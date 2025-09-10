Cuáles son los mejores destinos para pasar el 15 de septiembre en CDMX

La CDMX en su amplia variedad de lugares turísticos, ofrece grandes oportunidades para disfrutar de las fiestas patrias. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

En la Ciudad de México, miles de personas se preparan para celebrar la independencia el 15 de septiembre en espacios emblemáticos que ofrecerán música en vivo, espectáculos y actividades culturales en diferentes alcaldías. Las opciones abarcan desde el tradicional Zócalo capitalino hasta plazas y explanadas de barrios históricos.

El evento central se llevará a cabo en el Zócalo capitalino, donde se espera la concentración de miles de asistentes para escuchar a La Arrolladora Banda El Limón, programada para las 20:00 horas. El acceso es gratuito y la plaza será el epicentro de la fiesta patria con el tradicional Grito y un espectáculo de fuegos artificiales.

En la Plaza Garibaldi, el Museo del Tequila y el Mezcal abrirá sus puertas desde las 18:30 horas, incluyendo un acceso especial que contempla buffet de antojitos, recorridos guiados y música tradicional. Fuentes de Time Out México señalaron que la experiencia combina gastronomía, historia y entretenimiento en el corazón del mariachi.

Estos lugares emblemáticos de la capital pueden ser el lugar indicado para quienes buscan salir de su rutina. Foto: (iStock)

En Reforma y Zona Rosa hay varios bares y antros que ofrecerán promociones y eventos especiales conmemorativos, por lo que, si el plan es vivir una experiencia diferente, se puede acudir a disfrutar de ello.

El Centro de Coyoacán recibirá a familias y turistas con una cartelera artística encabezada por Alberto Barros, mientras la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc contará con la participación de Julio Preciado. Cada demarcación organiza escenarios y actividades propias, lo que amplía la oferta cultural para distintos públicos.

La explanada de la alcaldía Miguel Hidalgo prepara un espectáculo que reunirá a Yahir, María León, La Nueva Sonora Dinamita y Grupo Contraste a partir de las 23:00 horas. Por otra parte, la explanada de la alcaldía Benito Juárez presenta a Moenia y Mariachi Gama 1000, en un ambiente apto para toda la familia.

Año con año el Zócalo capitalino es el centro de los festejos patrios. Crédito: Gobierno de la CDMX/ Jorge Hernández

En Azcapotzalco, la jornada iniciará desde las 15:00 horas y sumará presentaciones de Willie González, Pequeños Musical, mariachis y sonideros. En la alcaldía Iztapalapa, el festejo estará a cargo de La Original Banda Limón, Yamaro y Sonido Pancho, mientras en Xochimilco, el público podrá disfrutar del concierto de Mariana Seoane.

Los organizadores de cada demarcación han solicitado a los asistentes consultar redes sociales oficiales por eventuales cambios o ajustes logísticos. Ante la gran afluencia es necesario estar atentos a los avisos de seguridad y a las restricciones de acceso vigentes en cada sitio.

Las diferentes alcaldías de CDMX buscan garantizar experiencias accesibles y variadas para los habitantes y visitantes durante las fiestas patrias de este año. El mosaico de opciones incluye grandes escenarios al aire libre, oferta gastronómica, artistas populares y protocolos de seguridad. Estos lugares son opciones para quienes buscan probar experiencias más allá de la tradicional fiesta mexicana en casa