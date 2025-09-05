México

Procesan a “El Rhino”, presunto jefe de plaza del CJNG en Michoacán que fue detenido en Uruapan

El alcalde, Carlos Manzo, solicitó apoyo de las Fuerzas Armadas y de elementos de seguridad federal tras su captura

Por Ale Huitron

La detención de René "B"
La detención de René "B" fue informada por el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien solicitó apoyo de las Fuerzas Armadas y de elementos de seguridad federal. Foto: FGR

René “B”, alias “El Rhino” y presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue vinculado a proceso junto a Fabian “R” por su probable responsabilidad en el delito de portación de arma de fuego de uso excluso de las Fuerzas Armadas.

Este proceso se realiza luego de la detención de “El Rhino” el pasado 27 de agosto en el municipio de Uruapan, Michoacán, la cual se efectuó por parte de elementos de la Policía Municipal y fue informada por el propio alcalde, Carlos Manzo, a través de sus redes sociales.

De acuerdo con el expediente, ambos sujetos se trasladaban a bordo de un vehículo tipo pick up en posesión de un arma de fuego tipo escuadra, un cargador, cartuchos útiles, dosis de metanfetamina, dinero en efectivo, equipo de comunicación, un dron e indumentaria policial.

Al visualizarlos, los elementos municipales los detuvieron sobre la Avenida del Niño de la colonia Palito Verde de dicho municipio, por lo que fueron trasladados al Ministerio Público Federal para que se determinara su situación jurídica.

Foto: FGR
Foto: FGR

Derivado de los datos de prueba obtenidos y aportados por el Fiscal Federal, el juez de la causa especializado dictaminó la vinculación a proceso en contra de René “B” y Fabian “R” por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en la modalidad de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El juez les dictó prisión preventiva oficiosa a ambos detenidos, y también se cumplimentó una orden de reaprehensión en contra de René “B” por el delito de portación de arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Carlos Manzo solicitó apoyo tras detención de “El Rhino”

El alcalde de Uruapan había
El alcalde de Uruapan había sido confrontado por la violencia en la región | Foto: Facebook Carlos Manzo

Carlos Manzo, alcalde del municipio de Uruapan, Michoacán, informó a través de sus redes sociales la detención de René “B”, a quien identificó como presunto jefe de plaza del CJNG en la región.

Tras la captura, el alcalde confirmó que se activó alerta roja debido al reporte de movilizaciones por parte de sujetos armados que intentarían ingresar al municipio, por lo que solicitó a los habitantes no salir de sus hogares.

Manzo también pidió apoyo a Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como de las Fuerzas Armadas para mantener la seguridad en Uruapan.

“Nos están reportando que se está movilizando gente armada para entrar al municipio de Uruapan, por lo cual les pedimos que si no tienen nada qué hacer en este momento en la calle se resguarden hasta que existan las condiciones para levantar este código rojo (…) Pedimos nuevamente el apoyo del Ejército Mexicano“, detalló.

Carlos Manzo solicitó el apoyo de elementos de seguridad federal y de las Fuerzas Armadas ante la posibilidad de enfrentamientos con civiles armados que intentarían liberar al jefe de plaza del CJNG. Crédito: Facebook/Carlos Manzo

