Rescatan a perrito en casa abandonada de Azcapotzalco en la CDMX, llevaba nueva días sin comida

Personal de la PAOT acudió al lugar para llevarse al animal, pero el dueño tanto del hogar como del lomito no apareció

Por Omar Martínez

Rescatan a perrito abandonado en
Rescatan a perrito abandonado en casa abandonada de Azcapotzalco en la CDMX. Foto: X/@oscarbalmen.

‘Apolo’ es el nombre del perrito que se encontraba en una casa abandonada en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México.

Vecinos de la colonia Santa Apolonia denunciaron este caso de maltrato animal, donde indicaron que el perro se encontraba en una azotea sin comida desde hace aproximadamente nueve días y sin agua.

Señalaron que había mucha suciedad a su alrededor y estaba expuesto tanto al sol como a las lluvias que se han registrado en los últimos días, ya que estaba en la zona de la azotea de la vivienda. Cabe destacar que las precipitaciones en la Ciudad de México han afectado esta zona al sur de la capital del país.

En redes sociales se viralizó el caso de maltrato y abandono de este perrito, al cual el periodista Óscar Balmen le dio seguimiento a este caso y bautizó al lomito como ‘Apolo’.

El perrito ladraba durante toda
El perrito ladraba durante toda la noche. Foto: Captura de pantalla (X/@EriRubi17).

Ante las denuncias presentadas por los vecinos, así como el caso expuesto en redes sociales, personal de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la Ciudad de México acudió al domicilio para la entrega del animal, pero nadie abrió la puerta, por lo que fue puesto un aviso en la puerta de este hogar.

Vecinos señalan que el perrito solamente ladraba en las noches y se resguardaba en un techo, por lo que señalaban que desde hace nueve días estaba en estas condiciones antes mencionadas.

Debido a esto y a que el dueño no aparecía, Óscar Balmen decidió junto con la periodista Laura Sánchez acudir al domicilio para rescatar al animal, que ya llevaba nueve días en una azotea sin comida y abandonado.

Señalaron que el perrito fue rescatado y ya cuenta con comida y alguien que ya lo puede cuidar. Expresaron que la ubicación es reservada por cuestiones de seguridad, pero este lunes 8 de septiembre se compartirán fotos del estado del animal y cómo se encuentra tras ser salvado.

Maltrato animal en CDMX

El maltrato animal en la Ciudad de México representa un problema persistente que ha motivado la intervención de autoridades y organizaciones civiles.

De acuerdo con datos de la Agencia de Atención Animal (AGATAN), cada año se reciben miles de reportes relacionados con violencia hacia animales domésticos y de compañía en diversas alcaldías.

Entre las situaciones más frecuentes se encuentran abandono, omisión de cuidados, golpes y negligencia médica,

Las reformas a la Ley de Protección a los Animales de la CDMX han buscado endurecer sanciones y facilitar denuncias.

El maltrato animal en la
El maltrato animal en la Ciudad de México representa un problema persistente. Foto: Twitter/PAOTmx.

