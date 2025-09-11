México

Torres Gemelas: ellos fueron los cinco mexicanos identificados a 24 años del 11-S

El consulado de México logró identificar a cinco víctimas nacionales con pruebas de ADN y documentación

Por Miguel Flores

Las Torres Gemelas colapsaron el
Las Torres Gemelas colapsaron el 11 de septiembre de 2001, causando la muerte de casi 3 mil personas. (EFE)

Este jueves 11 de septiembre se cumplen 24 años de los atentados a las Torres Gemelas en Nueva York, Estados Unidos, que dejaron un saldo de aproximadamente 3 mil personas fallecidas, entre ellas cinco mexicanos plenamente identificados y otros 11 connacionales que no fueron hallados entre los restos del World Trade Center (WTC).

De acuerdo con información de las autoridades estadounidenses y del Consulado de México en Nueva York, tras el ataque terrorista se realizaron labores exhaustivas de búsqueda e identificación de las víctimas, que incluyeron pruebas de ADN y la recopilación de listas laborales y familiares. Sin embargo, no todas las personas pudieron ser reconocidas entre los escombros de las torres.

Los mexicanos identificados fueron: Antonio Álvarez, Leobardo López y Antonio Meléndez, originarios de Puebla; Martín Morales, de Tlaxcala; y Juan Ortega Campos, de Morelos. Las víctimas tenían entre 22 y 42 años y desempeñaban diversos empleos en el complejo del World Trade Center.

Antonio Meléndez trabajaba como cocinero, Antonio Javier Álvarez era parrillero, Martín Morales se desempeñaba como asistente de cocina y Juan Ortega como repartidor. Sobre Leobardo López no se cuenta con información precisa sobre su ocupación.

Cinco mexicanos fueron identificados entre
Cinco mexicanos fueron identificados entre las víctimas mortales del World Trade Center. (AP foto/Mark Lennihan, archivo)

Entre las 11 personas mexicanas que permanecen desaparecidas se encuentran: Arturo Alba Moreno (Ciudad de México), José Manuel Contreras (Jalisco), Germán Castillo García (Estado de México), José Guevara González y José Antonio Santos Anaya (Aguascalientes), así como Fernando Jiménez Molina (Oaxaca).

También se encuentran en la lista Alicia Acevedo Carranza, Víctor Antonio Martínez Pastrana y Juan Romero Orozco, originarios de Puebla; además de Margarito Casillas y Norberto Hernández, de quienes no se ha confirmado su lugar de nacimiento.

El restaurante Windows of the World, ubicado en los pisos 106 y 107 de la Torre Norte, empleaba a varios de los connacionales, mientras que otros trabajaban como mensajeros, personal de limpieza y ejecutivos.

En el caso de los cinco mexicanos identificados, sus familias accedieron a apoyos del gobierno de Estados Unidos a través del Fondo Federal de Compensación, creado durante la administración de George W. Bush. Cada familia recibió montos que oscilaron entre 1.1 y 1.5 millones de dólares como indemnización.

El ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 derribó los dos rascacielos más emblemáticos de Nueva York y se convirtió en uno de los eventos más significativos en la historia contemporánea, con repercusiones a nivel mundial.

