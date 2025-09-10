México

El “súper peso” resiste el aumento del dólar y se mantiene estable al cierre del 10 de septiembre

La moneda nacional se benefició de la caída del billete verde tras conocerse la publicación del PCSI IPSOS de Thomson Reuters este miércoles

Por Omar López

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

El dólar estadounidense se pagó al cierre a 18,59 pesos mexicanos en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,25% comparado con los 18,63 pesos de la sesión previa y manteniendo el mismo valor con el que comenzó la jornada económica.

En la última semana, el dólar estadounidense acumula una bajada 0,62%, por ello en el último año aún mantiene un descenso del 4,26%.

“El peso mexicano cerró la jornada con una ganancia moderada, apoyado en el entorno externo favorable por la moderación inflacionaria en Estados Unidos y el apetito por activos emergentes. Sin embargo, los riesgos internos asociados a la política fiscal, el rescate de Pemex, el aumento de impuestos y la imposición de aranceles mantienen una presión latente sobre el desempeño de la divisa en el mediano plazo”, mencionó Felipe Mendoza, analista de mercados financieros de ATFX LATAM.

Comparando este dato con el de días anteriores, encadenó cuatro sesiones consecutivas en números rojos. En referencia a la volatilidad de la última semana, presentó un rendimiento notoriamente inferior a la volatilidad que reflejaron los datos del último año, presentándose como un valor con menos alteraciones de lo esperado en los últimos días.

Los pronósticos económicos para 2025

En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

