México recuerda a sus 16 víctimas en el 11 de septiembre: historias y heroísmo

El Gobierno de Estados Unidos reconoce que al menos 16 mexicanos perdieron la vida en el atentado del 11 de septiembre. (Ilustración: Jovani Pérez)

Hoy, el mundo conmemora los atentados del 11 de septiembre de 2001, un día que marcó la historia de Estados Unidos y del mundo entero. Bajo el hashtag #NeverForget (“Nunca los olvidaremos”), se honra la memoria de las 2,977 personas que fallecieron tras los ataques contra las Torres Gemelas del World Trade Center (WTC) en Nueva York. Entre estas víctimas, 16 eran ciudadanos mexicanos, quienes perdieron la vida en la fatídica mañana del 11 de septiembre hace 24 años, según información oficial del Departamento de Seguros de Nueva York y el Consulado de México.

De los 16 connacionales fallecidos, cinco fueron identificados y sus nombres se encuentran en el monumento conmemorativo del 11 de septiembre: Antonio Meléndez, Antonio Javier Álvarez y Leobardo López Pascual, originarios de Puebla; Juan Ortega Campos, de Morelos; y Martín Morales Zempoaltécatl, de Tlaxcala. Estos mexicanos fueron reconocidos por sus familias y por el gobierno estadounidense, recibiendo entre 1.1 y 1.5 millones de dólares del Fondo Federal de Compensación como indemnización.

Además de estos cinco, otras víctimas mexicanas incluyen a José Manuel Contreras Fernández, Germán Castillo García, José Guevara González, Fernando Jiménez Molina de Oaxaca, Alicia Acevedo Carranza, Víctor Antonio Martínez Pastrana, Juan Romero Orozco, Jorge Octavio Santos Anaya, Margarito Casillas de Jalisco y Norberto Hernández. La Asociación Tepeyac, dedicada a los derechos de los migrantes mexicanos en Nueva York, señaló que la cifra real podría ser mayor, dado que muchos trabajadores indocumentados no estaban registrados oficialmente o usaban identidades falsas.

Los nombres de los mexicanos puestos en el memorial son cinco. (NYC Times)

Entre los mexicanos identificados, cuatro trabajaban en el restaurante Windows of the World, ubicado en el piso 107 de la Torre Uno, uno de los lugares más afectados por el impacto de los aviones. Sus familias fueron las únicas en recibir indemnización del gobierno estadounidense, mientras que muchas otras quedaron sin registro oficial y, por lo tanto, sin compensación.

La bandera mexicana que fue encontrada entre los escombros en una de las torres del ETC en Nueva York. (ConsulMexicano)

En conmemoración del XV aniversario póstumo, la bandera mexicana recuperada de los escombros de las Torres Gemelas fue reinstalada en la sede del Consulado Mexicano en Manhattan. En 2016, el entonces cónsul Diego Gómez Pickerin se reunió con las familias para honrar a los fallecidos y asegurar la permanencia de la bandera como símbolo de recuerdo y solidaridad. El Consulado General de México en Nueva York reiteró su compromiso con la comunidad internacional para erradicar la actividad terrorista y trabajar de la mano con Estados Unidos en la memoria de los afectados.

Rafael Hernández Gómez: un héroe mexicano del 9/11

Rafael Hernández fungía como bombero en la Ciudad de México, pero el destino hizo ir a EU por una mejor vida. Murió 10 años después.

Entre las historias de aquel trágico día, la de Rafael Hernández Gómez, un bombero mexicano, destaca por su valor y entrega. Hernández emigró a Estados Unidos buscando mejores oportunidades y trabajaba como vendedor en una tienda de televisores en Queens. Tras seis semanas de trabajo, aprovechó unos días libres para visitar a unas amigas en Nueva York junto con un compañero.

Al caminar por las calles de Manhattan, fueron testigos de la explosión de los aviones contra las Torres Gemelas. Rafael Hernández, sin pensarlo, corrió hacia el World Trade Center para brindar ayuda a las personas atrapadas. A pesar de no contar con equipo de protección adecuado, mostró su placa de bombero y se unió a las labores de rescate, salvando la vida de una mujer embarazada y su hija, quienes lograron salir sanas y salvas gracias a su intervención.

Shocked crowds of downtown Manhattanites observe the burning World Trade Center towers in New York City early September 11, 2001. Three hijacked planes crashed into major U.S. landmarks on the same day, destroying both of New York's twin towers and plunging the Pentagon in Washington into flames, in an unprecedented assault on key symbols of U.S. military and financial power. (Photo by Andrew Lichtenstein/Corbis via Getty Images)

Posteriormente, Hernández participó en las labores de rescate en la zona conocida como Zona Cero, ayudando a levantar escombros y brindar asistencia. Sin embargo, la exposición prolongada al polvo tóxico de los escombros le ocasionó problemas respiratorios que deterioraron su salud con los años. A pesar de promesas de apoyo económico y atención médica por parte del gobierno estadounidense, nunca recibió la ayuda comprometida. Rafael Hernández falleció el 25 de septiembre de 2011, diez años después del atentado, debido a complicaciones respiratorias derivadas del polvo inhalado en la catástrofe.

Estas historias reflejan no solo la magnitud de la tragedia, sino también la valentía y solidaridad de los mexicanos que vivieron de cerca los ataques. Mientras el mundo recuerda a las víctimas con ceremonias, minutos de silencio y homenajes, las familias mexicanas continúan honrando la memoria de sus seres queridos, muchos de los cuales quedaron registrados oficialmente y otros no, pero todos forman parte del legado histórico del 11 de septiembre.

The rubble of the World Trade Center smoulders following a terrorist attack September 11, 2001 in New York. A hijacked plane crashed into and destroyed the landmark structure. (Photo by Porter Gifford/Corbis via Getty Images)

El #NeverForget sigue siendo un recordatorio global para nunca olvidar a quienes perdieron la vida aquel día, así como un llamado a reconocer la valentía de quienes, como Rafael Hernández, se convirtieron en héroes inesperados. Asimismo, la conmemoración sirve para fortalecer la conciencia sobre la importancia de la documentación y el reconocimiento de los migrantes, muchos de ellos trabajadores esenciales que no siempre fueron registrados de manera oficial, pero cuya contribución y sacrificio merece memoria.

People react during a ceremony marking the 21st anniversary of the September 11, 2001 attacks on the World Trade Center at the 9/11 Memorial and Museum in the Manhattan borough of New York City, U.S., September 11, 2022. REUTERS/Amr Alfiky

A 24 años de los atentados, el Consulado de México en Nueva York continúa reforzando la memoria de los connacionales fallecidos, manteniendo vivas sus historias y recordando al mundo que la tragedia del 11 de septiembre afectó a ciudadanos de todas las nacionalidades, incluidas 16 víctimas mexicanas, cuyos nombres permanecen en los monumentos y en los corazones de sus familiares y compatriotas.