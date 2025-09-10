México

Para qué sirve aplicar agua de coco en el cabello

Este ingrediente natural es bueno para la salud del pelo

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
Conoce los beneficios del agua
Conoce los beneficios del agua de coco (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua de coco, extraída del interior de los cocos verdes, ha ganado popularidad como un remedio natural para el cuidado capilar gracias a su composición rica en nutrientes.

Si bien su uso tradicional se da en la hidratación y consumo directo, en los últimos años su aplicación sobre el cabello ha suscitado interés entre quienes buscan alternativas menos agresivas que los productos convencionales.

El agua de coco contiene vitaminas del grupo B, vitamina C, aminoácidos, antioxidantes y minerales como potasio, magnesio, calcio y zinc.

Todo sobre el agua de coco para el cabello

El agua de coco contiene
El agua de coco contiene propiedades para la salud del cabello; conocelas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los principales usos de aplicar agua de coco en el cabello es su función hidratante. El agua de coco ayuda a reponer la humedad perdida, sobre todo en cabellos secos, expuestos a tratamientos térmicos frecuentes, decoloraciones o tinturas.

Su uso regular puede mejorar la suavidad y reducir la apariencia opaca o sin vida, ya que las vitaminas y minerales presentes en su composición intervienen en el fortalecimiento de la fibra capilar. El potasio contribuye al balance de la hidratación en cada hebra, favoreciendo un cabello más flexible y menos propenso a la rotura.

El agua de coco también puede ayudar a combatir la caspa causada por resequedad o irritación en el cuero cabelludo. Al aplicarse como enjuague o tónico, calma la sensación de picor y regula la producción de sebo, lo que puede beneficiar tanto a personas con cuero cabelludo seco como graso, sin dejar residuos pesados.

Además, los antioxidantes y aminoácidos de la fórmula natural participan en la reparación de daños causados por factores externos, tales como la contaminación ambiental o el estrés mecánico producido por peinados ajustados.

Así se aplica el agua
Así se aplica el agua de coco - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra característica relevante es su capacidad para promover el crecimiento saludable del cabello. Al nutrir el folículo piloso de forma superficial, contribuye a que el cabello crezca más fuerte y tenga un aspecto más voluminoso. La vitamina C estimula la producción de colágeno, proteína esencial en la estructura capilar, lo que a su vez mejora la resistencia del cabello a factores dañinos.

Su aplicación es sencilla: se puede emplear agua de coco pura como enjuague tras el lavado, rociarse con un atomizador o incluso mezclarse con aceites naturales para potenciar el efecto hidratante. No suele dejar sensación pegajosa ni pesada, por lo que es adecuada tanto para cabellos finos como gruesos. Su uso constante, integrado en la rutina capilar, puede ayudar a restaurar el brillo, la vitalidad y la salud general del cabello, ofreciendo una opción natural carente de químicos agresivos.

Temas Relacionados

CabelloCocoSalud capilarBienestarmexico-noticias

Más Noticias

Qué es la tormenta negra y cómo afecta a CDMX

La población de la capital del país y Edomex deberá mantenerse alerta a las indicaciones de protección civil

Qué es la tormenta negra

¿Eres el afortunado ganador de alguno de los sorteos de Chispazo?

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

¿Eres el afortunado ganador de

Chiapas registra sismo de magnitud 4.0

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Chiapas registra sismo de magnitud

Fans de Oasis realizan ritual a Tláloc para que no llueva durante los conciertos en CDMX

La fiebre por el regreso de Oasis ha llevado a sus seguidores a realizar ofrendas y rituales frente al monolito de Tláloc, buscando asegurar dos días sin lluvia durante los esperados conciertos de septiembre

Fans de Oasis realizan ritual

Temblor en México hoy martes 9 de septiembre: reportan sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy martes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ubican y destruyen plantío con

Ubican y destruyen plantío con más de ocho mil plantas de marihuana en Sonora

Junior H, Natanael Cano y Peso Pluma: los famosos que han sido amenazados por el narco

Choca vehículo de la Defensa que trasladaba reos en Tamaulipas: hay al menos 14 heridos

Vinculan a proceso a cinco presuntos miembros del CJNG en Edomex acusados de triple homicidio

Dan hasta 32 años de prisión a cinco integrantes de la Familia Michoacana por uso de uniformes oficiales y armas

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025: Aldo de Nigris, Abelito y ‘El Guana’ compiten por el liderazgo

Fans de Oasis realizan ritual a Tláloc para que no llueva durante los conciertos en CDMX

“Besties con MTV” y “Relatos de la Noche”: Los podcast que están marcando tendencia en Spotify México

Shark Tank México lanza versión para creadores de contenido

Censuran a Facundo por pedir más atención al Poder Judicial que a La Casa de los Famosos

DEPORTES

Revelan la fecha en la

Revelan la fecha en la que se jugaría el México vs Portugal para inaugurar el Estadio Azteca en 2026

Este truco con 2 ingredientes les dará brillo a tus muebles de madera

México y Corea del Sur empatan el partido, Santiago Giménez logró marcar en los minutos finales

Por qué César Montes no jugó con la selección mexicana en el amistoso contra Corea del Sur

Este es el ejercicio que Canelo Álvarez hace para evitar ser noqueado en el ring ante Crawford