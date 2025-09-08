Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles en Coyoacán, CDMX cumple 40 años

La casa de cultura Jesús Reyes Heroles celebró sus primeros 40 años como referente del arte y la historia en la alcaldía Coyoacán. Foto: Alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México.

La casa de cultura Jesús Reyes Heroles celebró sus primeros 40 años como referente del arte y la historia en la alcaldía Coyoacán, con la inauguración de exposiciones y actividades abiertas a la comunidad.

El alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar participó en la ceremonia de aniversario, donde expresó que la riqueza cultural de Coyoacán trasciende cualquier división política y representa un compromiso personal con la educación y el desarrollo, según información de la alcaldía.

El titular señaló que, más allá del número de museos, “Coyoacán es el museo”, en referencia al valor cultural que representa para la ciudad.

Durante el evento, la directora general de Cultura, Hilda Trujillo, destacó el origen de las casas de cultura a nivel internacional, iniciativa surgida en Francia durante los años 50 bajo el impulso del ministro André Malraux, y posteriormente adoptada en México por Víctor Sandoval en el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).

Giovani Gutiérrez Aguilar, alcalde de Coyoacán, asistió a la celebración de las cuatro décadas de este recinto cultural. Foto: Alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México.

Trujillo subrayó que estos espacios se concibieron como “casas para todos”, donde el acceso al arte y al conocimiento sería una herramienta de integración y formación para la sociedad.

La casa de cultura Jesús Reyes Heroles, inaugurada en 1985, ha tenido distintos usos a lo largo de su historia. Primero fue huerta, luego fábrica de papel, más tarde vivienda familiar y, finalmente, un centro cultural abierto a la ciudadanía.

De acuerdo con la propia alcaldía, este espacio busca preservar y promover la cultura, el arte y la fraternidad mediante la enseñanza colectiva y el intercambio de emociones.

En palabras de Trujillo, el centro cuenta con 11 casas restauradas, junto con teatros y foros renovados, como muestra de la política cultural vigente.

El arte genera paz y contribuye al cierre de paso a la violencia en la comunidad, sostuvo la funcionaria durante su intervención.

El centro cuenta con 11 casas restauradas, de acuerdo con la Directora General de Cultura. Foto: Alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México.

Exposición ‘Creando Arte’ es parte de la celebración de los 40 años de la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles

La celebración del 40 aniversario incluyó la apertura de la exposición “Creando Arte”, guiada por 18 maestras y maestros talleristas.

Según datos oficiales, actualmente la casa de cultura recibe a más de mil 500 alumnos de todas las edades, atendidos a través de 65 talleres.

Entre las disciplinas ofrecidas se encuentran dibujo, pintura batik, óleo, acuarela, alebrijes, escultura, modelado de vitrales, grabado, tapiz, artes visuales, repujado, talla y escultura en madera, fotografía digital y cerámica.

A la inauguración asistieron autoridades de la demarcación como Fernando Covarrubias Becerra, subdirector de Programación y Promoción Cultural, así como profesores y responsables de diversas áreas de la alcaldía, quienes reafirmaron el compromiso de Coyoacán con el fortalecimiento y la difusión del arte local.

Foto: Alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México.