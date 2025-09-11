México

Shakira en Puebla: horarios, clima, objetos prohibidos y todo sobre ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’

La colombiana sigue dando conciertos en México

Por Ignacio Izquierdo

Shakira, un éxito en México
Shakira, un éxito en México

Con la llegada inminente de Shakira a la ciudad de Puebla, el Estadio Cuauhtémoc ya se encuentra listo para recibir a miles de seguidores en dos fechas consecutivas de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, programadas para el jueves 11 y viernes 12 de septiembre.

La organización del evento ha anunciado que las puertas abrirán desde las 18:30 horas, independientemente de la localidad asignada en cada boleto, buscando agilizar el ingreso y evitar largas esperas. Según la empresa responsable, el inicio del espectáculo de Shakira está previsto para las 21:00 horas, aunque han advertido que podría haber algún retraso.

Todo listo para Shakira en
Todo listo para Shakira en el Estadio Cuauhtemoc, Puebla

Por su parte, el Gobierno de Puebla emitió un recordatorio importante para quienes asistan: el estacionamiento en el Estadio Cuauhtémoc será completamente gratuito, por lo que exhortan a los espectadores a no dejarse engañar por posibles estafadores que intenten cobrar por este servicio.

La incertidumbre ante las condiciones climáticas genera inquietud entre los asistentes, debido a las intensas lluvias recientes en la región. El pronóstico indica para el jueves 11 de septiembre una probabilidad de lluvia del 55%, con temperaturas previstas entre 13°C y 23°C (55,4°F y 73,4°F), mientras que para el viernes 12 de septiembre se espera una probabilidad de lluvia del 50% y los mismos valores térmicos mínimos y máximos.

Ante este panorama, las autoridades y organizadores recomiendan a los asistentes consultar el pronóstico meteorológico antes de acudir al evento para evitar cualquier inconveniente relacionado con el clima, además de prevenirse con ropa adecuada.

Shakira se arregla durante la
Shakira se arregla durante la presentación de "los 10 mandamientos de las lobas"

Entre las prohibiciones destacan las bolsas que superen los 30 cm x 30 cm, así como mascotas, máquinas de masaje o masajeadores, y rayos láser de cualquier tipo, incluyendo los apuntadores. También quedan fuera del evento cornetas, instrumentos musicales, latas de aire comprimido y luces químicas duras. Se restringe la portación de hebillas muy grandes —a criterio del personal de seguridad— y cinturones o accesorios con estoperoles o picos, incluso si son de fantasía.

No se permitirá el ingreso de recipientes de vidrio, plástico rígido o metal, sin importar el tamaño; tampoco se admitirán plumones, plumas, latas de pintura, sustancias con base de aceite, cadenas, ni calcomanías o material publicitario ajeno al evento.

Se prohíben igualmente pelotas, Frisbees, casas de campaña, sombrillas, sillas, bancos portátiles, cobijas, sleeping bags, drones y cualquier tipo de drogas o parafernalia asociada. La lista incluye también peluches, alimentos y bebidas, armas o objetos punzocortantes, y cualquier artículo considerado peligroso según criterio del personal de revisión.

Entre los dispositivos electrónicos restringidos se encuentran cámaras profesionales o semiprofesionales, tripiés, aerosoles, y accesorios como selfie sticks o bastones de Go Pro.

Estas medidas se han implementado para preservar la seguridad dentro del estadio y permitir que todos los asistentes disfruten de la presentación de Shakira sin contratiempos.

¿Qué canciones cantará Shakira en Puebla?

Shakira dio detalles de su
Shakira dio detalles de su última fecha en el estadio GNP Seguros, y recibió reconocimiento por llenar cuatro veces el estado Akron de Guadalajara

Este es el setlist que la colombiana ha cantado durante esta segunda parte de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en México. Claro que, siendo de las últimas fechas en el país, puede haber sorpresas.

  • La Fuerte
  • Girl Like Me
  • Las de la Intuición
  • Estoy Aquí
  • Empire/Inevitable
  • Te Felicito/TQG
  • Don’t Bother
  • Acróstico
  • Copa Vacía
  • La Bicicleta
  • La Tortura
  • Hips Don’t Lie
  • Chantaje
  • Monotonía
  • Soltera
  • Si te vas
  • Última
  • Ojos Así
  • Pies Descalzos, Sueños Blancos
  • Antología
  • Día de enero
  • Sombras
  • Ciega, sordomuda/ El Jefe
  • Whenever, Wherever
  • Waka Waka (This Time for Africa)
  • She Wolf
  • Bzrp Music Sessions, Vol. 53

