cabe mencionar que Belinda también aparece sin maquillaje en el video, lo que sorprendió a varios de sus seguidores, quienes se percataron de que lucía un poco “despeinada”.

Temas Relacionados

BelindaSebastián Yatramexico-entretenimiento

Más Noticias

Larcamón habla en nombre de Cruz Azul sobre la explosión en Iztapalapa: “Quería pronunciarme por el accidente”

El gesto del entrenador se sumó a las muestras de apoyo expresadas desde diferentes sectores de la comunidad

Larcamón habla en nombre de

Quiénes no deben consumir agua de jamaica

A pesar de ser una bebida ampliamente reconocida por sus beneficios para la salud, en algunas personas puede causar efectos adversos

Quiénes no deben consumir agua

Gala Montes confirma distanciamiento con Barby Juárez y revela que no quiso la entrenara para Supernova Strikers 2025

El distanciamiento entre la actriz y la exboxeadora se volvió tendencia luego de que la entrenadora felicitara públicamente a Alana, la rival de Gala

Gala Montes confirma distanciamiento con

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Spotify México hoy

Estos son los artistas en Spotify que han logrado mantenerse en el gusto del público con estos éxitos

Este es el top 10

Esta bebida ayuda a controlar la presión arterial alta: prepárala con un solo ingrediente de tu cocina

Una opción natural y accesible mostró efectos positivos en el control del colesterol y respuesta insulínica en personas con hipertensión leve

Esta bebida ayuda a controlar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Investigan homicidio de mujer en

Investigan homicidio de mujer en Sonora por deuda del crimen organizado: habría sido por propiedades y un rancho

Caen cuatro presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa con armamento y chalecos antibalas en Baja California

Madre buscadora Ceci Flores aprueba la designación de nueva titular de CNB

Encuentran más de un millón de pesos en marihuana dentro de refrigeradores en Chihuahua

Secretario de la Defensa de EEUU afirma que México debería enfrentar a los cárteles y “no tener que hacerlo por ellos”

ENTRETENIMIENTO

Gala Montes confirma distanciamiento con

Gala Montes confirma distanciamiento con Barby Juárez y revela que no quiso la entrenara para Supernova Strikers 2025

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Spotify México hoy

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 11 de septiembre: habitantes comienzan a prepararse para el robo de salvación

Formas de Atravesar un Territorio, el documental de mujeres tejedoras de lana en los altos de Chiapas

Lidia Ávila adelanta festejos de su cumpleaños para reunirse con este exintegrante de OV7

DEPORTES

Larcamón habla en nombre de

Larcamón habla en nombre de Cruz Azul sobre la explosión en Iztapalapa: “Quería pronunciarme por el accidente”

David Faitelson acusa a Canelo de sacar ventajas ante Terence Crawford: “A mí no me engaña”

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: ¿Cuándo, dónde y a qué hora ver la ceremonia de pesaje?

Israel Reyes calienta el duelo entre Chivas y América: “No puedes salvar un torneo ganando un partido”

Esto apostó Travieso Arce para la pelea de Canelo vs Crawford