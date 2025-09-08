México

Tren Ligero CDMX suspende servicio por caída de un rayo en la estación Xotepingo

Personal del STE informó que los trenes operan solo en el tramo de Estadio Azteca - Xochimilco tras la descarga eléctrica

Por Luz Coello

Tren Ligero CDMX suspende servicio
Tren Ligero CDMX suspende servicio por caída de un rayo en la estación Xotepingo (X/@LaSEMOVI)

Personal del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (STE) anunció que el Tren Ligero se vio afectado por las fuertes lluvias de la tarde del domingo 7 de septiembre. Una tormenta eléctrica afectó el sur de la capital y minutos antes de las 18:00 horas un rayo cayó en las instalaciones del tren, por lo que tuvieron que suspender el servicio.

A través de redes sociales, el STE precisó que la descarga eléctrica provocó afectaciones en las instalaciones de la estación Xotepingo, por lo que el servicio se vio afectado con dirección a Tasqueña; además, seis colonias cercanas al tren fueron perjudicadas ya que se quedaron sin luz tras el impacto del rayo al sistema del Tren Ligero.

En consecuencia, el personal del Tren Ligero modificó el servicio, por lo que pidió a los usuarios considerar las afectaciones, ya que el tramo de Las Torres - El Vergel dejó de operar, tras la caída del rayo en Xotepingo, estas estaciones suspendieron servicio:

La caída de un rayo
La caída de un rayo provocó la suspensión del servicio del Tren Ligero hacia Tasqueña (X/ @STECDMX)
  • Las Torres
  • Ciudad Jardín
  • La Virgen
  • Xotepingo
  • Nezahualpilli
  • Registro Federal
  • Textitlán
  • El Vergel

Cabe recordar que la terminal Tasqueña se encuentra cerrada debido a obras de ampliación y remodelación.

Tren Ligero con servicio de Xochimilco a Estadio Azteca por caída de un rayo

De acuerdo con el STE, la caída del rayo afectó el sistema de catenaria en Xotepingo, en consecuencia el tramo hacia Tasqueña detuvo su servicio por la falla eléctrica. Por medio de redes sociales compartieron un breve comunicado al respecto de la situación.

Suspenden servicio en el Tren
Suspenden servicio en el Tren Ligero por caída de un rayo en Xotepingo (X/ @STECDMX)

Precisaron que unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) auxiliarán con el servicio de los usuarios afectados, este servicio se brindará de Estadio Azteca a Tasqueña.

"Por impacto de rayo en catenaria en estación Xotepingo, servicio provisional de tren ligero de Xochimilco a Estadio Azteca y servicio de apoyo con unidades de la @RTP_CiudadDeMex de Estadio Azteca a Tasqueña", publicaron.

Estas son las estaciones que sí están dando servicio en el Tren Ligero:

  • Estadio Azteca
  • Huipulco
  • Xomali
  • Periférico/ Participación Ciudadana
  • Tepepan
  • La Noria
  • Huichapan
  • Francisco Goitia
  • Xochimilco

Trabajadores del STE empezaron con las maniobras para reestablecer el servicio lo más pronto posible tras los daños que dejó el impacto de un rayo.

Cayó un rayo en a
Cayó un rayo en a estación Xotepingo del Tren Ligero CDMX (X/ @STECDMX)

Inicia demolición de la terminal Tasqueña del Tren Ligero por obras de ampliación

La remodelación de la terminal Tasqueña del Tren Ligero entró en una nueva fase, con la demolición de la estación y la construcción de una plataforma destinada a mejorar la capacidad operativa y reducir los tiempos de traslado.

El inicio de esta segunda etapa, que comenzó el 1 de septiembre, implica el cierre total de la terminal Tasqueña, ubicada en el sur de la capital. Durante el periodo de obras, los pasajeros cuentan con el apoyo gratuito de la RTP para completar sus trayectos habituales. Las autoridades no han precisado una fecha para la conclusión de los trabajos de demolición y construcción.

