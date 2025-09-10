Erik Rubín, ex de Andrea Legarreta, es captado con una misteriosa mujer a dos años de su divorcio

Erik Rubín y Andrea Legarreta pusieron fin a su relación hace dos años. (IG: @erikrubinoficial)

Andrea Legarreta y Erik Rubín regresaron al ojo del huracán luego de que el cantante fuera captado junto a una misteriosa mujer en un centro comercial de la Ciudad de México.

Cabe recordar que fue hace dos años cuando la presentadora de “Hoy” confirmó su separación del ex integrante de Timbiriche tras haber estado juntos más de dos décadas.

Desde entonces, han mantenido una relación cordial y cercana, pues continuamente se les ve conviviendo con sus hijas, Mía y Nina. Sin embargo, en cuestiones del amor, Legarreta ha expresado no tener intenciones de volverse a enamorar, situación que podría ser diferente para el cantante.

(Foto: Instagram@erikrubinoficial)

Erik Rubín es captado con misteriosa mujer en un centro comercial de CDMX

Tras haber puesto fin a su historia con Andrea Legarreta, Erik Rubín fue captado por las cámaras de “Kadri Paparazzi” junto a una misteriosa mujer, lo que desató rumores de un posible romance.

“Hace poco veíamos a Andrea Legarreta muy risueña en una cita divertida, y de esa manera vemos a la chica que salió con Erik Rubín. Al parecer él tiene una plática muy exquisita porque la tuvo muy entretenida y muy divertida”, contó ‘Chacal’ en el programa de YouTube.

De acuerdo con los paparazzi, el cantante de éxitos como “Soy un desastre” y “Con todos menos contigo” estuvo junto a su acompañante en todo momento.

(Kadri Paparazzi / Captura de pantalla)

Primero se les vio en un lujoso restaurante, y después se trasladaron a una tienda de ropa, donde Rubín le mostró varias prendas para su aprobación. Momentos más tarde, caminaron al cine, pero antes de entrar a la sala se dejaron ver muy cercanos.

“Erik ya no pudo resistir más y la abrazó con ternura. (...) Las miradas de complicidad eran innegables, las palomitas no tardaron en llegar y entre risas y gestos juguetones parecía ser que lo que menos importaba era la película, porque al final hay verdades que no se pueden ocultar y el dinero y amor siempre terminan brillando en los ojos”, describió el paparazzi.

Erik Rubín estaría estrenando romance. (Instagram)

Andrea Lagarreta y Erik Rubín son libres de salir con otras personas

Anteriormente, en un encuentro con diferentes medios de comunicación, la actriz y conductora fue cuestionada sobre la posibilidad de comenzar una nueva relación, a lo que respondió: “No pasa nada, al final los dos estamos en una situación donde podríamos hacerlo, sin embargo, todavía no”, expresó.

Hasta el momento, el cantante de 54 años no se ha dado declaraciones sobre lo captado por las cámaras de “Kadri Paparazzi”.