Hacienda entrega el Paquete Económico 2026 a la Cámara de Diputados

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, realizó este lunes 8 de septiembre la entrega del Paquete Económico 2026 a la Cámara de Diputados, tras más de cinco horas de demora.

El Paquete Económico entregado incluye los siguientes componentes: Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 y la Miscelánea Fiscal.

La normativa establece que la Cámara de Diputados dispone hasta el 20 de octubre para aprobar el Paquete Económico, mientras que el Senado de la República podrá revisar la Ley de Ingresos hasta el 31 de octubre. El Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 es responsabilidad exclusiva de la Cámara Baja, que debe definirlo a más tardar el 15 de noviembre.

Claves del Paquete Económico

El secretario de Hacienda presentó el Paquete Económico 2026 ante la Cámara de Diputados, resaltando una propuesta que amplía la inversión social, prioriza proyectos estratégicos de infraestructura y establece nuevas medidas fiscales.

Durante la comparecencia el funcionario expuso los principales lineamientos del plan federal en materia de salud, desarrollo productivo y disciplina financiera bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Edgar Amador Zamora destacó que este es el segundo paquete económico entregado en la actual administración, con enfoque humanista y resultados tangibles.

En el sector salud, el Paquete Económico 2026 incorpora programas como Salud Casa por Casa, Laboratorio en Tu Clínica y la compra consolidada de medicamentos. Estas iniciativas buscan ampliar la cobertura y reducir brechas regionales en el acceso a los servicios médicos. En lo que va del año, se han inaugurado 15 hospitales y la meta para finales de 2025 es llegar a 31 nuevos hospitales, fortaleciendo la infraestructura sanitaria.

El plan de obras contempla una inversión de más de 228.000 millones de pesos para proyectos clave. Entre ellos, la expansión ferroviaria en los tramos AIFA-Pachuca y Querétaro-Irapuato, la modernización de corredores carreteros como Ciudad Valles-Tampico y Saltillo-Monclova, y la mejora de infraestructura portuaria, hídrica y agrícola. Según Zamora, estas obras buscan mejorar la conectividad y estimular el desarrollo productivo en diversas regiones.

En lo fiscal, el secretario expuso reformas para fortalecer la recaudación y promover la salud pública. Una de las medidas es limitar la deducibilidad de las cuotas pagadas al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) por la banca múltiple. Además, se propone aumentar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas azucaradas y tabacos, con el doble objetivo de incentivar hábitos saludables y compensar el gasto público derivado del tratamiento de enfermedades asociadas a estos productos.

El paquete estima ingresos totales por 8.7 billones de pesos y una recaudación tributaria de 5.8 billones de pesos.

Para 2026, el déficit fiscal se proyecta en 4.1 por ciento del PIB y la deuda pública rondará el 52.3 por ciento del producto.

“El Paquete Económico 2026 es una hoja de ruta para construir un México más fuerte, competitivo y justo”, expresó Edgar Amador Zamora. El secretario reiteró la disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para dialogar con los legisladores durante el análisis del paquete.

