Dónde obtener colchones, refrigeradores y estufas que el gobierno entregará gratis en la CDMX

Uno de los principales estandartes de este gobierno ha sido la existencia de diversos programas sociales.

Y aunque la mayoría consisten en apoyos económicos, es importante mencionar que también se han implementado algunos que dan las aportaciones en especie.

Tal es el caso de este nuevo programa, pensando en familias en situación de vulnerable y condiciones de desigualdad, a quienes se busca entregar colchones, refrigeradores y estufas para ayudarlos a mejorar sus condiciones de vida.

Y aunque sin duda estas familias existen en toda la capital, en esta ocasión el programa es por parte de la delegación Xochimilco, por lo que solo habitantes de dicha demarcación (una de las más pobres de la ciudad) podrán inscribirse para obtener el beneficios.

La información fue dada a conocer en la Gaceta Oficial de la CDMX y el programa recibe el nombre de “Apoyo a familias en situación de riesgo y vulnerabilidad”.

Aquí te decimos cuáles son los requisitos que debes cumplir para poder inscribirte al sorteo.

Cuáles son los requisitos para acceder al este apoyo por parte del gobierno

Si eres habitante de la delegación Xochimilco y te gustaría participar para ser beneficiario de este programa, debes cumplir con los siguientes requisitos:

Ser habitante de la alcaldía Xochimilco.

Tener más de 18 años.

Vivir en una zona de bajo o muy bajo índice de desarrollo social.

Que la vivienda presente deterioro estructural o de equipamiento.

No estar inscrito en otro programa social similar ni ser trabajador activo del Gobierno de la CDMX.

Es importante mencionar que solo algunas familias podrán beneficiarse de este apoyo, pues el anunció señaló que la alcaldía beneficiará tan solo a 268 familias, a las cuales se les entregarán diferentes paquetes.

Los apoyos se distribuirán de la siguiente manera:

Paquete 1 : 1 colchón matrimonial y 1 estufa de piso (83 familias)

Paquete 2 : 1 refrigerador WINIA con sistema Smart Cooling (85 familias)

Paquete 3: 2 paquetes de 20 láminas y 6 tiras de madera para reparación de techos (100 familias)

Se estima que los artículos que serán entregados tendrán un valor aproximado de:

Colchón matrimonial Restonic: 4 mil 548

Estufa de piso con encendido manual: 5 mil 855

Refrigerador WINIA Smart Cooling: 11 mil 986

Paquete de láminas: mil pesos cada uno

Tiras de madera: 306 pesos cada una

La entrega de este recurso será por parte de la Dirección de Acción Social de Xochimilco y tiene como objetivo ayudar a familias en condiciones de pobreza.

Es importante mencionar que aún no se da la información sobre a dónde se debe llevar la documentación por lo que es importante irla reuniendo y estar atento a la información que vaya siendo publicada.