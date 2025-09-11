México

¿Quién fue Pedro Sainz de Baranda? Figura clave en la consumación de la independencia de México

La naciente Marina Armada jugó un papel importante en la consolidación de una patria independiente y soberana

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
Pedro Sainz de Baranda jugó
Pedro Sainz de Baranda jugó un golpe estratégico contra España. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Pedro Sainz de Baranda y Borreiro, nacido el 13 de marzo de 1787 en Campeche, es considerado uno de los personajes clave en la consolidación de la Independencia de México. Su formación naval y su destacada participación en el bloqueo del último bastión español en el país lo convirtieron en un héroe de la Armada de México y figura esencial en la historia militar del país.

Desde muy joven, Sainz de Baranda mostró vocación por el mar. A los 11 años partió rumbo a España como grumete y a los 16 ya era alférez de fragata, participando en importantes combates navales, como la famosa Batalla de Trafalgar en 1805, donde resultó herido. Su trayectoria en la Marina Real Española lo llevó a recorrer escenarios como Cádiz, Cuba, Haití y Venezuela, ganando experiencia y reconocimiento.

Sin embargo, tras el estallido del movimiento independentista en 1810 y la posterior consumación de la Independencia en 1821, Sainz de Baranda se incorporó al nuevo gobierno mexicano. Fue electo diputado suplente en 1822 y designado Comandante de Marina en Veracruz, ciudad estratégica por su cercanía con el fuerte de San Juan de Ulúa, que aún estaba bajo control español.

El fuerte de San Juan
El fuerte de San Juan de Ulloa funcionaba como refugio español para reclutar artillería. Foto: (Google Maps)

Ese fuerte militar representaba una amenaza constante para la naciente nación mexicana, ya que desde allí se planeaban posibles reconquistas. El gobierno, encabezado por Guadalupe Victoria, asignó a Sainz de Baranda la tarea de fortalecer la escuadra naval en Veracruz. Con recursos propios y fondos locales, reclutó marinos, artilleros y organizó una ofensiva naval que resultaría decisiva.

El bloqueo naval al fuerte de San Juan de Ulúa, ejecutado por la escuadrilla mexicana bajo su mando, impidió el arribo de refuerzos y suministros españoles. Del 5 al 11 de octubre de 1825, las fuerzas navales mexicanas repelieron intentos de llegada de buques españoles, lo que debilitó la posición enemiga.

El 23 de noviembre de 1825, la guarnición española en San Juan de Ulúa se rindió, marcando la consolidación de la Independencia de México. Con este hecho, Pedro Sainz de Baranda pasó a la historia como el primer marino mexicano en liberar un territorio nacional del dominio español y como el comandante que selló con éxito el nacimiento soberano de la nación.

Hoy en día los restos
Hoy en día los restos del marino descansan en el Panteón de Dolores de la CDMX. Foto: (Valles.UDG)

Posteriormente, fue nombrado Comandante General del Departamento de Marina en Veracruz, cargo desde el cual continuó profesionalizando la naciente Armada de México.

Pedro Sainz de Baranda falleció el 16 de diciembre de 1845 en Mérida, Yucatán. Su legado perdura como uno de los grandes arquitectos de la independencia, no desde la tierra, sino desde el mar, donde su valentía y estrategia permitieron al país liberarse por completo del dominio español.

Hoy sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres en el Panteón de Dolores de la Ciudad de México.

Temas Relacionados

Pedro Sainz de BarandaIndependencia de MéxicoMarina Armada de MéxicoHistoriamexico-.noticias

Más Noticias

La mañanera de hoy 11 de septiembre | Sheinbaum lamenta explosión de pipa de gas LP en Iztapalapa; condena asesinato del activista Charlie Kirk

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La mañanera de hoy 11

“Libertinaje”: Residentes de Coyoacán condenan a Flor Amargo tras meterse a la Fuente de los Coyotes para cantar

El episodio reavivó la discusión sobre la tensión entre la expresión artística y las normas que regulan los espacios públicos

“Libertinaje”: Residentes de Coyoacán condenan

Pensiones del Bienestar: ¿A quién le depositan hoy jueves 11 de septiembre 2025?

La Secretaría de Bienestar continúa con la entrega de apoyos económicos correspondientes al bimestre septiembre-octubre

Pensiones del Bienestar: ¿A quién

La eficaz hierba que aporta calcio a los huesos o articulaciones y reduce el riesgo de tener úlceras en el hígado

Reconocida como un ‘tesoro nutricional’ por expertos en medicina natural, se destaca por su capacidad para contribuir al bienestar

La eficaz hierba que aporta

Más de 15 mil mujeres en Toluca ya cuentan con el programa Mujeres con Bienestar

Se impulsa apoyos económicos y servicios integrales para fortalecer el desarrollo de las mexiquenses

Más de 15 mil mujeres
MÁS NOTICIAS

NARCO

CIA y Ejército Mexicano: los

CIA y Ejército Mexicano: los secretos de una “alianza silenciosa” contra el narco al caer Ovidio Guzmán

¿Traiciones pactadas? Así protege Joaquín Guzmán López a Los Chapitos mientras coopera con EEUU, según David Saucedo

Cae Alejandro “N”, alias ‘El Choko’, presunto líder de La Chokiza

Juez frena captura del contralmirante Fernando Farías, acusado de encabezar red de huachicol fiscal

Detienen a agente del Ministerio Público en Puebla acusado de solicitar 20 mil pesos tras localizar a joven desaparecida

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 11 de septiembre: quiénes son los nominados de la semana

Quién es el séptimo eliminado de La Casa de los Famosos México, según encuesta

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la madrugada del jueves tras la nominación y cena de nominados?

Guana promete raparse a cambio de salvar a Dalílah Polanco y Shiky de la eliminación

Alexis Ayala rompe el silencio: confiesa que intentó suicidarse y que entró a LCDLFM quebrado económicamente

DEPORTES

Un delantero con pasado en

Un delantero con pasado en Premier League podría vestir la camiseta de Pumas

Este es el brillante anillo que entregará el CMB al ganador entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

Esta es la oferta que Raúl Jiménez rechazó de un club de la Liga MX para volver a México

Las Águilas del América envían un regalo para el luchador de WWE, El Grande Americano

La respuesta de Crawford sobre una supuesta lesión a días de pelear contra Canelo Álvarez