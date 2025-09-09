México

Guerra entre Emiliano Aguilar y Nodal cobra nuevo sentido tras polémicas declaraciones de Pepe Aguilar

El rapero anunció que revelará secretos de la familia de su padre, Pepe Aguilar, por haber expuesto públicamente a sus pequeñas

Por Víctor Cisneros

Emiliano Aguilar llamó falso a
Emiliano Aguilar llamó falso a su cuñado Christian Nodal. (@emiliano.aguilar.t, @nodal, Instagram)

En tono de broma, en plataformas digitales se dice que Emiliano Aguilar está dando más contenido que La Casa de los Famosos México. En las últimas semanas, el hijo mayor de Pepe Aguilar ha recurrido a TikTok e Instagram para lanzar una ofensiva contra su padre.

Aneliz Álvarez Alcalá, esposa del intérprete, y sus hijos Aneliz, Leonardo y, especialmente, Ángela, han quedado en medio del fuego cruzado.

La entrevista que lo detonó todo

En julio, Pepe Aguilar concedió una entrevista al programa Ventaneando que tuvo un efecto retardado, aun así, demoledor. Emiliano Aguilar repudió que su padre responsabilizara a su madre, Carmen Treviño, de impedirle establecer un vínculo entre ellos.

Aguilar, quien tuvo un efímero matrimonio con la cantante, aseguró que Treviño tomó la decisión de dejarlo; incluso, que le vació la casa.

Pepe Aguilar reveló que tiene
Pepe Aguilar reveló que tiene una segunda nieta. (Pepe Garza, YouTube)

Emiliano Aguilar y su molestia con Nodal

En respuesta, Emiliano Aguilar expuso detalles inéditos de su padre y sus medios hermanos, quienes respondieron con una mordaz burla que elevó las tensiones familiares.

Aunque meses antes Emiliano había mantenido al margen a su cuñado Christian Nodal, a través de su cuenta de Instagram exhibió una conversación privada con él donde intercambian insultos.

Entre los mensajes, Nodal hace una revelación que sacó de sus casillas a Emiliano: “Pu** mantenido, ahí tiene que ir tu ex pareja al show de mi esposa pa´pedir feria".

Para seguidores de ambos intérpretes que han seguido el conflicto familiar, este mensaje ha cobrado un nuevo sentido luego de recientes declaraciones de Pepe Aguilar.

Durante una charla con el productor Pepe Garza, el cantante reveló la existencia de una segunda hija de Emiliano: “No me habla porque él no quiere, el cabr**. O sea, no me ha hablado en dos años, el güey. No conozco a mis nietas. Es más, no sabía ni que tenía otra nieta. Ahora me acabo de enterar”.

Horas después del estreno de la entrevista en YouTube, Emiliano Aguilar reaccionó a través de un video donde repudia la violación a su vida privada.

“Sí, tengo dos hijas. Nomás que una hija no quería que nadie supiera, porque no me gusta que esté en los medios. Gracias, apá, por decirlo en frente de todos. Ni conoces a mi primera hija, pero quieres hablar de mi segunda. Eso era algo que yo no quería que nadie supiera y ahí vas tú a abrir la bocota”, increpó.

El rapero explotó contra su padre por revelar que tiene dos hijas TikTok: @emilianoaguilaroficial

Antes de fijar una postura sobre las expresiones de su padre, Emiliano Aguilar había arremetido contra Nodal, a quien tildó de presuntuoso.

Sus ataques, según el impacto que ocasionó la revelación de Pepe Aguilar, se originaron debido a que Christian Nodal no se refería a la primera pareja de Emiliano, con quien procreó a una niña que lleva el mismo nombre que su hermana.

Con las tensiones vigentes, Emiliano Aguilar finalizó un reciente video prometiendo exponer secretos de la familia de su padre en venganza por exponer la existencia de su segunda hija.

Su anuncio anticipa que la familia Aguilar se mantendrá acaparando titulares en México, donde una próxima presentación en Guadalajara ha capturado la atención pública debido al reclamo de miles de personas que exigen excluirlos de los festejos del 15 de septiembre por promover un discurso contra los migrantes.

Emiliano Aguilar difundió un supuesto
Emiliano Aguilar difundió un supuesto chat con su cuñado, Christian Nodal. (@emiliano_aguilar.t, Instagram)

