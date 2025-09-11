México

Ley 97 del IMSS: estos son los requisitos para jubilarte anticipadamente con Renta Vitalicia

Permite a los trabajadores mexicanos pensionarse antes de los 60 años

Por Lorna Huitrón

Cada vez son más los trabajadores mexicanos que buscan opciones para retirarse antes de cumplir 60 años sin comprometer su estabilidad económica. En este contexto, la Ley 97 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrece una alternativa atractiva a través de la Renta Vitalicia, un esquema que garantiza un ingreso mensual durante toda la vida del pensionado.

La Renta Vitalicia consiste en que los recursos acumulados en la cuenta individual de cada trabajador, administrada por su Afore, se transfieren a una aseguradora autorizada. Esta institución se encarga de pagar una pensión mensual vitalicia, asegurando estabilidad económica sin importar cuánto tiempo viva la persona jubilada.

Requisitos para acceder a la Renta Vitalicia bajo Ley 97

El IMSS establece varios requisitos clave para quienes desean retirarse anticipadamente:

  • Cotizar bajo la Ley 97: el régimen aplica para quienes comenzaron a trabajar después del 1 de julio de 1997.
  • Semanas cotizadas: se requieren al menos 1,250 semanas de cotización, aunque este número puede variar según el año; por ejemplo, en 2025 se establecen 850 semanas.
  • Saldo suficiente en la Afore: el monto debe permitir contratar una Renta Vitalicia que supere la Pensión Mínima Garantizada.
  • Edad mínima de retiro: es posible jubilarse antes de los 60 años solo si el cálculo de la pensión es 30 por ciento superior a la pensión mínima garantizada.
  • Seguro de Sobrevivencia: este seguro asegura que los beneficiarios del trabajador reciban pensión en caso de fallecimiento.
  • Aseguradora autorizada: el trabajador debe elegir una institución que administre los recursos y garantice el pago mensual vitalicio.
Pasos para solicitar la Renta Vitalicia

  1. Acudir a la Subdelegación del IMSS correspondiente y presentar la solicitud de pensión.
  2. El IMSS entregará un Documento de Oferta, con opciones de aseguradoras disponibles.
  3. Seleccionar la aseguradora que mejor se adapte a las necesidades del pensionado.
  4. Formalizar el contrato de Renta Vitalicia con la institución elegida.

Ventajas de la Renta Vitalicia

Entre los principales beneficios destacan:

  • Ingreso mensual garantizado de por vida, sin importar la longevidad del pensionado.
  • Actualización anual por inflación, protegiendo el poder adquisitivo.
  • Estabilidad financiera, permitiendo planear el retiro anticipado con certeza.
Antes de tomar la decisión de jubilarse, el IMSS recomienda revisar el saldo en la Afore y realizar simulaciones para verificar si se cumple con el requisito del 30 por ciento superior a la pensión mínima garantizada. Esta información es crucial para quienes buscan un retiro anticipado seguro y económicamente sostenible.

