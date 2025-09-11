México

Licencia de conducir permanente CDMX 2025: cuál es el nuevo requisito para tramitarla

El costo del permiso es de 1,500 pesos y se podrá tramitar hasta diciembre de este año

Por César Márquez

Los capitalinos podrán tramitar su licencia de conducir permanente hasta diciembre de 2025 ( Foto: X / @LaSEMOVI)

Desde noviembre de 2024, el gobierno de la Ciudad de México, liderado por Clara Brugada, implementó una medida que permite solicitar la licencia de conducir permanente, con el objetivo de ofrecer una alternativa a quienes desean evitar la renovación constante de este documento. Para obtener el permiso, las autoridades han establecido un costo de 1.500 pesos y han dispuesto que los interesados deban programar una cita previa como requisito indispensable.

Cabe indicar que el tramite fue relanzado para facilitar el acceso al permiso vitalicio, destinado a quienes buscan evitar renovaciones periódicas. Sin embargo, no puede ser adquirido por motociclistas, ya que la iniciativa busca mejorar la seguridad vial de los peatones, cruceros y vehículos no motorizados.

Así podrás tramitar la licencia de conducir permanente en la Ciudad de México Foto: (Diseño) Semovi, Fb: Clara Brugada y Pixabay.

Examen teórico para adquirir la licencia de conducir permanente; nuevo requisito

En contraste con otros procesos administrativos, el trámite para la licencia de conducir permanente establece una condición específica para quienes desean obtenerla por primera vez. Los solicitantes deben presentar y aprobar un examen teórico compuesto por 20 preguntas, todas formuladas bajo el formato de opción múltiple.

Esta evaluación se desarrolla sobre la base del reglamento de tránsito vigente y la ley de movilidad de la Ciudad de México, por lo que se espera que los aspirantes demuestren comprensión actualizada de las normas y disposiciones vinculadas a la seguridad vial y el manejo responsable.

¿Cómo tramitar la licencia de conducir permanente en CDMX?

El proceso del tramite para solicitar la licencia permanente en la Ciudad de México se ha estructurado para optimizar tiempos y reducir aglomeraciones, a través de un sistema de citas electrónicas. Para solicitarla, es necesario agendar una cita previa, ya sea en el portal web de la Semovi (https://app.semovi.cdmx.gob.mx/citas/), a través del chatbot por WhatsApp (55 56581111) o mediante una llamada al 0311 de *Locatel.

La jefa de Gobierno tramitó este documento que beneficia a conductores. | Crédito: Cuartoscuro

El pago puede realizarse en línea o en bancos autorizados. Este comprobante se deberá entregar el día de la cita, donde es importante que los solicitantes también lleven los siguientes documentos:

  • Comprobante de domicilio.
  • Identificación oficial.
  • Cita impresa.

Pasos para solicitar la licencia de conducir permanente

  1. -Generar la línea de captura en finanzas.cdmx.gob.mx
  2. -Realizar el pago en cualquiera de los 8,800 puntos auxiliares de la Tesorería
  3. -Agendar cita
  4. -Acudir a las Tesorerías Exprés o aun Centro de Servicio para completar el trámite

Finalmente, se debe tener en cuenta que el beneficio se mantendrá hasta finales de 2025. A partir de 2026, todas las licencias expedidas en la capital tendrán vigencia limitada y deberán renovarse periódicamente.

