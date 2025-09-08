Pensión Mujeres Bienestar 2025: qué beneficiarias recibirán el pago de 3 mil pesos bimestrales del lunes 8 al viernes 12

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social del Gobierno de México, el cual beneficia a adultas mayores de avanzada edad.
El programa va dirigido a mujeres de 60 a 64 años de edad en todo el país, por lo que la pensión es universal.
De manera bimestral, las beneficiarias reciben un total de 3 mil pesos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar.
Anteriormente, la Pensión Mujeres Bienestar era únicamente para personas del sexo femenino de 64 y 63 años de edad, pero hace algunos meses, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, pidió que el rango de edad disminuyera a 60.
En el mes de agosto, por primera ocasión, personas de 60 a 62 años de edad, así como quienes acaban de cumplir 63 y 64, ya podían hacer su registro a este programa social en los módulos correspondientes.
La Pensión Mujeres Bienestar es otorgada por el Gobierno de México a través de la Secretaría del Bienestar, dependencia encargada de los trámites, pagos, registros y todo lo relacionado con este programa social federal.
El pasado lunes 1 de septiembre, Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer que este mes de septiembre se llevaría a cabo el pago de este programa social.
Los depósitos serían de manera gradual conforme a la primera letra del apellido paterno de cada beneficiaria. Cabe resaltar que el pago corresponde al quinto bimestre del año, que abarca los meses de septiembre y octubre.
Algunas beneficiarias ya han recibido el pago de este programa social durante la primera semana de septiembre, pero algunas están en espera.
Por ello, esta semana, del lunes 8 al viernes 12 de septiembre, ya hay una lista de beneficiarias que recibirán su pago de 3 mil pesos bimestrales en su tarjeta del Banco del Bienestar.
¿Qué beneficiarios de la Pensión Mujeres Bienestar recibirán el pago de 6 mil 200 pesos bimestrales del lunes 8 al viernes 12 de septiembre?
De acuerdo con el calendario y la información reportada por Ariadna Montiel, estos son los beneficiarios que recibirán el pago de la Pensión Mujeres Bienestar:
Letras | Dia | Septiembre
G Lunes 8
G Martes 9
H, I, J, K Miércoles 10
L Jueves 11
M Viernes 12
Por lo tanto, del lunes 8 de septiembre al viernes 12, los adultos mayores de 65 años mencionados anteriormente que tengan la Pensión Mujeres Bienestar podrán acudir al cajero automático para recibir su pago de 3 mil pesos bimestrales.
Es importante que al acudir al cajero automático recuerden el NIP de su tarjeta del Banco del Bienestar, ya que en caso de olvidarlo y dar los dígitos erróneos, podrían bloquear el plástico.