Caen 12 presuntos miembros de “Los Mayas” en Cuernavaca: los ligan al secuestro de la chef Zahie Téllez

Los 12 presuntos detenidos estarían ligados al secuestro que sufrió la chef Zahie Téllez y su esposo Alberto Escobar | Jesús A. Avilés / Infobae México

La detención de 12 presuntos integrantes de la célula criminal Los Mayas, entre los que se encuentran un policía municipal en activo de Huitzilac y un exfuncionario de Protección Civil de Cuernavaca, ha puesto en el centro del debate la infiltración del crimen organizado en las corporaciones policiales de Morelos.

El operativo, realizado la tarde del domingo en una vivienda del poblado de Chamilpa, Cuernavaca, se originó tras un reporte vecinal sobre disparos de arma de fuego y concluyó con la incautación de armas largas y cortas de uso exclusivo de fuerzas federales.

Durante la intervención, los agentes hallaron a los 12 sospechosos en el interior de la casa, la cual, de acuerdo con las autoridades, era rentada por el grupo. Al notar la presencia policial, algunos intentaron huir, lo que motivó la solicitud de apoyo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la policía estatal.

Tras obtener la autorización de los propietarios, los uniformados ingresaron al inmueble y encontraron, además de las armas, dos motocicletas con reporte de robo.

Las detenciones por parte de la Guardia Nacional y el Ejército se dieron en un domicilio de la localidad de Chamilpa, Morelos | X/@eolopacheco

De los detenidos, cuatro fueron puestos a disposición del Ministerio Público y ocho ante un juez cívico, detalló Guillermo García Delgado, secretario de Auxilio y Protección Ciudadana de Cuernavaca, en declaraciones publicadas por La Jornada.

Entre los arrestados figura Luis Noé Breton Pérez, extitular de Protección Civil de Cuernavaca durante la administración de Antonio Villalobos Adán y exjefe de seguridad de Huitzilac. Junto a él, un policía municipal en activo de Huitzilac también fue aprehendido.

La hipótesis respecto al secuestro de la chef Zahie Téllez

Las autoridades estatales han vinculado a estos funcionarios y a otros detenidos con el secuestro de la chef Zahie Téllez y su esposo, Alberto Escobar, ocurrido el 23 de noviembre del año anterior en los límites entre la Ciudad de México y Huitzilac.

Miguel Ángel Urrutia, titular de Seguridad Pública de Morelos, señaló que algunos de los arrestados estarían relacionados no solo con este caso, sino también con otros delitos de alto impacto en la entidad:

“Hay que recordar que esta persona ha sido señalada en diversas carpetas de investigación, es muy importante, porque no sólo es el caso de la chef, sino otros robos y otros delitos de alto impacto”, afirmó Urrutia.

Exhiben audio donde Zahie Téllez es secuestrada en la México-Cuernavaca | X / @ImagenMx y @davosv2004

El funcionario estatal también abordó la preocupación sobre la eficacia de los exámenes de control y confianza aplicados a los policías municipales y estatales, los cuales, según la normativa vigente, deben realizarse cada tres años.

Urrutia explicó que algunos elementos realizaron su última evaluación en 2023 y les corresponde repetirla en 2026, mientras que otros están en proceso de ser evaluados este año. Subrayó que la depuración de las corporaciones es constante y que la Fiscalía General del Estado, a través del Centro de Control y Confianza, supervisa estos procesos.

No obstante, reconoció que solo el 33% de los Consejos de Honor y Justicia municipales estaban activos, lo que dificultaba la baja definitiva de los elementos que no acreditaban los exámenes, ya que podían reincorporarse mediante procedimientos administrativos.

El poder de Los Mayas en Morelos: el “desangre” del estado a manos de bandas criminales locales

La célula de Los Mayas está presuntamente vinculada con jueces, magistrados, alcaldes, notarios y policías, quienes estarían implicados en despojos millonarios. Esta red de complicidades ha generado inquietud sobre la profundidad de la corrupción institucional en Morelos y la capacidad de las autoridades para depurar y fortalecer las corporaciones de seguridad.

Hombres armados abandonaron el cuerpo en la vía pública | Especial

En este contexto, la violencia contra los cuerpos policiales persiste en la entidad. Entre el sábado y el lunes recientes, dos agentes fueron asesinados: uno en Jiutepec y otro, identificado como Juan Carlos Valderas, director administrativo de la Secretaría de Seguridad de Jonacatepec.