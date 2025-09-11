México

Elaine Haro rompe en llanto por no saber lo que piensa su mamá sobre su participación en La Casa de los Famosos México

La integrante más joven del reality show no logró contener las lágrimas tras lo vivido con Aarón Mercury

Por Jazmín González

Guardar
Elaine Haro rompe en llanto
Elaine Haro rompe en llanto en La Casa de los Famosos México (ViX)

Los habitantes de La Casa de los Famosos México vivieron el primer ‘congelados’ de la temporada la noche del 9 de septiembre durante la clásica función de cine.

El primer habitante en disfrutar de la dinámica fue Aarón Mercury, quien se llevó una grata sorpresa al ser visitado por su mamá, quien entró al reality show para brindar palabras de aliento a su hijo luego de más de 40 días de no verlo.

En medio de la viralización del momento, sus compañeros tuvieron sentimientos encontrados, entre ellos Elaine Haro.

Tras los polémicos comentarios del conductor sobre el tiktoker, su madre salió en su defensa. Crédito: LCDLFM

Elaine Haro rompe en llanto al recordar a su familia tras la visita de la mamá de Aarón Mercury

Momentos después de que la sorpresa que se llevó el creador de contenido, los integrantes del ‘cuarto noche’ se reunieron en la fogata para plantear las estrategias previo a la nominación.

Pese a que en primera instancia el propósito era hablar sobre los escenarios posibles tras la nominación, el momento se tornó sensible cuando Elaine Haro rompió en llanto al recordar lo que Mercury vivió.

“Lo que más me preocupa es que mi mamá y mi hermana se sientan bien y estén conectas con lo que estoy haciendo aquí adentro”, dijo entre lágrimas.

Elaine Haro es considerada una
Elaine Haro es considerada una de las favoritas de la temporada. (Recorte)

Elaine Haro preocupada por la opinión de su familia sobre su participación La Casa de los Famosos México

Entre abrazos de Mar Contreras y reflexiones de Aldo de Nigris y Abelito, la también cantante confesó que además de la opinión del público, está preocupada por conocer lo que piensa su familia sobre su participación en el reality show.

“Me mueve mucho el saber lo importante que es mi familia. Para mí lo son todo”, compartió.

Para animarla y no dejar que los pensamientos que le generan ansiedad entren a su cabeza, Abelito le compartió una de sus reflexiones.

“Uno es como el río, uno va evolucionando, uno va creciendo como persona, uno va agarrando otras vueltas y eso está chido. Recuerda que siempre estamos formando nuestra mejor versión”, explicó.

Elaine Haro quiere hacer sentir
Elaine Haro quiere hacer sentir orgullosa a su familia. (Captura de pantalla YouTube)

La visita de la mamá de Aarón Mercury no solo conmovió al creador de contenido, también puso a reflexionar a Aldo de Nigris y Mar Contreras, quienes hablaron con las cámaras sobre lo lejos que se sienten de sus familias.

Hasta ahora, se desconoce cuándo se realizará una nueva dinámica de ‘congelados’, pero varios esperan ansiosamente poder ver a sus seres queridos luego de más de un mes distanciados.

Temas Relacionados

Elaine HaroLa Casa de los Famosos 3La Casa de los Famosos TelevisaViXTelevisamexico-entretenimiento

Más Noticias

Abusos sexuales, manipulación doctrinal y una red de cómplices: así operaba La Luz del Mundo, según EEUU

Las investigaciones judiciales revelan cómo la estructura de la iglesia fue aprovechada para cometer tráfico sexual

Abusos sexuales, manipulación doctrinal y

Aseguran más de 24 millones de pesos en metanfetamina en Sinaloa

También fueron asegurados más de 600 litros de precursores químicos

Aseguran más de 24 millones

Beca Rita Cetina 2025: así puedes digitalizar los documentos para registrarte en septiembre

El programa ampliará su cobertura para que nuevos estudiantes de secundaria puedan integrarse

Beca Rita Cetina 2025: así

Cómo tomar glucosamina, el popular suplemento para el dolor articular

Su consumo se aconseja en personas que sufran este padecimiento

Cómo tomar glucosamina, el popular

Las Águilas del América envían un regalo para el luchador de WWE, El Grande Americano

El gladiador fortalece su vínculo con la afición mexicana y se prepara para brillar en Worlds Collide 2025

Las Águilas del América envían
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran más de 24 millones

Aseguran más de 24 millones de pesos en metanfetamina en Sinaloa

Caen ocho presuntos miembros de un grupo criminal en Tamaulipas, uno es originario de EEUU

Sacerdote resulta herido tras intento de robo en carretera de Michoacán

Guatemala entrega a EEUU a “Gordo”, presunto coordinador de cocaína para el Cártel de Sinaloa

Balacera afuera de dos planteles escolares provoca pánico en Tijuana: alumnos y personal docente fueron evacuados

ENTRETENIMIENTO

La mujer rey, una película

La mujer rey, una película histórica que arrasa entre los usuarios de Netflix México

Viuda de Xava Drago y madre de su bebé dedica desgarradores mensajes a la fallecida ‘voz de Coda’

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: cuarto noche podría nominar a uno de sus integrantes la noche de hoy 10 de septiembre

Top de Prime Video en México: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Así fue la misteriosa reacción de Emiliano Aguilar cuando le preguntaron si Ángela Aguilar tuvo un aborto

DEPORTES

Las Águilas del América envían

Las Águilas del América envían un regalo para el luchador de WWE, El Grande Americano

La respuesta de Crawford sobre una supuesta lesión a días de pelear contra Canelo Álvarez

Mauricio Sulaimán denuncia que fue vetado de la pelea Canelo vs Crawford y no podrá entregar el cinturón del CMB

Apertura 2025: qué partidos de la jornada 8 serán transmitidos por televisión abierta

Este es el récord que André Jardine, técnico del América, busca preservar ante Chivas en la Liga MX