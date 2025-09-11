México

Beca Rita Cetina 2025: cómo usar el buscador de escuelas para conocer las fechas de asambleas

Para facilitar el acceso a los detalles se habilitó el Buscador de Escuelas

Por Lorna Huitrón

Guardar
Para facilitar el acceso a
Para facilitar el acceso a los detalles se habilitó el Buscador de Escuelas

La Beca Rita Cetina 2025, dirigida a estudiantes de secundaria, busca garantizar que los jóvenes reciban apoyo económico y académico durante su formación. Como parte del proceso de información y registro, el programa organiza Asambleas Informativas en cada escuela participante, donde se explican los requisitos, beneficios y procedimientos para acceder a la beca.

Para asegurar que todos los padres, madres y tutores puedan asistir a estas reuniones sin contratiempos, se habilitó el Buscador de Escuelas, una plataforma digital que centraliza la información sobre cada asamblea. Gracias a esta herramienta, los interesados pueden conocer en tiempo real detalles como la fecha, hora y ubicación exacta de las reuniones en la escuela secundaria de su hijo o hija.

Cómo usar el Buscador de Escuelas

El funcionamiento del Buscador de Escuelas es sencillo y está diseñado para que cualquier padre o tutor pueda localizar rápidamente la información de su escuela. Para utilizarlo, es necesario ingresar al sitio oficial del Buscador de Asambleas Informativas e introducir la Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela secundaria.

Esta clave es un identificador único que cada institución tiene asignado y permite al sistema localizar la información exacta de la asamblea correspondiente.

El Buscador de Escuelas de
El Buscador de Escuelas de la Beca Rita Cetina 2025 permite a padres y tutores consultar en tiempo real la fecha, hora y ubicación de las Asambleas Informativas en las escuelas secundarias, facilitando la participación de los estudiantes en el programa

En caso de no conocer la CCT, el buscador ofrece una alternativa práctica: localizarla mediante el Sistema SIGED, buscando por el nombre de la escuela, estado y municipio. Una vez ingresada la información requerida, la plataforma mostrará: el nombre de la escuela, la fecha y hora de la asamblea, así como la ubicación exacta en un mapa interactivo, facilitando la planificación para asistir al evento.

Fechas clave de las Asambleas Informativas

Las asambleas informativas se llevan a cabo del 4 al 20 de septiembre de 2025, por lo que los interesados aún tienen tiempo para consultar y prepararse. Estas reuniones son un paso clave para garantizar que los estudiantes y sus familias comprendan los detalles del programa, incluyendo los requisitos, beneficios y procedimientos para acceder a la beca.

Beneficios de usar el Buscador de Escuelas

El uso del buscador no solo ahorra tiempo, sino que también asegura que las familias no pierdan información importante, evitando confusiones o ausencias que puedan afectar la participación de los estudiantes.

Además, al ofrecer datos precisos de ubicación y horario, permite organizar la asistencia de manera eficiente, sobre todo en municipios o estados con múltiples escuelas secundarias participantes.

El Buscador de Escuelas de
El Buscador de Escuelas de la Beca Rita Cetina 2025 permite a padres y tutores consultar en tiempo real la fecha, hora y ubicación de las Asambleas Informativas en las escuelas secundarias, facilitando la participación de los estudiantes en el programa

El Buscador de Asambleas Informativas de la Beca Rita Cetina 2025 se ha convertido en una herramienta clave para que los beneficiarios y sus familias puedan acceder de manera rápida y confiable a toda la información sobre las asambleas en sus escuelas. Consultar este sistema es un paso indispensable para asegurar que los estudiantes aprovechen los beneficios del programa sin contratiempos.

Temas Relacionados

Beca Rita CetinaAsambleas Informativasbuscador de escuelasBuscador de Asambleas Informativasmexico-noticias

Más Noticias

“No está en un cuarto de servicio”: Florinda Meza llama ‘sirvienta’ a la trabajadora de su hogar y la tunden en redes

Los internautas iniciaron un debate sobre qué término debería ser el adecuado

“No está en un cuarto

Refuerzan seguridad en penal de Ahome tras el hallazgo de un interno sin vida durante conteo de rutina

Autoridades implementan nuevas medidas y revisan procedimientos internos en centros penitenciarios de Sinaloa tras riñas

Refuerzan seguridad en penal de

¿Peso Pluma estuvo anexado? Salen a la luz nuevas FOTOS de su supuesta estancia

A través de redes sociales se han difundido presuntas imágenes inéditas de la estancia del cantante en un centro de rehabilitación de Jalisco

¿Peso Pluma estuvo anexado? Salen

Popocatépetl hoy: volcán registró 41 emisiones este 11 de septiembre

El Popocatépetl es uno de los volcanes más activos de México y se encuentra en los límites territoriales de Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl hoy: volcán registró 41

INBAL anuncia reapertura de museos y teatros en CDMX tras paro de paro laboral de esta semana

La institución y los sindicatos alcanzaron un acuerdo que permitió poner fin al paro de labores temporal

INBAL anuncia reapertura de museos
MÁS NOTICIAS

NARCO

CJNG estaría detrás de atentado

CJNG estaría detrás de atentado contra sacerdotes y “Servidores de la Nación” en Morelia, Michoacán

Rescatan a empresario secuestrado en Guanajuato y detienen a 4 sospechosos | VIDEO

Exmiembros de La Luz del Mundo celebran cargos contra Naasón Joaquín García por abuso sexual y crimen organizado

Desmantelan narcolaboratorio oculto y fosa clandestina con tres cuerpos sin identificar tras operativo en Sinaloa

Tensión en Amozoc: operativo por desaparecidos habría desatado ataque armado contra secretario de Seguridad de Puebla

ENTRETENIMIENTO

¿Peso Pluma estuvo anexado? Salen

¿Peso Pluma estuvo anexado? Salen a la luz nuevas FOTOS de su supuesta estancia

Victoria Ruffo ventila que José Eduardo Derbez no se va de México por trabajo: “Se va a un retiro, a ver cuándo lo sueltan”

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 11 de septiembre: ellos son los nominados de la semana

Majo Aguilar acompañará a Vivir Quintana en el cierre de su gira en CDMX: boletos, precios, lugar y fecha del concierto

Conductores de Hoy lamentan explosión en Iztapalapa: “Lo que pasó nos consterna, estamos con ustedes”

DEPORTES

Conoce al UAL Limassol, el

Conoce al UAL Limassol, el nuevo equipo de Guillermo Ochoa en Europa: historia, relevancia y posibilidades de Champions

¡Imparable! Isaac del Toro gana su tercera carrera consecutiva en menos de una semana con la Carrera Sabatini

Aaron Ramsey compara la Liga MX con ligas europeas y destaca su alta calidad: “No hay mucha diferencia”

¡Sigue la leyenda! Memo Ochoa es anunciado como nuevo jugador del Limassol

Atlantis emocionado de luchar junto a Blue Panther por su boleto en el 92 aniversario del CMLL: “Dos leyendas frente al futuro”