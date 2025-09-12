México

Adrián Marcelo confirma crisis en su matrimonio con Karina Puente por culpa de La Casa de los Famosos México

El influencer regiomontano confesó que la presión del reality show y su obsesión por el trabajo han puesto en jaque su matrimonio, dejando a sus seguidores con muchas dudas sobre el futuro de la pareja

Por Armando Guadarrama

Adrián Marcelo revela crisis matrimonial
Adrián Marcelo revela crisis matrimonial con Karina Puente tras su paso por La Casa de los Famosos México (IG)

La reciente revelación de Adrián Marcelo sobre las dificultades que enfrenta en su matrimonio con Karina Puente ha generado un intenso debate entre sus seguidores, especialmente después de que ambos dejaran de seguirse en redes sociales, lo que avivó las especulaciones sobre una posible separación.

El propio influencer regiomontano admitió que su participación en La Casa de los Famosos México y su dedicación al trabajo han tenido un impacto negativo en su vida personal, lo que ha derivado en una crisis con su esposa.

Durante una entrevista concedida a Judith Grace para su canal de YouTube, Adrián Marcelo abordó abiertamente las consecuencias de su paso por el reality show y cómo la presión por mantener una imagen irreverente ante las cámaras terminó afectando su relación de pareja.

El influencer admite que la
El influencer admite que la presión mediática y su trabajo afectaron su relación de pareja (Zuri González/Infobae)

El creador de contenido reconoció que, aunque no puede confirmar una separación, atraviesa momentos de incertidumbre respecto a su futuro con Karina Puente. En sus palabras, “Te voy a ser sincero también, no puedo ahondar. Ahora que hablas de mi esposa, pues estoy pasando situaciones en las que no sé cuál es mi futuro, no puedo hablar de más, pero me movió. Fueron los riesgos que yo tomé al obsesionarme con mi trabajo y obsesionarme tanto con satisfacer la imagen que se tenía de mí de irreverente, de una persona que produce momentos de júbilo, entonces me salió mal este proyecto”, declaró el influencer a Judith Grace.

La participación de Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos México estuvo marcada por la polémica, especialmente debido a los enfrentamientos con otros concursantes, en particular con Gala Montes.

Estos conflictos le valieron acusaciones de promover la violencia contra las mujeres, la misoginia y el machismo, lo que intensificó la controversia en torno a su figura pública. A pesar de las críticas y los rumores sobre el estado de su relación, Karina Puente se mantuvo como uno de los principales apoyos del youtuber durante ese periodo.

La polémica participación de Adrián
La polémica participación de Adrián Marcelo en el reality generó acusaciones de machismo y violencia (Infobae México)

La historia entre Adrián Marcelo y Karina Puente se remonta a 2014, cuando se conocieron en el reality show “Mitad y mitad”. En ese entonces, el objetivo del programa era que el conductor encontrara el amor, y Karina Puente participó tras ser inscrita por su hermana, quien buscaba que ella ingresara a la industria del entretenimiento y consiguiera un puesto en la producción.

Tras varios años de noviazgo, la pareja formalizó su unión por el civil en 2021 y, en octubre de 2022, celebraron una lujosa fiesta en la Riviera Maya junto a amigos y familiares.

A lo largo de su relación, Adrián Marcelo ha expresado públicamente la importancia de Karina Puente en su vida y carrera. En una ocasión, el influencer afirmó sobre su esposa: “Si ha sido la mujer de mi vida porque sin ella no hubiera podido llegar a donde estoy, yo siempre me he expresado de ella como el complemento perfecto para esta carrera porque solo no se puede (…) Yo lo que he logrado no lo podría haber logrado sin ella y creo que también me gusta verme como un impulso en su vida”.

Karina Puente se mantuvo como
Karina Puente se mantuvo como apoyo de Adrián Marcelo pese a los rumores de separación (IG: @karybridge)

La situación actual de la pareja sigue siendo motivo de especulación, ya que, aunque no se ha confirmado una separación, Adrián Marcelo ha dejado claro que enfrenta una etapa de crisis personal y matrimonial, consecuencia directa de las decisiones tomadas en el ámbito profesional y la exposición mediática derivada de su participación en el reality show.

Adrián MarceloKarina PuenteLa casa de los famosos Méxicomexico-entretenimiento

