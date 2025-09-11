Elaine Haro rompe en llanto por no saber lo que piensa su mamá sobre su participación en La Casa de los Famosos México

Elaine Haro rompe en llanto en La Casa de los Famosos México (ViX)

Los habitantes de La Casa de los Famosos México vivieron el primer ‘congelados’ de la temporada la noche del 9 de septiembre durante la clásica función de cine.

El primer habitante en disfrutar de la dinámica fue Aarón Mercury, quien se llevó una grata sorpresa al ser visitado por su mamá, quien entró al reality show para brindar palabras de aliento a su hijo luego de más de 40 días de no verlo.

En medio de la viralización del momento, sus compañeros tuvieron sentimientos encontrados, entre ellos Elaine Haro.

Tras los polémicos comentarios del conductor sobre el tiktoker, su madre salió en su defensa. Crédito: LCDLFM

Elaine Haro rompe en llanto al recordar a su familia tras la visita de la mamá de Aarón Mercury

Momentos después de que la sorpresa que se llevó el creador de contenido, los integrantes del ‘cuarto noche’ se reunieron en la fogata para plantear las estrategias previo a la nominación.

Pese a que en primera instancia el propósito era hablar sobre los escenarios posibles tras la nominación, el momento se tornó sensible cuando Elaine Haro rompió en llanto al recordar lo que Mercury vivió.

“Lo que más me preocupa es que mi mamá y mi hermana se sientan bien y estén conectas con lo que estoy haciendo aquí adentro”, dijo entre lágrimas.

Elaine Haro es considerada una de las favoritas de la temporada. (Recorte)

Elaine Haro preocupada por la opinión de su familia sobre su participación La Casa de los Famosos México

Entre abrazos de Mar Contreras y reflexiones de Aldo de Nigris y Abelito, la también cantante confesó que además de la opinión del público, está preocupada por conocer lo que piensa su familia sobre su participación en el reality show.

“Me mueve mucho el saber lo importante que es mi familia. Para mí lo son todo”, compartió.

Para animarla y no dejar que los pensamientos que le generan ansiedad entren a su cabeza, Abelito le compartió una de sus reflexiones.

“Uno es como el río, uno va evolucionando, uno va creciendo como persona, uno va agarrando otras vueltas y eso está chido. Recuerda que siempre estamos formando nuestra mejor versión”, explicó.

Elaine Haro quiere hacer sentir orgullosa a su familia. (Captura de pantalla YouTube)

La visita de la mamá de Aarón Mercury no solo conmovió al creador de contenido, también puso a reflexionar a Aldo de Nigris y Mar Contreras, quienes hablaron con las cámaras sobre lo lejos que se sienten de sus familias.

Hasta ahora, se desconoce cuándo se realizará una nueva dinámica de ‘congelados’, pero varios esperan ansiosamente poder ver a sus seres queridos luego de más de un mes distanciados.