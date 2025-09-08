Pensión Mujeres Bienestar 2025: qué beneficiarias recibirán el pago de 3 mil pesos bimestrales del lunes 8 al viernes 12

El programa va dirigido a personas de 60 a 64 años de edad. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social del Gobierno de México, el cual beneficia a adultas mayores de avanzada edad.

El programa va dirigido a mujeres de 60 a 64 años de edad en todo el país, por lo que la pensión es universal.

De manera bimestral, las beneficiarias reciben un total de 3 mil pesos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar.

Anteriormente, la Pensión Mujeres Bienestar era únicamente para personas del sexo femenino de 64 y 63 años de edad, pero hace algunos meses, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, pidió que el rango de edad disminuyera a 60.

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

En el mes de agosto, por primera ocasión, personas de 60 a 62 años de edad, así como quienes acaban de cumplir 63 y 64, ya podían hacer su registro a este programa social en los módulos correspondientes.

La Pensión Mujeres Bienestar es otorgada por el Gobierno de México a través de la Secretaría del Bienestar, dependencia encargada de los trámites, pagos, registros y todo lo relacionado con este programa social federal.

El pasado lunes 1 de septiembre, Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer que este mes de septiembre se llevaría a cabo el pago de este programa social.

Los depósitos serían de manera gradual conforme a la primera letra del apellido paterno de cada beneficiaria. Cabe resaltar que el pago corresponde al quinto bimestre del año, que abarca los meses de septiembre y octubre.

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, reveló el calendario para nuevas incorporaciones de este programa social en agosto. Crédito: Youtube/Claudia Sheinabum Pardo

Algunas beneficiarias ya han recibido el pago de este programa social durante la primera semana de septiembre, pero algunas están en espera.

Por ello, esta semana, del lunes 8 al viernes 12 de septiembre, ya hay una lista de beneficiarias que recibirán su pago de 3 mil pesos bimestrales en su tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Qué beneficiarios de la Pensión Mujeres Bienestar recibirán el pago de 6 mil 200 pesos bimestrales del lunes 8 al viernes 12 de septiembre?

De acuerdo con el calendario y la información reportada por Ariadna Montiel, estos son los beneficiarios que recibirán el pago de la Pensión Mujeres Bienestar:

Letras | Dia | Septiembre

G Lunes 8

G Martes 9

H, I, J, K Miércoles 10

L Jueves 11

M Viernes 12

Calendario oficial de pagos de las Pensiones del Bienestar. Foto: Archivo/Infobae México.

Por lo tanto, del lunes 8 de septiembre al viernes 12, los adultos mayores de 65 años mencionados anteriormente que tengan la Pensión Mujeres Bienestar podrán acudir al cajero automático para recibir su pago de 3 mil pesos bimestrales.

Es importante que al acudir al cajero automático recuerden el NIP de su tarjeta del Banco del Bienestar, ya que en caso de olvidarlo y dar los dígitos erróneos, podrían bloquear el plástico.