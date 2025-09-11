México

La influencer Karely Ruiz apoya a víctimas de explosión en Puente de la Concordia en Iztapalapa

El balance del accidente es de ocho personas muertas y 90 heridas, de acuerdo con reportes del Gobierno de la CDMX al mediodía del jueves

Por Víctor Cisneros

A través de Instagram, Karely
A través de Instagram, Karely Ruiz anunció apoyos para víctimas y animales afectados por la explosión. (@rarelyruiz, Instagram / CUARTOSCURO)

Karely Ruiz, una de las creadoras de contenido exclusivo más prominentes en plataformas digitales, anunció apoyos para víctimas de la explosión en Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con autoridades capitalinas, el incidente, ocurrido la tarde del miércoles 10 de septiembre, ha dejado un saldo de 8 personas muertas y 90 heridas, la mayoría con quemaduras graves.

Karely Ruiz anuncia apoyos a víctimas y damnificados

En una primera publicación, la influencer ofreció ayuda para difundir información de utilidad, al tiempo que adelantó que buscaría apoyar a los damnificados: “Mándenme mensaje! Quisiera apoyar, pero no sé cómo. Si alguien me puede decir donde me puedo comunicar o cómo puedo ayudar, díganme”.

Posteriormente, difundió publicaciones sobre asociaciones civiles que brindaban apoyos a heridos y también a animales afectados por la explosión.

En horas recientes, Karely Ruiz confirmó que concretó un acuerdo con una persona de la Ciudad de México, quien le ayudaría a canalizar sus recursos, así como las donaciones de personas que quisieran sumarse a la causa.

Karely Ruiz también extendió su
Karely Ruiz también extendió su apoyo a mascotas afectadas por la explosión. (@karelyruiz, Instagram)

Subrayó que debido a que se convirtió en madre en febrero pasado le era complicado viajar a la capital, pero que confiaba en un amigo para asegurarse de que los recursos llegaran a las personas que lo necesitan: “Mi amigo @zadrigman me ayudará a llevar ayuda a los hospitales él se hará cargo por si alguien quiere sumarse a la ayuda manden mensaje!”.

Entre la polémica y el altruismo

No es la primera vez que Karely Ruiz destina parte de su fortuna a ayudar. La creadora de contenido de 23 años, que en Instagram suma más de 10.2 millones de seguidores, ha hecho de su popularidad un canal para ayudar. En noviembre de 2023 repartió despensas a damnificados por el huracán Otis en Acapulco y anteriormente costeó quimioterapias para un joven con cáncer.

Aunque su imagen suele generar controversia en redes sociales, su historial de apoyo a causas sociales ha sido reconocido incluso por quienes no consumen su contenido. Con este nuevo gesto hacia Iztapalapa, Karely Ruiz reafirma que su impacto va más allá de la pantalla y que su comunidad digital puede convertirse en una red de ayuda real.

Karely Ruiz publicó un video
Karely Ruiz publicó un video en sus redes sociales en donde mostró su apoyo a los damnificados en Veracruz. (@karelyruiz.of)

