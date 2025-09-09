La increíble recuperación de Sparky, el cerdito con sarna rescatado de un sótano

Un pequeño porcino fue hallado en condiciones críticas y rescatado por el santuario Sleepy Pig Farm, donde recibió atención médica y afecto. (YT: The Dodo/Sleepy Pig Farm)

Hace algunos años, Tiffany Paltauf, fundadora del Santuario de Animales Sleepy Pig Farm, recibió una llamada urgente cuando un pequeño porcino fue rescatado de un sótano, en condiciones deplorables. Aunque en ese momento la mujer no obtuvo muchos detalles sobre el pasado del animal, fue evidente que estuvo abandonado durante un largo tiempo, por ello, Paltauf no lo dudó y decidió acogerlo, sin imaginar que aquel cerdito enfermo terminaría robándose su corazón.

“Lo recogimos y estaba en muy, muy mal estado”, contó Paltauf a The Dodo For Animal People, una plataforma con enfoque emocional hacia el cuidado y la defensa de los animales. De acuerdo con el testimonio, el pequeño apenas pesaba entre dos y tres kilos, y estaba plagado de parásitos, sufría de sarna severa, y su piel estaba tan afectada por ello que había perdido casi todo su pelo. “Tuvimos que tener mucho cuidado y ponernos guantes”, relata en un video.

Al principio era muy callado y precavido, pero una vez que logró confiar en sus rescatistas, Paltauf y su pareja, a pesar de su frágil estado físico, el cerdito demostró una sorprendente vitalidad, era cariñoso, juguetón y lleno de energía, incluso cuando claramente no se sentía bien. Fue esta personalidad resiliente lo que inspiró a Paltauf a llamarlo Sparky, un nombre que reflejaba su espíritu vivaz. “Era muy dulce… incluso cuando estaba tan enfermo”, recordó.

Con el paso del tiempo y tras recibir tratamiento médico intensivo, Sparky empezó a mejorar, y aunque perdió completamente el pelo, pronto comenzó a crecerle un nuevo y hermoso pelaje.

Durante sus dos primeros años en el santuario, vivió dentro de la casa de Paltauf, acompañado por Autumn, otra cerdita rescatada, cuyo nombre significa ‘otoño’. Según el testimonio de la mujer, ambos eran tratados como miembros de la familia: dormían en la cama de su cuidadora y recibían cariño constante.

Una nueva vida gracias al amor

El animal que llegó desnutrido y enfermo a Sleepy Pig Farm hoy disfruta de una vida plena. (IG: Sleepy Pig Farm)

Hoy, Sparky está completamente recuperado. Luce un esponjoso pelaje blanco con negro y ha ganado peso hasta estar felizmente regordete. Ahora vive al aire libre en la amplia propiedad del santuario, rodeado de otros animales rescatados al igual que él. “Ahora vive afuera con todos sus amigos y sigue siendo el cerdo más amigable que tenemos”, afirma Paltauf.

Su actividad favorita es acurrucarse, adora que los voluntarios del santuario lo acaricien y no pierde oportunidad de subirse al regazo de Paltauf. Aunque ya no duerme dentro de la casa, Sparky y Autumn siguen siendo inseparables. “Todavía se abrazan todas las noches”, dijo Paltauf.

Como afirma The Dodo, es difícil imaginar que, hace apenas unos años, Sparky luchaba por su vida. Gracias al amor, atención médica y el entorno seguro que encontró en Sleepy Pig Farm, su transformación ha sido radical.

“A veces, cuando recibimos animales tan enfermos como Sparky, no esperamos que se recuperen”, confiesa Paltauf. “Pero viéndolo ahora, está radiante”.

Sarna porcina, una enfermedad común

Tras sobrevivir a una grave infección y abandono, este animal demostró una resiliencia sorprendente. (FB: Sleepy Pig Farm)

Uno de los principales problemas de salud que enfrentó Sparky fue la sarna, una afección grave pero común en cerdos. Según la Universidad del Estado de Michigan, la sarna porcina es una infección provocada por un ácaro microscópico, pariente de las arañas, que vive justo debajo de la piel.

Dichos parásitos se transmiten principalmente por contacto directo entre cerdos infectados, aunque también pueden diseminarse a través de herramientas, equipos contaminados o superficies donde hayan estado los animales.

Sumado a ello, el ambiente juega un papel clave en la supervivencia de estos ácaros, ya que, mientras que en condiciones de calor y sequedad suelen morir en pocos días, en lugares húmedos pueden persistir hasta tres semanas. Esta resistencia ambiental convierte a la sarna en un problema difícil de erradicar, sobre todo en instalaciones de crianza intensiva.

Cuando un cerdo se infecta, comienza a rascarse intensamente y a frotarse contra cualquier superficie disponible, lo que genera una piel áspera, escamosa, con protuberancias rojas que se extienden por el cuerpo. La infección suele comenzar detrás de las orejas y se propaga rápidamente si no se trata a tiempo.

Afortunadamente, Sparky recibió atención médica especializada en el santuario y su recuperación es testimonio del impacto positivo que pueden tener los cuidados adecuados y un entorno lleno de amor.