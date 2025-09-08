México

Pensión Mujeres Bienestar 2025: qué beneficiarias recibirán el pago de 3 mil pesos bimestrales del lunes 8 al viernes 12

El programa social va dirigido a adultas mayores de 60 a 64 años de edad

Por Omar Martínez

Guardar
El programa va dirigido a
El programa va dirigido a personas de 60 a 64 años de edad. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social del Gobierno de México, el cual beneficia a adultas mayores de avanzada edad.

El programa va dirigido a mujeres de 60 a 64 años de edad en todo el país, por lo que la pensión es universal.

De manera bimestral, las beneficiarias reciben un total de 3 mil pesos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar.

Anteriormente, la Pensión Mujeres Bienestar era únicamente para personas del sexo femenino de 64 y 63 años de edad, pero hace algunos meses, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, pidió que el rango de edad disminuyera a 60.

La Pensión Mujeres Bienestar es
La Pensión Mujeres Bienestar es un programa del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

En el mes de agosto, por primera ocasión, personas de 60 a 62 años de edad, así como quienes acaban de cumplir 63 y 64, ya podían hacer su registro a este programa social en los módulos correspondientes.

La Pensión Mujeres Bienestar es otorgada por el Gobierno de México a través de la Secretaría del Bienestar, dependencia encargada de los trámites, pagos, registros y todo lo relacionado con este programa social federal.

El pasado lunes 1 de septiembre, Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer que este mes de septiembre se llevaría a cabo el pago de este programa social.

Los depósitos serían de manera gradual conforme a la primera letra del apellido paterno de cada beneficiaria. Cabe resaltar que el pago corresponde al quinto bimestre del año, que abarca los meses de septiembre y octubre.

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, reveló el calendario para nuevas incorporaciones de este programa social en agosto. Crédito: Youtube/Claudia Sheinabum Pardo

Algunas beneficiarias ya han recibido el pago de este programa social durante la primera semana de septiembre, pero algunas están en espera.

Por ello, esta semana, del lunes 8 al viernes 12 de septiembre, ya hay una lista de beneficiarias que recibirán su pago de 3 mil pesos bimestrales en su tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Qué beneficiarios de la Pensión Mujeres Bienestar recibirán el pago de 6 mil 200 pesos bimestrales del lunes 8 al viernes 12 de septiembre?

De acuerdo con el calendario y la información reportada por Ariadna Montiel, estos son los beneficiarios que recibirán el pago de la Pensión Mujeres Bienestar:

Letras | Dia | Septiembre

G Lunes 8

G Martes 9

H, I, J, K Miércoles 10

L Jueves 11

M Viernes 12

Calendario oficial de pagos de
Calendario oficial de pagos de las Pensiones del Bienestar. Foto: Archivo/Infobae México.

Por lo tanto, del lunes 8 de septiembre al viernes 12, los adultos mayores de 65 años mencionados anteriormente que tengan la Pensión Mujeres Bienestar podrán acudir al cajero automático para recibir su pago de 3 mil pesos bimestrales.

Es importante que al acudir al cajero automático recuerden el NIP de su tarjeta del Banco del Bienestar, ya que en caso de olvidarlo y dar los dígitos erróneos, podrían bloquear el plástico.

Temas Relacionados

Pensión del BienestarPensión Mujeres BienestarPensión del Bienestar 2025Pensión Mujeres Bienestar 2025pensiónprogramas socialesprograma socialPensión Adultas Mayoresmexico-noticias

Más Noticias

Claudia Sheinbaum celebra jornada democrática en Argentina

La presidenta de México destacó las elecciones de Buenos Aires como “derechos de los pueblos”

Claudia Sheinbaum celebra jornada democrática

El Partido Verde asegura que seguirá la alianza con Sheinbaum y Morena

“Nuestro partido es, y seguirá siendo, un aliado de la presidenta Claudia Sheinbaum”, afirmó Castrejón

El Partido Verde asegura que

Así puedes detectar si un medicamento es falso o auténtico, según la COFEPRIS

Autoridades sanitarias destacan la importancia de revisar medidas de seguridad para prevenir la compra de medicinas apócrifas

Así puedes detectar si

Por esta razón deberías comer ajo todos los días

Este alimento es ampliamente valorado tanto por sus propiedades culinarias como por sus beneficios para la salud

Por esta razón deberías comer

Caen dos sujetos con casi 300 millones de pesos en metanfetamina en bolsas de “residuos peligrosos” en Sonora

Los agentes de seguridad hallaron más de una tonelada de la droga

Caen dos sujetos con casi
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen dos sujetos con casi

Caen dos sujetos con casi 300 millones de pesos en metanfetamina en bolsas de “residuos peligrosos” en Sonora

Hallan muerto a Abraham Jeremías Pérez, titular de Protección Portuaria de Altamira, implicado en red de huachicol

Descubren arsenal y fauna protegida en propiedad presuntamente ligada a “El Mamado”, figura clave de La Barredora en Tabasco

Golpe de la Semar a Los Mayos por más de 6 mil mdp tras desmantelamiento de narcolaboratorios de metanfetamina en Durango

Vinculan a proceso a célula del CJNG tras operativos simultáneos, arsenal incautado y el arresto de El Cachorro

ENTRETENIMIENTO

Marcela Rubiales, hermana de Pepe

Marcela Rubiales, hermana de Pepe Aguilar, defiende al cantante y explota contra Emiliano Aguilar: “Dedícate a trabajar”

Guillermo del Toro habla de su nuevo estilo de vida tras perder 80 kilos: “Bajarle a los tacos”

¿Septiemble? los mejores memes que dejó el temblor de 5.2 que sorprendió a CDMX

Pepillo Origel enfurece ante supuestos maltratos a Silvia Pinal en sus últimos meses: “Lo vas a pagar”

Nicky Jam y Remmy Valenzuela darán el Grito de Independencia en esta alcaldía de CDMX

DEPORTES

A esto se dedicará Canelo

A esto se dedicará Canelo Álvarez cuando se retire del boxeo para ayudar a jóvenes peleadores

La agenda de los mexicanos que juegan en Europa: horarios y partidos de la semana

José Ramón Fernández menospreció a Javier Aguirre por el empate en el México vs Japón: “No demostró nada”

La petición que Terence Crawford recibió de Turki Al-Sheikh previo a la pelea contra Canelo Álvarez

México vs Corea del Sur, IA predice al ganador del partido