Karla Díaz presume haber desfilado con Shakira durante entrada del concierto en CDMX: “Un sueño más cumplido”

Karla Díaz, conductora de Pinky Promise, estuvo en la entrada del concierto de Shakira en la Ciudad de México. (Pinky Promise/Cuartoscuro)

La conductora del popular programa de internet Pinky Promise y exintegrante del grupo noventero JNS, Karla Díaz sorprendió a sus fans al contar que desfiló en la entrada de uno de los conciertos de Shakira en la Ciudad de México.

La cantante mencionó que acompañó en el desfile de entrada a Shakira antes de subir al escenario. Detalló que estuvo presente en el concierto del pasado viernes 29 de agosto en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Por medio de sus redes sociales oficiales expresó: “Fue un sueño más cumplido” y se mostró entusiasmada al decir “Caminé con la loba”.

Antes de subir al escenario, la interprete de Loba, Pies Descalzos y Sale el sol caminó rodeado de un grupo de mujeres, las cuales, portaban un atuendo tipo ‘plateado’, que era una gabardina y unas gafas.

Entre esas mujeres que la acompañaron en su entrada al concierto estaba presente la exJNS, lo cual emocionó y puso feliz a la conductora.

Karla Díaz caminó con la cantante colombiana en su concierto del viernes 29 de agosto en CDMX. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

En su cuenta oficial de Instagram, Karla Díaz mostró cómo vivió ese momento al lado de la cantante colombiana, tanto desde su llegada al Estadio GNP, el momento en que se puso su atuendo, así como posterior al haber desfilado con Shakira.

“La loba se va a poner Pinky”, declaró uno de los fans en el video que compartió la cantante.

Asimismo, la artista mencionó:

“Llegamos al Estadio y seguimos la señal que nos llevaría con Shakira (...). Todos íbamos muy emocionados. Nos llevaron al lugar donde nos formaríamos para el gran momento”, dijo la cantante de JNS en el video compartido en sus redes sociales oficiales.

La exintegrante de JNS compartió en sus redes sociales el momento en que caminó con la colombiana. (Crédito: Instagram/@karladiazof)

“Noche inolvidable”, señala Karla Díaz tras haber desfilado con Shakira en uno de sus conciertos en CDMX

Karla Díaz señaló que fue una “noche inolvidable”, la que vivió con Shakira al haber caminado con ella en la entrada del concierto de la colombiana del pasado viernes 29 de agosto.

Durante el video, se observa que la conductora de Pinky Promise está muy cerca de la artista internacional y antes de desfilar le gritó “Eres hermosa”.

“Este viernes camine con la loba frente a más de 50 mil personas, gracias @shakira por regalarnos tanta magia y una noche inolvidable”, escribió Karla Díaz al subir el video en sus redes sociales.

De igual manera, la artista expresó que su esposo la acompañó durante esta presentación que tuvo.

“Esta es una noche que guardaré por siempre en mi corazón”, dijo.

"Una noche que guardaré en mi corazón", expresó Karla Díaz. Foto: Captura de pantalla (Instagram/karladiazof).