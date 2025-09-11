Papás de Christian Nodal estarían “furiosos” por la actitud del cantante con Cazzu y su hija Inti

Ángela Aguilar y Christian Nodal regresaron al centro de la polémica tras las recientes declaraciones de Cazzu. (Instagram)

Luego de que Cazzu se sincerara sobre uno de los difíciles momentos que atravesó con el abogado de Christian Nodal, ha salido a la luz nueva información sobre los supuestos conflictos familiares que enfrenta el sonorense.

Cabe recordar que recientemente se dio a conocer el podcast que la cantante argentina grabó para “Se regalan dudas”, donde además de enaltecer la labor que realiza como mamá soltera, recordó el amargo trago que vivió recién separada de Nodal.

"Soy mamá soltera y el otro día estaba en una mediación mi abogada, el abogado del progenitor de mi hija, que es su representante (...) Necesito un permiso de viaje para llevar a mi hija conmigo y eso es sabido, yo trabajo de lo mismo que él y necesito viajar. Ya va a pasar más de un año y ese permiso no lo tengo”, reveló.

Usuarios en redes hicieron viral el momento (Tiktok lugosimx)

Sus declaraciones se viralizaron rápidamente, pese a que la intérprete de temas como “Mentiste” y “Nada” aclaró en el mismo espacio que había preferido no llevar la situación por la vía legal, pues tiene el privilegio de cuidar a su hija por sus propios méritos.

Papás de Christian Nodal estarían “furiosos” por su actitud con Cazzu e Inti

Sin embargo, en medio de la controversia que desataron sus palabras, el periodista Javier Ceriani reveló nueva información sobre lo ocurrido en la familia de Nodal tras sus recientes actitudes.

De acuerdo con Ceriani, los padres de Nodal no apoyan las decisiones que ha tomado el cantante respecto a Cazzu y su primogénita, incluso estarían acusando a Ángela Aguilar de su distanciamiento.

(IG: @cristy_nodal)

“Los abuelos de Inti, están muy, muy furiosos, quieren ver a Inti y están muy descontentos con el actuar de Christian Nodal como padre“, reveló Ceriani.

Y agregó: “Creen firmemente que quien manipula a Nodal para no ver a Inti es Ángela Aguilar, tratando de intervenir los padres de Nodal para que le dé el pasaporte y la libertad a Inti, están tratando de mediar está situación".

¿Nodal está alejado de sus papás desde su matrimonio con Ángela Aguilar?

De acuerdo con Ceriani, el intérprete de 26 años está distanciado de sus padres desde que se casó con la hija de Pepe Aguilar, pues supuestamente su mundo estaría centrado en su familia política.

(pepeaguilar_oficial, nodal / Instagram)

“Nodal no está escuchando a sus padres, Nodal solo escucha a Ángela y Pepe Aguilar, Nodal está muy mal, pero confía más en Ángela que en su padre", sentenció.