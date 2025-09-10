México

Erik Rubín, ex de Andrea Legarreta, es captado con una misteriosa mujer a dos años de su divorcio

El ex Timbirriche habría sido visto en un lujoso restaurante de CDMX

Por Jazmín González

Guardar
Erik Rubín y Andrea Legarreta
Erik Rubín y Andrea Legarreta pusieron fin a su relación hace dos años. (IG: @erikrubinoficial)

Andrea Legarreta y Erik Rubín regresaron al ojo del huracán luego de que el cantante fuera captado junto a una misteriosa mujer en un centro comercial de la Ciudad de México.

Cabe recordar que fue hace dos años cuando la presentadora de “Hoy” confirmó su separación del ex integrante de Timbiriche tras haber estado juntos más de dos décadas.

Desde entonces, han mantenido una relación cordial y cercana, pues continuamente se les ve conviviendo con sus hijas, Mía y Nina. Sin embargo, en cuestiones del amor, Legarreta ha expresado no tener intenciones de volverse a enamorar, situación que podría ser diferente para el cantante.

(Foto: Instagram@erikrubinoficial)
(Foto: Instagram@erikrubinoficial)

Erik Rubín es captado con misteriosa mujer en un centro comercial de CDMX

Tras haber puesto fin a su historia con Andrea Legarreta, Erik Rubín fue captado por las cámaras de “Kadri Paparazzi” junto a una misteriosa mujer, lo que desató rumores de un posible romance.

Hace poco veíamos a Andrea Legarreta muy risueña en una cita divertida, y de esa manera vemos a la chica que salió con Erik Rubín. Al parecer él tiene una plática muy exquisita porque la tuvo muy entretenida y muy divertida”, contó ‘Chacal’ en el programa de YouTube.

De acuerdo con los paparazzi, el cantante de éxitos como “Soy un desastre” y “Con todos menos contigo” estuvo junto a su acompañante en todo momento.

(Kadri Paparazzi / Captura de
(Kadri Paparazzi / Captura de pantalla)

Primero se les vio en un lujoso restaurante, y después se trasladaron a una tienda de ropa, donde Rubín le mostró varias prendas para su aprobación. Momentos más tarde, caminaron al cine, pero antes de entrar a la sala se dejaron ver muy cercanos.

“Erik ya no pudo resistir más y la abrazó con ternura. (...) Las miradas de complicidad eran innegables, las palomitas no tardaron en llegar y entre risas y gestos juguetones parecía ser que lo que menos importaba era la película, porque al final hay verdades que no se pueden ocultar y el dinero y amor siempre terminan brillando en los ojos”, describió el paparazzi.

Erik Rubín estaría estrenando romance.
Erik Rubín estaría estrenando romance. (Instagram)

Andrea Lagarreta y Erik Rubín son libres de salir con otras personas

Anteriormente, en un encuentro con diferentes medios de comunicación, la actriz y conductora fue cuestionada sobre la posibilidad de comenzar una nueva relación, a lo que respondió: “No pasa nada, al final los dos estamos en una situación donde podríamos hacerlo, sin embargo, todavía no”, expresó.

Hasta el momento, el cantante de 54 años no se ha dado declaraciones sobre lo captado por las cámaras de “Kadri Paparazzi”.

Temas Relacionados

Erik RubínAndrea Legarretamexico-entretenimiento

Más Noticias

Resultados sorteo mayor 3986 de la Lotería Nacional 9 de septiembre 2025: premio mayor 21 millones

El edificio de la Lotería Nacional y los centros de venta autorizados permiten cobrar los cachitos ganadores hasta 60 días después del anuncio oficial

Resultados sorteo mayor 3986 de

¿Cuáles son las diferencias entre el té de miel, limón y jengibre y otros remedios caseros para el dolor de garganta?

A diferencia de otras opciones, esta infusión aporta diversos beneficios al cuerpo

¿Cuáles son las diferencias entre

Dan hasta 32 años de prisión a cinco integrantes de la Familia Michoacana por uso de uniformes oficiales y armas

Los hombres fueron detenidos en el año 2010 en el Estado de México

Dan hasta 32 años de

Secretarios de Estado comparecerán en el Senado con motivo del primer informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum

El acuerdo aprobado por la Jucopo contempla la asistencia al pleno de los titulares de las secretarías de Seguridad, de Relaciones Exteriores, del Bienestar y de Hacienda y Crédito Público

Secretarios de Estado comparecerán en

Lo más vistó en Disney+ México para pasar horas frente a la pantalla

Las series han presentado un mayor boom debido a que las plataformas de streaming han permitido que estas historias lleguen a usuarios de diversos países con sólo un clic

Lo más vistó en Disney+
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dan hasta 32 años de

Dan hasta 32 años de prisión a cinco integrantes de la Familia Michoacana por uso de uniformes oficiales y armas

Caen dos integrantes de Los Chapitos en Mazatlán, Sinaloa, tras ataque contra la Guardia Nacional

Por qué Adán Augusto López no ha sido citado para declarar sobre el tema de La Barredora: esto dijo Gertz Manero

Amenazan al cantante Junior H con narcomantas firmadas por el CJNG en Tijuana

Agosto de 2025 es el mes más seguro desde 2012 en CDMX, afirma Clara Brugada

ENTRETENIMIENTO

Lo más vistó en Disney+

Lo más vistó en Disney+ México para pasar horas frente a la pantalla

La película más reproducida en Google México HOY

Facundo no se arrepiente de la pesada broma que le hizo a Aldo de Nigris en La casa de los famosos México

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Aldo de Nigris, Abelito y ‘El Guana’ compiten por el liderazgo la tarde de hoy 9 de septiembre

Shakira revela invitada final para el último de sus conciertos en el Estadio GNP Seguros

DEPORTES

Ex rival de Juan Manuel

Ex rival de Juan Manuel Márquez asegura que Crawford aplastará a Canelo Álvarez : “Ni siquiera va a ser una pelea justa”

México vs Corea del Sur EN VIVO: con gol de Raúl Jiménez el tricolor se pone al frente del marcador

Eddy Reynoso se rinde ante Canelo Álvarez previo a su pelea contra Crawford: “Es algo muy difícil de superar”

Selección mexicana podría jugar en Ciudad Universitaria en su preparación de cara al Mundial 2026

IA predice al ganador de la Serie del Rey de la LMB entre los Diablos Rojos de México y los Charros de Jalisco