David y Ricardo Monreal evitan saludarse durante evento de Claudia Sheinbaum en Zacatecas

David y Ricardo Monreal evitaron saludarse durante el evento de Claudia Sheinbaum. (Imagen: Gobierno de México)

“El trayecto de la Cuarta Transformación no está exento de resistencias”, así lo dijo David Monreal en su discurso durante el evento con la presidenta Claudia Sheinbaum, el cuál causó polémica y dudas sobre los ánimos internos en Morena e incluso en la familia Monreal Ávila.

Lo anterior surge tras la falta de saludo entre David y Ricardo Monreal, ya que al inicio de la conferencia y cuando el gobernador de Zacatecas estaba saludando a todos los que conformaron el presídium, omitió a su hermano.

Previo al arribo de la presidenta en el estado zacatecano, Ricardo y Saúl Monreal tuvieron una reunión, según lo compartido en las redes sociales del presidente de la Jucopo en la Cámara de Diputados: “Antes del informe de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum en Zacatecas, conversamos mi hermano Saúl y yo. Todo bien, continuamos en el proceso de transformación que vive el país. ¡Viva México!”.

Durante el evento David Monreal también destacó, “están los que buscan mantener privilegios y prebendas perdidas, se enojan, se resisten y hasta tiran golpes, pero el pueblo manda”.

Al finalizar su participación, David Monreal dio un saludo fraterno a los integrantes del presídium, cuando llegó el turno de Ricardo Monreal, solo se dieron una palmada en el hombro, distinguiendo la efusividad con los demás presentes.

Adicionalmente, cuando Claudia Sheinbaum destaca el trabajo del gobernador, es solo hasta que los asistentes le aplauden y muestran apoyo a David Monreal que su hermano da unos cuantos aplausos. dando mayor motivo a la especulación sobre una ruptura en Morena del estado y en su familia, tras las declaraciones polémicas del hermano menor, Saúl Monreal.

En su visita a Zacatecas, Claudia Sheinbaum destaca labor de David Monreal, sin embargo, Ricardo Monreal no tuvo la misma reacción. Crédito: Gobierno de Zacatecas

Por qué causó polémica Saúl Monreal y qué le impide postularse a la gubernatura de Zacatecas en 2027

El “rebelde con causa”, llamado así por Ricardo Monreal, publicó un video en su cuenta de X en donde dejaba ver un presunto desacuerdo con la ley antinepotismo impulsada por Claudia Sheinbaum y que Morena busca aplicarla a partir de 2027.

El impedimento a que Saúl Monreal participe como candidato de Morena a la gubernatura es que su posición familiar se lo impide, pues es el hermano menor de David Monreal, quien actualmente gobierna Zacatecas.

“Hay un grupo que manipula y engaña a mi propio hermano (David Monreal)… y es el que más daño le hace a Zacatecas”, acusó Saúl Monreal en la grabación que más tarde fue borrada tras controversiales declaraciones.