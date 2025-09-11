Beca Rita Cetina 2025: cómo usar el buscador de escuelas para conocer las fechas de asambleas

Para facilitar el acceso a los detalles se habilitó el Buscador de Escuelas

La Beca Rita Cetina 2025, dirigida a estudiantes de secundaria, busca garantizar que los jóvenes reciban apoyo económico y académico durante su formación. Como parte del proceso de información y registro, el programa organiza Asambleas Informativas en cada escuela participante, donde se explican los requisitos, beneficios y procedimientos para acceder a la beca.

Para asegurar que todos los padres, madres y tutores puedan asistir a estas reuniones sin contratiempos, se habilitó el Buscador de Escuelas, una plataforma digital que centraliza la información sobre cada asamblea. Gracias a esta herramienta, los interesados pueden conocer en tiempo real detalles como la fecha, hora y ubicación exacta de las reuniones en la escuela secundaria de su hijo o hija.

Cómo usar el Buscador de Escuelas

El funcionamiento del Buscador de Escuelas es sencillo y está diseñado para que cualquier padre o tutor pueda localizar rápidamente la información de su escuela. Para utilizarlo, es necesario ingresar al sitio oficial del Buscador de Asambleas Informativas e introducir la Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela secundaria.

Esta clave es un identificador único que cada institución tiene asignado y permite al sistema localizar la información exacta de la asamblea correspondiente.

El Buscador de Escuelas de la Beca Rita Cetina 2025 permite a padres y tutores consultar en tiempo real la fecha, hora y ubicación de las Asambleas Informativas en las escuelas secundarias, facilitando la participación de los estudiantes en el programa

En caso de no conocer la CCT, el buscador ofrece una alternativa práctica: localizarla mediante el Sistema SIGED, buscando por el nombre de la escuela, estado y municipio. Una vez ingresada la información requerida, la plataforma mostrará: el nombre de la escuela, la fecha y hora de la asamblea, así como la ubicación exacta en un mapa interactivo, facilitando la planificación para asistir al evento.

Fechas clave de las Asambleas Informativas

Las asambleas informativas se llevan a cabo del 4 al 20 de septiembre de 2025, por lo que los interesados aún tienen tiempo para consultar y prepararse. Estas reuniones son un paso clave para garantizar que los estudiantes y sus familias comprendan los detalles del programa, incluyendo los requisitos, beneficios y procedimientos para acceder a la beca.

Beneficios de usar el Buscador de Escuelas

El uso del buscador no solo ahorra tiempo, sino que también asegura que las familias no pierdan información importante, evitando confusiones o ausencias que puedan afectar la participación de los estudiantes.

Además, al ofrecer datos precisos de ubicación y horario, permite organizar la asistencia de manera eficiente, sobre todo en municipios o estados con múltiples escuelas secundarias participantes.

El Buscador de Asambleas Informativas de la Beca Rita Cetina 2025 se ha convertido en una herramienta clave para que los beneficiarios y sus familias puedan acceder de manera rápida y confiable a toda la información sobre las asambleas en sus escuelas. Consultar este sistema es un paso indispensable para asegurar que los estudiantes aprovechen los beneficios del programa sin contratiempos.