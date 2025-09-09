Para qué sirve aplicar café en el cabello y cómo hacerlo para obtener sus beneficios

Además de sus beneficios como bebida, también te ayudará a tener un cabello luminoso. (crédito montaje Freepik)

Sin duda el café es una de las bebidas más populares del mundo y sus beneficios energizantes y antioxidantes son más que valorados.

Sin embargo, existe un beneficio que pocas personas saben que aporta y esto es sus propiedades para tener un cabello largo y brillante.

Y es que no es necesario pagar grandes sumas de dinero y por mascarillas capilares costosas, ya que existen muchos ingredientes de cocina que puedes usar para dar brillo y vitalidad a tu cabello y el café es uno de ellos.

Aquí te decimos cuáles son sus increíbles beneficios y cómo aplicarlo para obtenerlos.

El café puede ser usado como un tinte natural temporal.-(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de aplicar café en el cabello

Aplicar café en el cabello es una práctica popular en rutinas de cuidado capilar, especialmente en tratamientos caseros. Entre los beneficios atribuidos al uso tópico del café en el cabello se encuentran:

Estimulación del crecimiento: La cafeína presente en el café puede favorecer la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, lo que puede estimular los folículos pilosos y favorecer el crecimiento del cabello.

Aporte de brillo: El café puede dar al cabello un aspecto más brillante y saludable, especialmente en cabellos oscuros.

Oscurecimiento temporal: Aplicar café puede intensificar ligeramente el color del cabello, oscureciendo de forma temporal los tonos castaños y marrones.

Suavidad y manejabilidad: El café puede ayudar a suavizar el cabello y facilitar el desenredado.

Exfoliación del cuero cabelludo: El café molido funciona como exfoliante natural, removiendo células muertas y residuos de productos del cuero cabelludo.

Es importante enjuagar bien el cabello después del uso y tener en cuenta que los resultados pueden variar según el tipo de cabello y la constancia de la aplicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo aplicar café en el cabello para obtener sus beneficios

Para aplicar café en el cabello y aprovechar sus beneficios, puedes seguir alguno de estos métodos sencillos:

Enjuague con café líquido

Prepara café (sin azúcar ni leche) y deja que se enfríe a temperatura ambiente. Lava el cabello como de costumbre con shampoo y enjuaga. Aplica el café frío directamente sobre el cuero cabelludo y el cabello, asegurándote de cubrirlo por completo. Realiza un suave masaje durante unos minutos para estimular el cuero cabelludo. Deja actuar entre 10 y 20 minutos. Enjuaga muy bien con agua tibia y, si lo deseas, finaliza con acondicionador.

Mascarilla exfoliante con café molido

Mezcla café molido usado (no caliente) con un poco de agua o aceite vegetal (como aceite de coco o de oliva) para formar una pasta. Aplica la mezcla sobre el cuero cabelludo realizando movimientos circulares suaves. Deja actuar durante 10 a 15 minutos. Lava el cabello con shampoo y enjuaga completamente.

Recomendaciones:

Realiza el tratamiento una o dos veces por semana.

El café puede favorecer un oscurecimiento temporal del cabello, especialmente en tonos claros.

Asegúrate de enjuagar bien para evitar restos.

Si tienes cuero cabelludo sensible, haz una prueba en una pequeña zona antes de aplicar en toda la cabeza.

Estos métodos pueden ayudar a estimular el crecimiento, aportar brillo y exfoliar el cuero cabelludo, dentro de una rutina de cuidado capilar regular.