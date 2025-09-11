¿Quién fue Pedro Sainz de Baranda? Figura clave en la consumación de la independencia de México

Pedro Sainz de Baranda jugó un golpe estratégico contra España. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Pedro Sainz de Baranda y Borreiro, nacido el 13 de marzo de 1787 en Campeche, es considerado uno de los personajes clave en la consolidación de la Independencia de México. Su formación naval y su destacada participación en el bloqueo del último bastión español en el país lo convirtieron en un héroe de la Armada de México y figura esencial en la historia militar del país.

Desde muy joven, Sainz de Baranda mostró vocación por el mar. A los 11 años partió rumbo a España como grumete y a los 16 ya era alférez de fragata, participando en importantes combates navales, como la famosa Batalla de Trafalgar en 1805, donde resultó herido. Su trayectoria en la Marina Real Española lo llevó a recorrer escenarios como Cádiz, Cuba, Haití y Venezuela, ganando experiencia y reconocimiento.

Sin embargo, tras el estallido del movimiento independentista en 1810 y la posterior consumación de la Independencia en 1821, Sainz de Baranda se incorporó al nuevo gobierno mexicano. Fue electo diputado suplente en 1822 y designado Comandante de Marina en Veracruz, ciudad estratégica por su cercanía con el fuerte de San Juan de Ulúa, que aún estaba bajo control español.

El fuerte de San Juan de Ulloa funcionaba como refugio español para reclutar artillería. Foto: (Google Maps)

Ese fuerte militar representaba una amenaza constante para la naciente nación mexicana, ya que desde allí se planeaban posibles reconquistas. El gobierno, encabezado por Guadalupe Victoria, asignó a Sainz de Baranda la tarea de fortalecer la escuadra naval en Veracruz. Con recursos propios y fondos locales, reclutó marinos, artilleros y organizó una ofensiva naval que resultaría decisiva.

El bloqueo naval al fuerte de San Juan de Ulúa, ejecutado por la escuadrilla mexicana bajo su mando, impidió el arribo de refuerzos y suministros españoles. Del 5 al 11 de octubre de 1825, las fuerzas navales mexicanas repelieron intentos de llegada de buques españoles, lo que debilitó la posición enemiga.

El 23 de noviembre de 1825, la guarnición española en San Juan de Ulúa se rindió, marcando la consolidación de la Independencia de México. Con este hecho, Pedro Sainz de Baranda pasó a la historia como el primer marino mexicano en liberar un territorio nacional del dominio español y como el comandante que selló con éxito el nacimiento soberano de la nación.

Hoy en día los restos del marino descansan en el Panteón de Dolores de la CDMX. Foto: (Valles.UDG)

Posteriormente, fue nombrado Comandante General del Departamento de Marina en Veracruz, cargo desde el cual continuó profesionalizando la naciente Armada de México.

Pedro Sainz de Baranda falleció el 16 de diciembre de 1845 en Mérida, Yucatán. Su legado perdura como uno de los grandes arquitectos de la independencia, no desde la tierra, sino desde el mar, donde su valentía y estrategia permitieron al país liberarse por completo del dominio español.

Hoy sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres en el Panteón de Dolores de la Ciudad de México.