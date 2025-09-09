México

Sembrando Vida 2025: fecha exacta del pago de septiembre

El monto total que reciben los beneficiarios es de 6 mil 500 pesos, además de semillas, herramientas, plantas y otros insumos más

Por Omar Martínez

Sembrando Vida es un programa
Sembrando Vida es un programa social del Gobierno de México. Crédito: X/@apoyosbienestar.

Sembrando Vida es un programa social del Gobierno de México, el cual beneficia a las personas agrarias mayores de edad que habitan en zonas rurales de la República Mexicana.

Este apoyo forma parte de los Programas del Bienestar del Gobierno de México, como la Pensión del Bienestar, que es para adultos mayores de 65 años y más, así como la Pensión Mujeres Bienestar, que es para personas del sexo femenino de 60 a 64 años de edad.

Los beneficiarios reciben un pago mensual de 6 mil 500 pesos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar.

Además del dinero en efectivo, las personas que tienen Sembrando Vida cuentan con otros recursos como semillas, herramientas, plantas y otros insumos más.

Sembrando Vida es uno de
Sembrando Vida es uno de los programas sociales del Bienestar que impulsa el Gobierno de México con el objetivo de apoyar a los sujetos agrarios mayores de edad. Foto: Programas del Bienestar.

La finalidad de este programa social es brindar respaldo para la creación y sostenimiento de viveros comunitarios, biofábricas y centros de formación, donde se ofrece capacitación y se promueve el intercambio de saberes y experiencias.

Sembrando Vida 2025 también busca que los campesinos satisfagan sus requerimientos alimentarios fundamentales a partir de los productos cultivados en sus propias parcelas.

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, reveló el calendario para nuevas incorporaciones de este programa social en agosto. Crédito: Youtube/Claudia Sheinabum Pardo

El pasado lunes 1 de septiembre, Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, reveló el calendario oficial de pagos de las Pensiones del Bienestar.

En este calendario también viene especificado cuál será la fecha de pago para todos los beneficiarios de Sembrando Vida.

Fecha de pago para todos los beneficiarios en el mes de septiembre de Sembrando Vida

De acuerdo con el calendario oficial emitido por la Secretaría del Bienestar y de su titular Ariadna Montiel, la fecha de pago de Sembrando Vida será este martes 9 de septiembre, cuando se lleve a cabo el pago a todos los beneficiarios.

Por lo tanto, desde este martes en el transcurso del día o a partir de mañana miércoles 10 de septiembre, ya contarán con la dispersión correspondiente de este programa social.

Como se mencionó anteriormente, Sembrando Vida deposita a todos los beneficiarios un total de 6 mil 500 pesos en sus respectivas cuentas del Banco del Bienestar.

La fecha de pago de
La fecha de pago de Sembrando Vida será este martes 9 de septiembre. Foto: Gob. México.

En 2025, Sembrando Vida tiene una cobertura de 1 millón 139 mil 372.5 hectáreas en 24 entidades del país:

- Campeche

- Chiapas

- Chihuahua

- Colima

- Durango

- Estado de México

- Guerrero

- Hidalgo

- Jalisco

- Michoacán

- Morelos

- Nayarit

- Oaxaca

- Puebla

- Quintana Roo

- San Luis Potosí

- Sinaloa

- Sonora

- Tabasco

- Tamaulipas

- Tlaxcala

- Veracruz

- Yucatán

- Zacatecas

