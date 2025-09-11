Torres Gemelas: ellos fueron los cinco mexicanos identificados a 24 años del 11-S

Las Torres Gemelas colapsaron el 11 de septiembre de 2001, causando la muerte de casi 3 mil personas. (EFE)

Este jueves 11 de septiembre se cumplen 24 años de los atentados a las Torres Gemelas en Nueva York, Estados Unidos, que dejaron un saldo de aproximadamente 3 mil personas fallecidas, entre ellas cinco mexicanos plenamente identificados y otros 11 connacionales que no fueron hallados entre los restos del World Trade Center (WTC).

De acuerdo con información de las autoridades estadounidenses y del Consulado de México en Nueva York, tras el ataque terrorista se realizaron labores exhaustivas de búsqueda e identificación de las víctimas, que incluyeron pruebas de ADN y la recopilación de listas laborales y familiares. Sin embargo, no todas las personas pudieron ser reconocidas entre los escombros de las torres.

Los mexicanos identificados fueron: Antonio Álvarez, Leobardo López y Antonio Meléndez, originarios de Puebla; Martín Morales, de Tlaxcala; y Juan Ortega Campos, de Morelos. Las víctimas tenían entre 22 y 42 años y desempeñaban diversos empleos en el complejo del World Trade Center.

Antonio Meléndez trabajaba como cocinero, Antonio Javier Álvarez era parrillero, Martín Morales se desempeñaba como asistente de cocina y Juan Ortega como repartidor. Sobre Leobardo López no se cuenta con información precisa sobre su ocupación.

Cinco mexicanos fueron identificados entre las víctimas mortales del World Trade Center. (AP foto/Mark Lennihan, archivo)

Entre las 11 personas mexicanas que permanecen desaparecidas se encuentran: Arturo Alba Moreno (Ciudad de México), José Manuel Contreras (Jalisco), Germán Castillo García (Estado de México), José Guevara González y José Antonio Santos Anaya (Aguascalientes), así como Fernando Jiménez Molina (Oaxaca).

También se encuentran en la lista Alicia Acevedo Carranza, Víctor Antonio Martínez Pastrana y Juan Romero Orozco, originarios de Puebla; además de Margarito Casillas y Norberto Hernández, de quienes no se ha confirmado su lugar de nacimiento.

El restaurante Windows of the World, ubicado en los pisos 106 y 107 de la Torre Norte, empleaba a varios de los connacionales, mientras que otros trabajaban como mensajeros, personal de limpieza y ejecutivos.

En el caso de los cinco mexicanos identificados, sus familias accedieron a apoyos del gobierno de Estados Unidos a través del Fondo Federal de Compensación, creado durante la administración de George W. Bush. Cada familia recibió montos que oscilaron entre 1.1 y 1.5 millones de dólares como indemnización.

El ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 derribó los dos rascacielos más emblemáticos de Nueva York y se convirtió en uno de los eventos más significativos en la historia contemporánea, con repercusiones a nivel mundial.