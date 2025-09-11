“Súper peso” no se detiene: precio del dólar baja tras amenaza de Trump con nuevos aranceles

Crédito: Infobae

El peso sigue enrachado y comienza la jornada de este jueves 11 de septiembre de 2025 cotizando al alza frente al dólar.

Tras la apertura el dólar estadounidense se cotiza en el comienzo del día de hoy a 18,54 pesos mexicanos en promedio, lo que implicó un cambio del 0,33% frente a la cotización de la sesión previa, cuando acabó con 18,60 pesos.

La caída del dólar se da tras la publicación de datos económicos desfavorables en Estados Unidos y tras la nueva propuesta arancelaria del presidente Donald Trump que implica significativamente a México.

Se presentó ante el Congreso una iniciativa para imponer aranceles, entre 10% y 50%, a países con los que México no cuenta con un tratado comercial, esto con el objetivo de “proteger la industria nacional” y “cumplir con algunos requerimientos de Donald Trump”.

La inflación al consumidor en Estados Unidos presentó un aumento de 2.9% anual, desde 2.7% previo, alineándose con las expectativas del mercado, lo que muestra un comportamiento relativamente estable ante la incertidumbre arancelaria.

Por otro lado, las solicitudes iniciales por seguro de desempleo fueron de 263 mil durante la semana pasada, frente a las previsiones de 235 mil, ubicándose en su nivel más alto en casi cuatro años.

Esto ha impulsado las apuestas por más recortes a la tasa de interés por parte de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) el resto del año.

En México, la producción industrial de julio presentó una contracción de 2.7% anual, profundizando la caída previa de 0.4% e incumplió ampliamente con la previsión de -0.9%. El dato de hoy implicó la cuarta caída consecutiva de la producción industrial, afectada en gran parte por la minería.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense marca un descenso 1,07%, de manera que en el último año aún acumula un descenso del 4,29%.

En relación a días anteriores, suma cinco sesiones consecutivas en números rojos. En la última semana la volatilidad es manifiestamente inferior a la acumulada en el último año, lo que manifiesta que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en las últimas fechas.

Los pronósticos económicos para 2025

En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.