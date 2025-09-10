México

Avión de la Fuerza Aérea Mexicana sufre percance en el AIFA

La aeronave presentó severos daños tras aterrizar de emergencia en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles

Por Jaqueline Viedma

Reportan que un avión de la FAM tuvo un percance en el AIFA. Crédito: FB Aviation Mex

La mañana de este martes 9 de septiembre de 2025, un avión perteneciente a la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) efectuó un aterrizaje de emergencia en la base aérea militar número 1, ubicada junto al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). No se reportaron personas lesionadas ni víctimas. La operación del piloto fue captada en video, el cual ya circula en redes sociales.

La aeronave implicada en el incidente corresponde a un CASA C-295M, con matrícula 3201, utilizada por la Fuerza Aérea de México, según información difundida por diversos medios de comunicación.

En las imágenes divulgadas se observa que la aeronave presentó fallas en el tren de aterrizaje, además de daños visibles en la sección de la cola.

El reporte publicado en la página México Aviación indica que el accidente sucedió poco después de de que la aeronave despegara y alcanzara los 9,250 pies de altura, sin embargo, cambio de dirección para regresar a la pista 04R de dicha base aérea.

Su aterrizaje se dio de manera brusca, por lo que rebotó y esto generó daños ya mencionados. Este incidente se presenta a unos días del desfile aéreo programado para el día 16 de septiembre en el Zócalo capitalino, con motivo de la Independencia de México, por lo que la Fuerza Aérea se prepara para poder presentar a sus elementos en el evento que por primera vez estará encabezado pro la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

SEDENA confirma que no hubo personas lesionadas

A través de un comunicado la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) confirmó que la aeronave militar C-295 es perteneciente a la Fuerza Aérea Mexicana y hoy registró un incidente en la pista de la Base Aérea Militar No. 1, ubicada en Santa Lucía, Estado de México.

El informe precisa que la aeronave, asignada al Escuadrón Aéreo No. 301, se encontraba realizando actividades de adiestramiento al momento del incidente, presentando un percance en el tren de aterrizaje durante uno de los aterrizajes. En este contexto, la dependencia mencionó: “sin que resultara lesionado algún miembro de la tripulación”.

El avión accidentado es perteneciente al Escuadrón Aéreo No. 301. Crédito: FB Aviation Mex

Con el propósito de esclarecer las causas del evento, la autoridad militar indicó que activó la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes Aéreos para realizar las investigaciones correspondientes.

Finalmente, la Secretaría de la Defensa Nacional puntualizó que este incidente no tuvo impacto en las operaciones del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”, el cual continuó con sus actividades habituales y en condiciones seguras.

